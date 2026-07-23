/అర్ధరాత్రి ఢిల్లీలో మళ్లీ హై టెన్షన్‌.. పోలీసులపై అల్లరిమూకల రాళ్లదాడి..

Delhi Tensions: పార్లమెంట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో నీట్ పేపర్ లీక్కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటే కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ సోమవారం చేపట్టిన ఆందోళన తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసింది. సోమ,మంగళవారాలు రాజధాని అట్డుడి పోయింది. ముఖ్యంగా ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ.. ఏకంగా ప్రధాని రాజీనామాకు డిమాండ్ చేస్తూ పీఎం ఇంటి ముందుకు మెరుపు ధర్నాకు దిగారు. ఆ తర్వాత భద్రతా బలగాలు.. వెంటనే స్పందించి రాహుల్ సహా ఇతర ప్రతిపక్ష నేతలను సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్స్కు తరలించారు.
ఢిల్లీలో అర్ధరాత్రి హై టెన్షన్..
తాజాగా నిన్న రాత్రి కొంత మంది అల్లరి మూకలు అందులో ప్రవేవించి పోలీసులపై రాళ్లు రువ్వారు. ఈ నేపథ్యంలో దుండగులకు, పోలీసులకు మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పోలీసులపై కర్రలు, రాళ్లతో తీవ్రంగా దాడి చేశారు. వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇక ఈ ఘటనలో ఇద్దరు ఏసీపీలు, పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్లు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అల్లరిమూకల రాళ్ల దాడితో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. అదనపు బలగాలను రంగంలోకి దింపి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.
జంతర్ మంతర్ వద్ద ఇంటర్నెట్ సేవలు బంద్..
ఇక ఢిల్లీలో గత కొన్ని రోజులుగా జరుగుతున్న ఆందోళనలతో అధికారులు ఆంక్షలు విధించారు. జంతర్ మంతర్ ప్రాంతాల్లో ఇంటర్నెట్ సేవలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా, సోషల్ మీడియాలో పుకార్లు వ్యాపించకుండా ఇంటర్ నెట్పై ఆంక్షలు అమలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆందోళనల నేపథ్యంలో జంతర్ మంతర్ ప్రాంతం పోలీసులు, భద్రతా బలగాల అదుపులో ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. కాగా గత రెండు రోజులుగా ఒకవైపు కాక్రోచ్ పార్టీ, మరో వైపు కాంగ్రెస్ ప్రోటెస్టులతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. అయితే కేంద్రం నీట్ సహా ఇతర అంశాలపై చర్చించేందుకు సిద్ధమని ప్రకటించినా.. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా తర్వాతే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో నీట్ అంశమైనా.. మరేదైనా అంశంపై చర్చించేందుకు సిద్ధమని చెప్పారు.
నీట్ పేపర్ లీక్ బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు..
అయితే కేంద్రం మాత్రం నీట్ పరీక్ష లీక్ చేసిన ఉపాధ్యాయులతో పాటు మిగతా వారిని ఇప్పటికే అదుపులోకి తీసుకొని వారిపై కఠినమైన చట్టాలతో శిక్షించేందుకు రెడీ అవుతుంది. అంతేకాదు కేంద్ర మంత్రిగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సకాలంలో స్పందించి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలకు తీసుకున్నారు. అయితే కేంద్రం ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ప్రవేశ పెట్టాలనుకున్న ఎఫ్ఆర్సీఏ చట్టం ఎలాగైనా అడ్డుకొని తీరాలన్న కొంత మంది ఎన్జీఓలు నీట్ అంశాన్ని ముందు పెట్టి ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు రాజకీయా విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట.
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