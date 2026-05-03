Tamil Nadu Results: తమిళనాడులో హోరాహోరీ.. రేపటి ఫలితాలపై నరాలు తెగే ఉత్కంఠ

High Tension On Tami Nadu Assembly Election Tomorrow Results: జాతీయ రాజకీయాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనున్న తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొన్నాయి. మరోసారి డీఎంకే విజయం సాధిస్తుందా? విజయ్‌ పాత్ర ఎలా ఉందనేది రేపే ఫలితం తేలనుంది. తమిళనాడు ఎన్నికలపై ఓ లుక్కేద్దాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : May 3, 2026, 06:22 PM IST

TN Election Results: దక్షిణాది ప్రాంతంలో కీలకమైన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. ద్రవిడ సంస్కృతి.. ద్రవిడ వ్యతిరేక కూటముల మధ్య యుద్ధం అనేలా తమిళ ఎన్నికలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. తమిళనాడులో ఒకసారి అధికారంలోకి వచ్చిన పార్టీ మరోసారి కోల్పోతుందనే సంప్రదాయం ఉంది. ఎన్నికలకు ఎన్నికలకు ప్రభుత్వం మారుతుందనే సంప్రదాయానికి ఈసారి బ్రేక్‌ పడనుందా? డీఎంకే మరోసారి అధికారం చేపట్టనుందా? తొలిసారి రాజకీయ పార్టీతో ఎన్నికల్లో నిలిచిన విజయ్‌ ఏ మేరకు ప్రభావం చూపనున్నారనేది రేపు తేలనుంది.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్‌కు సర్వం సిద్ధమైంది. మే 4వ తేదీన అంటే రేపు వెలువడనున్న ఫలితాల కోసం యావత్ దేశం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. అయితే ఫలితాలకు ముందే చెన్నై రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు భిన్నంగా ఉండటంతో అగ్ర నాయకుల్లో టెన్షన్ మొదలైంది. దళపతి విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే అభ్యర్థులను కాపాడుకునే పనిలో పడటం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

హంగ్ వచ్చే అవకాశం ఉందనే వార్తల నేపథ్యంలో నటుడు, టీవీకే విజయ్ అప్రమత్తమయ్యారు. తన పార్టీ అభ్యర్థులు చేజారకుండా మహాబలిపురంలోని ఒక ప్రైవేట్ రిసార్ట్‌ను బుక్ చేసినట్లు సమాచారం. గెలిచిన అభ్యర్థులు నేరుగా అక్కడికే చేరుకోవాలని హైకమాండ్ ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది. తమిళనాడు గద్దె ఎవరిదనే విషయంలో సర్వే సంస్థల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎగ్జిట్‌ పోల్‌ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చేది డీఎంకే పార్టీ అని స్పష్టమవుతోంది.

ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌లో యాక్సిస్ మై ఇండియా విడుదల చేసిన ఫలితాల్లో విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే పార్టీకి 98-120 సీట్లు వస్తాయని వెల్లడించింది. కింగ్ మేకర్ కాదు కింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. మెజారిటీ సంస్థలు మాత్రం డీఎంకే  కూటమికే పట్టం కట్టాయి. విజయ్ పార్టీ పది సీట్లు కూడా దాటదని జోస్యం చెప్పాయి. మొత్తం 234 స్థానాలకు గానూ మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118. యాక్సిస్ మై ఇండియా అంచనా నిజమైతే విజయ్ అధికారం చేపట్టడం ఖాయం. ఒకవేళ హంగ్ ఏర్పడితే మాత్రం తమిళ రాజకీయం మరెన్నో మలుపులు తిరిగే అవకాశం ఉంది.

ఏప్రిల్ 23వ తేదీన పోలింగ్ ముగిసినప్పటి నుంచి అభ్యర్థుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి. డీఎంకే కూటమి 92-100 సీట్లు, ఏఐఏడీఎంకే కూటమి 22-32 సీట్లు సాధిస్తాయని అంచనాలు వెలువడుతున్న తరుణంలో అభ్యర్థుల కొనుగోలు  జరగకుండా పార్టీలు రిసార్ట్ పాలిటిక్స్‌కు తెరలేపాయి. మరి తమిళనాడు ఓటరు నాడీ ఎటువైపు ఉంది? దళపతి విజయ్ రాజకీయ అరంగేట్రం అద్భుతాలు సృష్టిస్తుందా? లేక స్టాలిన్ తన పీఠాన్ని నిలబెట్టుకుంటారా? రేపు మధ్యాహ్నం కల్లా ఈ ఉత్కంఠకు తెరపడనుంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

