West Bengal Elections: అర్ధరాత్రి హైవోల్టేజ్‌‌ డ్రామా.. ఈవీఎంలలో అవకతవకలు జరిగాయంటూ స్ట్రాంగ్‌ రూమ్‌ వద్ద మమత రచ్చ! వీడియో

Ahead of counting Mamata storms strong room: బెంగాల్ ఫలితాలు వెలువడటానికి అతి కొద్దిరోజుల్లో ఉన్న నేపథ్యంలో ఉన్నట్టుండి అర్థరాత్రి హై వోల్టేజ్ డ్రామా జరిగింది. పశ్చిమబంగా ఎన్నికల వాతావరణం హీటెక్కుతుంది. స్ట్రాంగ్ రూమ్లో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి అంటూ మమతా బెనర్జీ అర్ధరాత్రి హల్చల్ చేశారు. మే 4వ తేదీ పశ్చిమబెంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రోజురోజుకు బెంగాల్లో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తం అవుతున్నాయి. అర్ధరాత్రి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నాయకురాలు ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ షెకావత్ మెమోరియల్ స్కూల్లోని స్ట్రాంగ్ రూమ్లో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి అంటూ ఆమె గురువారం రాత్రి రచ్చ చేశారు. స్ట్రాంగ్ రూమ్ సీసీ టీవీలు పర్యవేక్షించాము అవకతవకతలు జరుగుతున్నాయంటూ ఆమె ఆరోపించారు. ఎన్నికల నిబంధన ప్రకారమే స్ట్రాంగ్ రూమ్ బయట వరకు వెళ్లొచ్చామని ఆమె చెప్పారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణగదొక్కడానికి బీజేపీ, ఎన్నికల సంఘం కుమ్మక్కయ్యాయని టీఎంసీ ప్రధాన ఆరోపణ. అయితే ఎన్నికల సంఘం అధికారి మనోజ్ కుమార్ అగర్వాల్ మాత్రం ఈ ఆరోపణలను ఖండించారు. స్ట్రాంగ్ రూమ్లోకి ఎవరూ ప్రవేశించలేరు అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అధికారులకు ఆయన కఠిన ఆదేశాలు కూడా జారీ చేసి ఎలాంటి హింస జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని.. ఇందులో ఎవరి ప్రమేయం ఉన్నా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా ఆదేశించారు.
ఎగ్జిట్ పోల్స్ నేపథ్యంలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ హల్చల్ చేయడం గమనార్హం. ఈవీఎంలలో ఏవైనా అవకతవకలు జరిగితే ఊరుకోం పోరాడతం అంటూ ఆమె పేర్కొన్నారు. రూమ్లో పారదర్శకతను పూర్తిగా ఉల్లంఘిస్తూ.. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ అనుమానాస్పదంగా మార్చేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని టీఎంసీ ఆరోపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ కాసేపు టీఎంసీ నాయకులు ధర్నా కూడా చేశారు.
బీజేపీ ఆదేశాలతోనే ఎగ్జిట్ పోల్స్..
కేవలం బీజేపీ ఆదేశాల మేరకే ఈ ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలు కూడా ప్రసారం చేస్తున్నారని పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సీఎం మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. తమ పార్టీ మూడోవంతు మెజారిటీతో గెలుస్తోందని ఆమె విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
అంతేకాదు ఇది బెంగాల్.. బీహార్, మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ కాదు.. మీ కుట్రకు ఎవరు సహకరించారు. ప్రతి చర్య కూడా ఉంటుంది. వ్యతిరేక స్పందన లభిస్తుంది. మీ ఓటును కాపాడుకోండి.. లేకపోతే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని మమతా బెనర్జీ నాటకీయ వైఖరి ప్రదర్శించారు. అయితే, మమత ఇలా ఎగ్జిట్ పోల్స్ నేపథ్యంలోనే ఇలా హల్చల్ చేస్తున్నారంటూ బీజేపీ నాయకుడు అమిత్ మాల్వియా ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.
ప్రధాన ఆరోపణ ఇదే..
కొన్నిచోట్ల బ్యాలెట్ తెరిచారని, అవి తారుమారు చేశారని బీజేపీపై ఆరోపించారు. సీసీ టీవీలో కనిపిస్తుంది అంటూ ఏదో వీడియో కూడా ఆమె షేర్ చేశారు. తృణముల్ కాంగ్రెస్ నాయకులు, మద్దతుదారులు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు కూడా తెలియజేశారు. వారు 'జై బంగ్లా' అంటూ నినాదాలు చేస్తూ నిరసన చేపట్టారు. మరోవైపు బీజేపీ నాయకులు 'జైశ్రీరామ్' అంటూ నినాదాలు చేశారు. కాస్త ఉద్రిక్త పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది. దీంతో స్ట్రాంగ్ రూమ్ బయట భారీ భద్రత ఏర్పాట్లు కూడా ఈసీ చేసింది.
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | Chief Minister Mamata Banerjee says, "There is a strong room here for EVMs... We found that in many places, manipulation is taking place... When I saw the CCTV on TV, I thought I should also go and see it. Initially, the Central Forces… https://t.co/uESOjFgr6w pic.twitter.com/hP5tCzorcI
— ANI (@ANI) April 30, 2026
ఎన్నికల సంఘం స్పందన ఇది..
అయితే పోలింగ్ తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఓటింగ్ మిషన్లను(EVM) సురక్షితంగా నిల్వ ఉంచడానికి ఖదీరమ్ అనుశీలన్ కేంద్ర ప్రాంగణంలో ఏడు ఏసీ స్ట్రాంగ్ రూములలో ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. ఏజెంట్లు, జనరల్ అబ్జర్వర్ల సమక్షంలో పోలింగ్ తర్వాత స్ట్రాంగ్ రూములను సక్రమంగా మూసివేసి సీల్ చేశారు. ఈ రూములలో చివరగా గురువారం ఏప్రిల్ 30 ఉదయం 5:15 గంటలకు సీల్ చేశారు. స్ట్రాంగ్ రూములలో ఈవీఎం యంత్రాలు పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉన్నాయని కమిషన్ స్పష్టం చేసింది.
