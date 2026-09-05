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రోడ్డుపై ఊహించని ఘటన.. మహిళను రేప్ చేయబోయిన కామాంధుడికి చుక్కలు చూపించిన కుక్క!

రోడ్డుపై ఊహించని, భయానకమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. రోడ్డు పక్కన ఒక మహిళ కూర్చొని ఉండగా, ఒక దుర్మార్గుడు ఆమెపై లైంగిక దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఆ సమయంలో ఆమె వద్ద ఉన్న రెండు వీధి కుక్కలు వెంటనే స్పందించి, ఆ దుండగుడిపై దాడి చేసి అతడిని అక్కడి నుండి పరుగులు తీయించాయి. ఈ మొత్తం దృశ్యాలు అక్కడ ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలో స్పష్టంగా నమోదయ్యాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 05, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:56 AM IST
రోడ్డుపై ఊహించని ఘటన.. మహిళను రేప్ చేయబోయిన కామాంధుడికి చుక్కలు చూపించిన కుక్క!
Image Credit: Coimbatore Shocking Incident: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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