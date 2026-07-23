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పార్లమెంట్ దగ్గర ఆందోళనలు.. బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్.. ధర్నాపై సెలబ్రిటీల ట్వీట్స్..

High Tension At Parliament: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో సీజేపీ (కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ) ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. అర్థరాత్రి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, రాళ్ల దాడి నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా చేయాలనే ప్రధాన డిమాండ్‌ చేస్తూ కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ నిరసనలనలు ఉధృతం చేస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 23, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:13 PM IST
పార్లమెంట్ దగ్గర ఆందోళనలు.. బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్.. ధర్నాపై సెలబ్రిటీల ట్వీట్స్..
Image Credit: Parliament Racha (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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పార్లమెంట్ దగ్గర ఆందోళనలు.. బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్.. ధర్నాపై సెలబ్రిటీల ట్వీట్స్..
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