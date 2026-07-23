/పార్లమెంట్ దగ్గర ఆందోళనలు.. బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్.. ధర్నాపై సెలబ్రిటీల ట్వీట్స్..

Parliament Premises BJP Vs Congress: ఓ వైపు పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు జరుగుతూ ఉండటం.. మరోవైపు సీజేపీ, కాంగ్రెస్ ఆందోళనలతో ఢిల్లీలో హై టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. మరో వైపు కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేసే వరకు ఆందోళనలను విరమించేది లేదని సీజేపీ ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు.
మరో వైపు పార్లమెంట్ వద్ద పరిస్థితులు చేయి దాటిపోకుండా ఉండేందుకు భద్రతా బలగాలు భారీ చర్యలు చేపట్టాయి. జంతర్ మంతర్ నుంచి పార్లమెంట్ వైపు వెళ్లే దారులను పోలీసులు దిగ్బంధించారు. పార్లమెంట్ స్ట్రీట్, జంతర్ మంతర్ రోడ్డు, కేరళా హౌజ్ వైపు వెళ్లే మార్గాలను మూసి వేశారు. ఆందోళనకారులు పార్లమెంట్ వైపు దూసుకెళ్లకుండా మూడంచెల భద్రతా వలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. జంతర్ మంతర్ పరిసరాల్లో CRPF, ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్, ప్రత్యేక పోలీస్ బలగాలను మోహరించారు. ఇక ఇప్పటికే శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా సెంట్రల్ ఢిల్లీలో ఇంటర్నెట్, మొబైల్ నెట్వర్క్ సేవలను అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. అంతేకాదు 16 మెట్రో స్టేషన్లను మూసి వేశారు. ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేయడంపై విద్యార్థులు, ఆందోళనకారులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు నీట్ పేపర్ అంశమై దద్దరిల్లింది. పాలక, ప్రతిపక్షాలు ఒకరిపై మరొకరు నీట్ అంశమై దుమ్మెత్తి పోసుకున్నారు.
యువరాజ్ సింగ్ స్పందన..
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనలపై టీమ్ ఇండియా మాజీ ప్లేయర్ యువరాజ్ సింగ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. ప్రశాంతంగా నేర్చుకుంటూ, సురక్షితంగా ఎదిగే కలలను సాకారం చేసుకొనే అవకాశం ప్రతి విద్యార్థి దక్కాలి. విద్యార్థుల శ్రేయస్సే ఉజ్వల భారతావనికి పునాది. సంరక్షణ, అవకాశాలు, ఆశలతో కూడిన సమాజాన్ని నిర్మించడానికి మనం ఏకమవుదాం. భారత భవిష్యత్తు కోసం మనం చర్చల ద్వారానే పరిష్కారాన్ని కనుక్కోవచ్చు అని యువరాజ్ సింగ్ పోస్టు చేశారు.
సల్మాన్ ఖాన్ ట్వీట్..
విద్యార్థుల నిరసనలపై బాలీవుడ్ సూపర్స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. శాంతియుత ఉద్యమం హింసాత్మకంగా మారడం ఎంతో బాధాకర మన్నారు. పేపర్ లీకేజీ ఘటన కోట్లాది మంది విద్యార్థులు, వారి కుటుంబాల భవిష్యత్తుతో ముడిపడిన అంశమని తన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు.
It was such a peaceful movement, feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know n see that the kids of our country have come together for a better…
— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 22, 2026
ఈ పోరాటంలో విద్యార్థులు ప్రదర్శిస్తున్న ఐక్యతను అభినందించారు. ఈ ఉద్యమాన్ని ఏ రాజకీయ పార్టీ తన స్వార్థం కోసం హైజాక్ చేయకూడదన్నరు. దీని పూర్తి విజయం విద్యార్థులకే దక్కాలని స్పష్టం చేశారు.
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