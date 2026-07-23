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అర్ధరాత్రి ఢిల్లీలో మళ్లీ హై టెన్షన్‌.. పోలీసులపై అల్లరిమూకల రాళ్లదాడి..

High Tension At Delhi: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో హై టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.  అర్ధరాత్రి ఒక్కసారిగా మరోసారి జంతర్ మంతర్ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తల్లెత్తాయి.  శాంతియుతంగా సాగుతున్న ఆందోళనల మధ్య కొందరు అల్లరిమూలు రెచ్చిపోయారు. టాల్‌స్టాయ్ రోడ్–సంసద్ మార్గ్ జంక్షన్ వద్ద విధుల్లో ఉన్న పోలీసులే లక్ష్యంగా దుండగులు రాళ్ల దాడికి యత్నించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 23, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:41 AM IST
అర్ధరాత్రి ఢిల్లీలో మళ్లీ హై టెన్షన్‌.. పోలీసులపై అల్లరిమూకల రాళ్లదాడి..

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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