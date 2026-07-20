/కాక్రోచ్‌ మార్చ్‌ పిలుపుతో ఢిల్లీలో హై టెన్షన్‌ వాతావరణం.. పార్లమెంట్‌ వరకూ CJP మార్చ్‌..

Parliament CJP Rally: ఢిల్లీలో కాక్రోచ్ జనతా మార్చ్కు అనుమతికి పోలీసులు నిరాకరించారు. అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు చర్యగా రాజధానిలో భారీ జనసమీకరణను నిషేధిస్తూ పోలీసులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బీఎన్ఎస్ లోని సెక్షన్ 163 కింద ఈ నిషేధాజ్ఞలు విధించినట్లు ప్రకటించారు.
పార్టమెంట్ సమావేశాల సందర్భంగా ఢిల్లీలో BNS సెక్షన్ 163 అమలులో ఉంది. దీంతో ముందస్తు అనుమతి లేకుండా జంతర్ మంతర్ వద్ద మినహా, మరెక్కడా ఎలాంటి నిరసన ప్రదర్శనలు, ర్యాలీలు, ధర్నాలు చేపట్టడానికి వీల్లేదు. ఐదుగురికి మించి వ్యక్తులు ఒకచోట గూమిగూడకూడదు. ఈ ఆదేశాలను ఉల్లంఘించే వారిపై చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు ఉంటాయని పోలీసులు హెచ్చరించారు. పార్లమెంట్ సమావేశాలు ముగిసే వరకు ఈ ముందస్తు భద్రతా చర్యలు కొనసాగుతాయని అధికారులు తెలిపారు.
CJP పార్లమెంట్ మార్చ్ కు అనుమతివ్వని పోలీసులు..
ఇక ఢిల్లీకి వచ్చే పలు ఎంట్రీ పాయింట్స్ హై-సెక్యూరిటీ జోన్లుగా మార్చారు. బహుళ అంచెల బారికేడ్లు, అధునాతన నిఘా కెమెరాలు, యాంటీ-సబోటేజ్ తనిఖీలతో పాటు న్యూ ఢిల్లీ, సెంట్రల్ ఢిల్లీ, నార్త్ ఢిల్లీ పరిధిలోని సమస్యాత్మక ప్రాంతాలలో 24 గంటల పాటు నిరంతర పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు.
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పార్లమెంట్ సమావేశాల సమయంలో శాంతిభద్రతలకు ఎలాంటి విఘాతం కలగకుండా నివారించడానికి అన్ని రకాల ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు సీనియర్ పోలీస్ వర్గాలు తెలిపాయి. ఢిల్లీలోకి ప్రవేశించే ప్రతి వాహనాన్ని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. కీలకమైన కూడళ్లలో అదనపు పికెట్లను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, రిజర్వ్ పోలీసు బలగాలను సైతం అప్రమత్తంగా ఉంచారు. సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో సీసీటీవీ నిఘాను మరింత ముమ్మరం చేశారు. ముఖ్యంగా జంతర్ మంతర్, పార్లమెంట్ స్ట్రీట్, సెంట్రల్ విస్టా, కన్నాట్ ప్లేస్, శంకర్ చౌక్ వంటి కీలక ప్రభుత్వ సంస్థలు, ప్రాంతాల చుట్టూ భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఏ అత్యవసర పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు రాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్లను రంగంలోకి దించారు. మరోవైపు ఈ రోజు ప్రారంభమైన పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు.. సంతాప తీర్మానం తర్వాత రేపటికి వాయిదా పడ్డాయి.
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