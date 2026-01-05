Hidden Camera found At Ladies washroom In Bengaluru: ఇటీవల కామాంధులు రెచ్చిపోతున్నారు. ఆడది కన్పిస్తే చాలు పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న కూడా కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ మహిళల పట్ల జుగుప్సాకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల షాపింగ్ మాల్స్ లలో , లేడీస్ హస్టల్ లలో సీక్రెట్ కెమెరాల ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. మరోవైపు బెంగళూరులో సంధ్య థియేటర్ లో చోటుచేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీనిపై పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు.
High alert 🚨 at Sandhya Theatre, Bangalore.
A theatre staff member was reportedly caught recording videos near the girls’ washroom.#Bangalorepic.twitter.com/GhWoQY9Ted
— Milagro Movies (@MilagroMovies) January 4, 2026
బెంగళూరులోని సంధ్య థియేటర్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇటీవల విక్టరీ వెంకటేష్ నటించిన నువ్వు నాకు నచ్చావు మూవీ రీరీలిజ్ అయ్యింది. బెంగళూరులో ఉన్న తెలుగు వారు జనవరి 4న నిన్న ఆదివారం కావడంతో స్థానికంగా ఉన్న సంధ్య థియేటర్ లో మూవీ చూసేందుకు వెళ్లారు.
ఇంతలో కొంత మంది లేడీస్ వాష్ రూమ్ కు వెళ్లారు. అక్కడ ఎవరో సీక్రెట్ గా కెమెరా పెట్టి రికార్డు చేస్తున్నట్లు మహిళ గుర్తించింది. వెంటనే బైటకు వచ్చి అందరికి చెప్పింది. దీంతో అక్కడున్న రచ్చ చేయడంతో థియేటర్ సిబ్బంది బైటకు వచ్చారు. కొంత మంది పోలీసులకు కూడా సమాచారం ఇచ్చారు. ఒక వ్యక్తిని పట్టుకుని అక్కడి వారు పిచ్చకొట్టుడు కొట్టారు.
అతనిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకొవాలని అక్కడివారు చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఆ వ్యక్తితో తమకు సంబంధంలేదని థియేటర్ వారుచెబుతున్నారు. మొత్తంగా పోలీసులు ఎంట్రీ ఇచ్చి థియేటర్ లో రచ్చ కాకుండా.. అందరిని శాంతించే ప్రయత్నాలు చేశారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం బెంగళూరులో సంచలనంగా మారింది.
