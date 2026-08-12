/భారీ వర్షాలతో ఉత్తరాఖండ్ అతలాకుతలం.. బీభత్సం సృష్టిస్తున్న భారీ వర్షాలు..

Heavy Rains in Uttarakand: ఉత్తరాఖండ్లో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలు దేవభూమిలో బీభత్సాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. చమోలి జిల్లాలోని వ్యాలి ప్రాంతంలో పొంగిన తమక్ వాగు ధాటికి ఒక భారి ఇనుప వంతెన క్షణాల్లోనే కొట్టుకుపోయింది. వరద నీరు బురదతో కలిసి ఉదృతంగా ప్రవహించడంతో వంతన ధ్వంసం చేసింది. ఇదే మార్గంలో వెళ్తున్న ఒక భారీ వాహనంతో పాటు ట్రక్కు ఈ ప్రమాదం నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నాయి. వంతన కొట్టుకుపోవడంతో ప్రధాన పట్టణంలో ఆ ప్రాంతానికి సంబంధాలు తెగిపోయాయి. దీంతో రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి.
నదీ పరివాహాక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు..
అయితే ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో అధికారులు హమ్మయ్య అంటూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. పరిస్థితినిసమీక్షించేందుకు పోలీస్, ఎస్డిఆర్ఎఫ్, ఎన్డిఆర్ఎఫ్ బృందాలు రంగులోకి దిగాయి. పరిస్థితులు చక్కబడి అధికారులు సూచించే వరకు ప్రజలు తమ ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలన్నారు. అంతేకాదు నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు సురక్షితమైన ప్రాంతానికి తరలి వెళ్లాలని యంత్రాంగం హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే నదీ పరివాహాక ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను ప్రభుత్వం సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాయి.
ఆదివారం నుంచి భారీ వర్షాలు..
ఆదివారం నుంచి డెహరాడూన్, భాగేశ్వర్, నైనిటాల్, చంపావత్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురిస్తూనే ఉన్నాయన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా రాత్రి పూట ఈ భారీ వర్షాలు ఇలాగే కొనసాగుతాయని ఆయన తెలిపారు. ముందస్తు జాగ్రత్తగా కొండచరియలు విరిగిపడే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
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