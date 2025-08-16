English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mumbai Rains: ముంబైను ముంచెత్తిన భారీ వర్షాలు.. జన జీవనం అతలాకుతలం..

Mumbai Rains: ముంబైని భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. తెల్లవారుజాము నుంచి ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో నగరంలో రహదారులన్నీ జలమయం అయ్యాయి. రోడ్లపై మోకాలి లోతు నీళ్లు నిలిచిపోయాయి.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 16, 2025, 11:41 AM IST

Mumbai Rains: ముంబైను ముంచెత్తిన భారీ వర్షాలు.. జన జీవనం అతలాకుతలం..

Mumbai Rains: దేశ ఆర్ధిక రాజధాని ముంబైను వర్షాలు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పాత ముంబై, నవీ ముంబై, థానే, కళ్యాణ్ వంటి ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అంతేకాదు రోడ్లు.. రైల్వై ట్రాక్ లపై నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనదారుల తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. భారీ వర్షాలతో పలు లోకల్ రైళ్లు రద్దు అయ్యాయి. అటు మెట్రో సర్వీసులు కూడా వర్షాల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో రద్దు చేసారు. అయితే.. యుద్ద ప్రాతిపదిక పనులు చేసి మళ్లీ మెట్రో, లోకల్ రైళ్లను నడిపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణాష్టమి సందర్భంగా ముంబై కోలాహలంగా ఉంటుంది. వర్షంతో ఆ సందడి కాస్త తగ్గినట్టు కనిపిస్తోంది. ఇక వర్షాల వల్ల ప్రజల రాకపోకలు సాగించేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 

విఖ్రోలి వెస్ట్‌లో కొండచరియలు విరిగిపడి ఇద్దరు చనిపోయారు. మరో ఇద్దరు గాయపడ్డారు. సమీపంలోని కొండ ప్రాంతం నుంచి మట్టి, రాళ్లు గుడిసెపై పడడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. 

ముంబైలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని కేంద్ర వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఈనెల 19 వరకు భారీ వర్షాలు ఉంటాయని తెలిపింది. ఇక అనవసరమైన ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని ప్రజలను పోలీస్‌ శాఖ కోరింది. ఇక ప్రజలు బయటకు వచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. 

