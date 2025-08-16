Mumbai Rains: ముంబైను ముంచెత్తిన భారీ వర్షాలు.. జన జీవనం అతలాకుతలం..

Mumbai Rains: దేశ ఆర్ధిక రాజధాని ముంబైను వర్షాలు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పాత ముంబై, నవీ ముంబై, థానే, కళ్యాణ్ వంటి ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అంతేకాదు రోడ్లు.. రైల్వై ట్రాక్ లపై నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనదారుల తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. భారీ వర్షాలతో పలు లోకల్ రైళ్లు రద్దు అయ్యాయి. అటు మెట్రో సర్వీసులు కూడా వర్షాల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో రద్దు చేసారు. అయితే.. యుద్ద ప్రాతిపదిక పనులు చేసి మళ్లీ మెట్రో, లోకల్ రైళ్లను నడిపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణాష్టమి సందర్భంగా ముంబై కోలాహలంగా ఉంటుంది. వర్షంతో ఆ సందడి కాస్త తగ్గినట్టు కనిపిస్తోంది. ఇక వర్షాల వల్ల ప్రజల రాకపోకలు సాగించేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
విఖ్రోలి వెస్ట్లో కొండచరియలు విరిగిపడి ఇద్దరు చనిపోయారు. మరో ఇద్దరు గాయపడ్డారు. సమీపంలోని కొండ ప్రాంతం నుంచి మట్టి, రాళ్లు గుడిసెపై పడడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ముంబైలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని కేంద్ర వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈనెల 19 వరకు భారీ వర్షాలు ఉంటాయని తెలిపింది. ఇక అనవసరమైన ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని ప్రజలను పోలీస్ శాఖ కోరింది. ఇక ప్రజలు బయటకు వచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..
ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.