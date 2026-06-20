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Heavy Rains: చురుగ్గా నైరుతి రుతుపవనాలు.. రేపు, ఎల్లుండి భారీ వర్షాలు

Heavy Rains In Telangana And AP: నైరుతి రుతుపవనాల్లో కదలిక రావడంతో వర్షాకాలం జోరందుకుంది. తెలంగాణ, ఏపీతోపాటు దేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఆయా రాష్ట్రాలకు వాతావరణ శాఖ చేసిన సూచనలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 20, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:29 PM IST
Heavy Rains: చురుగ్గా నైరుతి రుతుపవనాలు.. రేపు, ఎల్లుండి భారీ వర్షాలు
Image Credit: Telugu States Rains

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Heavy Rains: చురుగ్గా నైరుతి రుతుపవనాలు.. రేపు, ఎల్లుండి భారీ వర్షాలు
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