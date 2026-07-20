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కాక్రోచ్‌ మార్చ్‌ పిలుపుతో ఢిల్లీలో హై టెన్షన్‌ వాతావరణం.. పార్లమెంట్‌ వరకూ CJP మార్చ్‌..

CJP March:  దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నేటి నుంచి పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల  ప్రారంభం అయ్యాయి. అదే సమయంలో కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ నీట్-యూజీ పరీక్షల అక్రమాలకు నిరసనగా ఆందోళనను ఉధృతం చేసింది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్  రాజీనామా చేయాలన్న డిమాండ్‌తో పార్లమెంట్ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చింది.  ఈ 'చలో సంసద్' నిరసన ప్రదర్శన నేపథ్యంలో ఢిల్లీ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 20, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:15 PM IST
కాక్రోచ్‌ మార్చ్‌ పిలుపుతో ఢిల్లీలో హై టెన్షన్‌ వాతావరణం.. పార్లమెంట్‌ వరకూ CJP మార్చ్‌..
Image Credit: CJP Rally (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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