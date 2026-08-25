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  • /హిజాబ్‌పై హైకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఇస్లాంలో హిజాబ్ తప్పనిసరేం కాదు.. విద్యార్థిని పిటిషన్ కొట్టివేత..!!

హిజాబ్‌పై హైకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఇస్లాంలో హిజాబ్ తప్పనిసరేం కాదు.. విద్యార్థిని పిటిషన్ కొట్టివేత..!!

Hijab Controversy: ఇస్లాంలో హిజాబ్ ధరించడం అత్యవసరమైన మతపరమైన ఆచారం అని నిరూపించేందుకు ఎలాంటి వాస్తవ, చట్టపరమైన ఆధారాలను తమ ముందు ఉంచలేదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

Published: Aug 25, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:26 AM IST
హిజాబ్‌పై హైకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఇస్లాంలో హిజాబ్ తప్పనిసరేం కాదు.. విద్యార్థిని పిటిషన్ కొట్టివేత..!!
Image Credit: zee news

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