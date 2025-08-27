English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heavy Rains: ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలు.. ఎల్లో అలెర్ట్‌ జారీ, రేపు ఎల్లుండి కూడా!

Yellow Alert In Telugu States: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు. పలు జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు కురవడంతో హైదరాబాద్ లో కూడా రాత్రి నుంచి కుండపోత వాన పడుతుంది. ప్రధానంగా కామారెడ్డి ,మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, యాదాద్రి జిల్లాలో వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో ఎల్లో ఆరెంజ్ అలర్ట్ కూడా జారీ చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 27, 2025, 06:42 AM IST

Trending Photos

Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
5
public holiday news
Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర పాత రూ.10 నోటు ఉందా.. మీరు జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే.. గంటలో లక్షల్లో సంపాదన.. !
5
Old Coins Selling
Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర పాత రూ.10 నోటు ఉందా.. మీరు జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే.. గంటలో లక్షల్లో సంపాదన.. !
DSC Postponement Notice: ఆంధ్రప్రదేశ్ డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్‌ను పోస్ట్‌పోన్ చేసిన విద్యాశాఖ
5
Dsc Certificate Verification Delayed
DSC Postponement Notice: ఆంధ్రప్రదేశ్ డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్‌ను పోస్ట్‌పోన్ చేసిన విద్యాశాఖ
Lunar Eclipse 2025: సెప్టెంబర్ 7న సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
7
Lunar Eclipse
Lunar Eclipse 2025: సెప్టెంబర్ 7న సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
Heavy Rains: ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలు.. ఎల్లో అలెర్ట్‌ జారీ, రేపు ఎల్లుండి కూడా!

Yellow Alert In Telugu States: ఎడతెరిపి లేకుండా రాత్రి నుంచి దంచి కొడుతున్న వర్షాలకు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలో ఈ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ. ప్రధానంగా జనగాం, భూపాల పల్లి, గద్వాల్, మహబూబ్‌నగర్, మంచిర్యాల, నాగర్ కర్నూల్, నారాయణపేట, పెద్దపల్లి, సూర్యాపేట, వికారాబాద్ జిల్లాలో మోస్తారు వర్షాలు ఈరోజు కురుస్తాయని తెలిపింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 ఇక కామారెడ్డి, మెదక్ ,రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, యాదాద్రి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురువనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో ఆరెంజ్ అలర్ట్ కూడా జారీ చేశారు. ఇక అల్పపీడన ప్రభావంతో  ఏపీలోని అల్లూరి, ఏలూరు జిల్లాలో కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండి పేర్కొంది. ప్రధానంగా విజయనగరం, మన్యం, విశాఖ, అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం, కోనసీమ, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు, గుంటూరు, బాపట్లలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. 

 ఇక నిన్న 16 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం శ్రీకాకుళంలో నమోదు కాగా.. కళింగపట్నం 13, వైజాగ్ లో 11 వర్షపాతం నమోదయింది అని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఇక రేపు, ఎల్లుండి కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందని apsdma తెలిపింది. విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, ఉభయగోదావరి జిల్లాలు, గుంటూరు, బాపట్లలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తోంది. ఇక ఈ ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు కూడా పేర్కొన్నారు.

ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా ఉత్తరాది జిల్లాలో కూడా వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తావీ నదిపై వంతెన కూడా కూలింది. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణా నష్టం జరగలేదు. కానీ ఉదంపూర్లో 12 గంటల వ్యవధిలో రికార్డు స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదయింది. 54 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం 12 గంటల నమోదు అయినట్లు ఐఎండి తెలిపింది. ఇక ఒక్కరోజులో ఇదే అది అత్యధికమని పేర్కొంది. జమ్మూలో 31 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయిందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.

ఇక తెలుగు రాష్ట్రంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్నాయి. ఈ వర్షాలకు వాహనదారులు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఈరోజు వినాయక చవితి సందర్భంగా స్కూళ్లకు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ఉండనుంది. అయితే రోడ్డుపై వెళ్తున్న వాహనాలు నీటి గుంతల ప్రాంతాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

Read more: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!

Read more: ATM లో క్యాన్సిల్ బటన్ ఎక్కువసార్లు నొక్కితే ఏమవుతుంది?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Heavy Rains In Telugu StatesYellow alert Telanganaorange alert apWeather Forecast Hyderabadtelangana rain update

Trending News