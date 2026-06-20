/Heavy Rains: చురుగ్గా నైరుతి రుతుపవనాలు.. రేపు, ఎల్లుండి భారీ వర్షాలు

Telugu States Rains: తెలంగాణ, ఏపీలో భారీ వర్షాలు పడతాయని.. దానికితోడు దేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వర్ష ప్రభావం ఉంటుందని తెలిపింది. నైరుతి రుతుపవనాల ఉత్తర పరిమితి హర్నై, షోలాపూర్, హైదరాబాద్, భద్రాచలం, కోరాపుట్, ఫూల్బని, రాంచీ, జముయి, ముజఫర్పూర్ గుండా కొనసాగుతోంది. జూన్ 23, 2026 నాటికి నైరుతి రుతుపవనాలు మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఒడిశా, జార్ఖండ్, బీహార్లోని మరికొన్ని ప్రాంతాలతో పాటు, ఛత్తీస్గఢ్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు మరింత ముందుకు సాగడానికి వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆవర్తనం నుంచి కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు, తూర్పు మధ్యప్రదేశ్, తూర్పు విదర్భ, దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్ మీదుగా సగటు సముద్ర మట్టానికి 0.9 కి.మీ ఎత్తులో ఒక ద్రోణి విస్తరించి ఉంది.
ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి తూర్పు మధ్య అరేబియా సముద్రం వరకు, గుజరాత్, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఆవర్తనం మీదుగా సగటు సముద్ర మట్టానికి 5.8 కి.మీ ఎత్తులో ఒక ద్రోణి కొనసాగుతోంది. సగటు సముద్ర మట్టానికి 0.9 కి.మీ ఎత్తులో తూర్పు విదర్భ నుంచి తమిళనాడు వరకు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా ఉన్న ద్రోణి 20 జూన్ 2026) ఉదయం 05:30 గంటల సమయానికి బలహీనపడింది.
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వర్ష సూచన
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. రేపు రాష్ట్రంలో కొన్నిచోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఎల్లుండి సోమవారం రాష్ట్రంలో చాలాచోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణాలోని కొన్ని జిల్లాలలో ఈరోజు రేపు వడగాల్పుల కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఎల్లుండి రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాలలో భారీ వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన ఈదురుగాలులు గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడా కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
ఏపీలో వర్షాలు
ద్రోణి ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్తో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, గుంటూరు, బాపట్ల , పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. మిగిలిన జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు పడతాయని హెచ్చరించింది. మరోవైపు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండ ప్రభావం కూడా కొనసాగవచ్చని తెలిపింది.
ఉరుములు–మెరుపులు సమయంలో చెట్లు, ఎత్తైన హోర్డింగ్స్ నిలబడరాదు. గాలులు వర్షం కారణంగా విద్యుత్ స్తంభాలు, విరిగిపడడం విద్యుత్ వైర్ల తెగిపడే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు విద్యుత్ స్తంభాలు వైర్లను తాకరాదని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. ఉరుములు, పిడుగులు వచ్చే సమయంలో రైతులు, ఆరు బయట పనిచేసేవారు సురక్షిత ప్రదేశాలకు వెళ్లాలని తెలిపింది.