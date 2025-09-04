English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Delhi Rains: ఢిల్లీలో ఉధృతంగా యమునా ప్రవాహాం.. డేంజర్ లో దేశ రాజధాని..

Delhi Rain Update: దేశ రాజధాని ఢిల్లీని మరోసారి భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. గ్యాప్ లేకుండా కురుస్తోన్న వానల కారణంగా  యమునా నది ఉప్పొంగి ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తోంది.దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 4, 2025, 12:50 PM IST

Delhi Rains: ఢిల్లీలో ఉధృతంగా యమునా ప్రవాహాం.. డేంజర్ లో దేశ రాజధాని..

Delhi Rain Update:  హస్తినను వానలు చుట్టుముట్టాయి. దీంతో యమునా నది ఉప్పొగి ప్రవహిస్తోంది. ముఖ్యంగా యుమనా నది ప్రమాదకర స్థాయిని దాటడంతో నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరడంతో జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించింది. . సోమవారం నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలతో యమునా ఇతర నదుల్లో నీటిమట్టాలు పెరిగాయి. హరియాణాలోని యమునానగర్ జిల్లాలో హత్నికుండ్ బ్యారేజీ నుంచి 29,313 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేయడంతో యమునాలో వరద ప్రవాహం భారీగా పెరిగింది. ఈ సందర్భంగా లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ప్రభుత్వం ముందుగానే అప్రమత్తం చేసింది. అంతేకాదు ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను  పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించే ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు. పరిస్థితి అలా వుంటే వాతావరణశాఖ ఈ రోజు కూడా వానలు కురుస్తాయని జాగ్రత్తగా వుండాలంటోంది. 

కుండపోత వర్షానికి ఢిల్లీ-ఎన్‌సిఆర్‌లో రోడ్లు పూర్తిగా  జలమయమయ్యాయి. జనజీవనం స్తంభించింది. యమునా నది నీటి మట్టం పెరగడంతో అధికారులు రాజధానిలో వరద హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. గురుగ్రామ్‌లో.. నాలుగు గంటల్లో 100 మి.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షం నమోదైనట్ల అధికారులు తెలిపారు. దీంతో నగరం మొత్తం నీట మునిగింది. కీలక ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ స్థంభించిపోయింది. వాహనదారులు గంటల తరబడి భారీ రద్దీలో చిక్కుకున్నారు.

భారీ వర్షాల కారణంగా స్కూళ్ళు ముతపడ్డాయి. ఇక ఆఫీసుల్లో అటెండెన్స్‌ చాలా తక్కువగా నమోదు అయింది. ఇంటి నుంచి పనిచేసే వీలున్న ఉద్యోగులను వర్క్‌ ఫ్రంమ్‌ హోం చేయాలని కార్పొరేట్ కంపినీలు, ప్రైవేట్ సంస్థల అధికారులు సూచించారు. నేషనల్‌ కేపిట్‌ రీజియన్‌  కు  టెక్ హబ్ అయిన గురుగ్రామ్‌లో, హీరో హోండా చౌక్, పటేల్ నగర్, సిగ్నేచర్ బ్రిడ్జి సమీపంలో ఉన్న అనేక కీలక ప్రాంతాలు భారీగా వరదనీటిలో మునిగిపోయాయి. అలాగే, ద్వారకా ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే సర్వీస్ లేన్‌లో భారీ మొత్తంలో వర్షపు నీరు పేరుకుపోవడంతో దాన్ని మూసివేశారు. కుండపోత వర్షం కారణంగా ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే డ్రైనేజీ వ్యవస్థ కూడా కూలిపోయింది. ఈ రహదారి ఢిల్లీలోని ద్వారకను ఖేర్కి దౌలా, గురుగ్రామ్‌లోని వివిధ మార్గాలను కలుపుతుంది.

ఢిల్లీ-జైపూర్ జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ జామ్‌లు, గురుగ్రామ్‌లోని సిగ్నేచర్ టవర్ చౌక్ వద్ద రెండు నుంచి మూడు అడుగుల నీటి నిల్వతో వాహనాలు చిక్కుకున్నాయి. ఢిల్లీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ  సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి పాత రైల్వే వంతెన పై రాకపోకలను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.  ఎయిర్‌పోర్ట్ రన్‌వేలపై నీరు నిలిచిపోవడంతో విమాన సర్వీసులకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పలు విమానయాన సంస్థలు ప్రయాణ సూచనలు జారీ చేశాయి. అటు ఉత్తరాది రాష్ట్రమైన పంజాబ్ లో కూడా వర్షాలు ముంచెత్తాయి. 

