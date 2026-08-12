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భారీ వర్షాలతో ఉత్తరాఖండ్ అతలాకుతలం.. బీభత్సం సృష్టిస్తున్న భారీ వర్షాలు..

Uttarakand Rains: ఉత్తరాదిని వర్షాలు వణికిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా  హిమాలయ సానువుల్లోని కొలువైన దేవభూమి ఉత్తరాఖండ్‌లో గత కొన్ని రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో ఉత్తరాఖండ్‌లోని ఛార్‌ధామ్‌ యాత్రకు తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతుంది. పలు జిల్లాల్లో పర్వత సానువుల్లో కురుస్తోన్న వర్షాలకు పర్వతాల నుంచి మట్టి పెల్లలు పైన పడటతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 12, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:26 PM IST
భారీ వర్షాలతో ఉత్తరాఖండ్ అతలాకుతలం.. బీభత్సం సృష్టిస్తున్న భారీ వర్షాలు..
Image Credit: Uttarakand Rains (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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భారీ వర్షాలతో ఉత్తరాఖండ్ అతలాకుతలం.. బీభత్సం సృష్టిస్తున్న భారీ వర్షాలు..
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