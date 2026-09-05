/రోడ్డుపై ఊహించని ఘటన.. మహిళను రేప్ చేయబోయిన కామాంధుడికి చుక్కలు చూపించిన కుక్క!

Coimbatore Shocking Incident: ప్రస్తుత రోజుల్లో మహిళలపై జరుగుతున్న దారుణాలు రోజురోజుకూ విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఒంటరిగా కనిపిస్తున్న మహిళలు సురక్షితంగా తమ ఇంటికి చేరుకోగలరా లేదా అన్నది కూడా తెలియని భయాందోళనకర పరిస్థితి నెలకొంది. మనుషులు మృగాల్లా మారుతున్న ఈ కాలంలో, మూగజీవాలైన వీధి కుక్కలు మాత్రం తమ విశ్వాసాన్ని చాటుకుంటూ ఆ మహిళను కాపాడాయి. తమిళనాడులో జరిగిన ఈ అనుకోని ఘటనలో రెండు వీధి కుక్కలు మానసిక దివ్యాంగురాలైన ఒక మహిళను ఒక దుండగుడి నుండి కాపాడాయి. ఆ మహిళను కుక్కలు ఎలా కాపాడాయో తెలిపే వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించగా ఈ పూర్తి నిజం వెలుగులోకి వచ్చింది.
తమిళనాడులోని అశోక పురం ప్రాంతంలో అర్థరాత్రి సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఆ సమయంలో ఒక మహిళ రోడ్డు పక్కన కూర్చొని ఉండగా, మద్యం , గంజాయి మత్తులో ఉన్న ఒక యువకుడు ఆ వైపుగా వెళ్తూ ఆమె ఒంటరిగా ఉండటం గమనించాడు. ఇక వెంటనే అతడు, ఆమెపై లైంగిక దాడికి ప్రయత్నించాడు. ఆ క్రమంలో మహిళ గట్టిగా కేకలు వేయడంతో, సమీపంలో ఉన్న రెండు వీధి కుక్కలు మొరుగుతూ అక్కడికి చేరుకున్నాయి. ఆ కుక్కలు ఒక్కసారిగా ఆ మృగం కాళ్ళను బలంగా కొరికేయడంతో, అతను మళ్లీ తనపై దాడి చేసే అవకాశం ఉందని భయపడి అక్కడి నుండి ప్రాణభయంతో పారిపోయాడు.
విచారణలో తేలిన మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, నిందితుడు కేవలం 16 ఏళ్ల బాలుడు. అతను మద్యం మత్తులో రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా, ఆ కుక్కలు అతన్ని చూసి మొరగడం ప్రారంభించాయి. అయితే, రోడ్డుపై కూర్చున్న మహిళను చూసి ఆ కుక్కలు నీవేనా అన్నాడు. దీంతో తన వద్ద ఉన్న రాయిని తీసుకుని కుక్కలను తరిమికొట్టడానికి ప్రయత్నించింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో ఆ బాలుడు ఆమెపై ఒక్కసారిగా దాడికి దిగాడు. అప్పుడు ఆ వీధి కుక్కలు వెంటనే రంగంలోకి దిగి ఆమెను కాపాడటానికి ప్రయత్నించాయి. ఆ దృశ్యాలలో కుక్కలు ఆమెను కాపాడటం, అనంతరం ఆ నిందితుడిని వెంబడించి పారిపోయేలా చేయడం కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ సీసీటీవీ ఫుటేజీని చూసిన పోలీసులు వెంటనే స్పందించి, నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
A woman being sexually assaulted on the road was saved by a stray dogs in Coimbatore, Tamil Nadu. pic.twitter.com/XWCx5Qslbq
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 4, 2026
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.