Hijab Controversy: పాఠశాలలో యూనిఫామ్ తోపాటు తలకు హిజాబ్ ధరించే పర్మిషన్ ఇవ్వాలని కోరుతూ ఓ విద్యార్థిని దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను అలహాబాద్ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. ఇస్లాంలో హిజాబ్ ధరించడం అత్యవసరమైన మతపరమైన ఆచారం అని నిరూపించేందుకు ఎలాంటి వాస్తవ, చట్టపరమైన ఆధారాలను తమ ముందు ఉంచలేదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
పూర్తి వివరాలు చూస్తే.. ప్రయాగ్ రాజ్ లోని అత్తర్ సూయియా ప్రాంతంలో ఉన్న ఠాగూర్ పబ్లిక్ స్కూల్ స్టూడెంట్ సుకైనా రిజ్వీ.. తన తల్లి ద్వారా ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. 10వ తరగతి పూర్తి చేసి.. అదే స్కూళ్లో ఇంటర్ లో చేరాలనుకుంటున్న తాను.. నిర్దేశిత యూనిఫామ్ తో పాటు హిజాబ్ ధరించేందుకు అనుమతి ఇచ్చేలా పాఠశాల యాజమాన్యాన్ని ఆదేశించాలంటూ కోర్టును అభ్యర్థించారు.
ఈ పిటిషన్ను ఆగస్టు 21వ తేదీన విచారించిన జస్టిస్ జేజే మునీర్, జస్టిస్ ఇంద్రజీత్ శుక్రాతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ స్కూల్లో ఇతర విద్యార్థినులు ఎవరూ కూడా..చివరికి అదే మతానికి చెందిన అమ్మాయిలు కూడా హిజాబ్ ధరించడం లేదని ఫోటోల ద్వారా స్పష్టంగా అర్థమవుతోందని పేర్కొంది. హిజాబ్ ధరించడం ఇస్లాంలో అత్యవసరమని పిటిషనర్ చెప్పడం కేవలం మాటలకు పరిమితం అయ్యిందని.. దానిని నిరూపించేందుకు మత గ్రంథాలు కానీ.. ఇతర ఆధారాలు కానీ సమర్పించలేదని ధర్మాసనం తెలిపింది.
గతంలో ఈ అంశంపై పలు హైకోర్టులు ఇచ్చిన తీర్పులను ప్రస్తావిస్తూ.. హిజాబ్ ధరించడం ఇస్లాం మతంలో తప్పనిసరి కాదని ఏకగ్రీవ అభిప్రాయం వ్యక్తం అయ్యిందని గుర్తు చేసింది. ఈ విషయంలో 2022లో కర్నాటక హైకోర్టు పూర్తిస్థాయి ధర్మాసనం ఇచ్చిన తీర్పుతో తాము ఏకీభవిస్తున్నామని కోర్టు పేర్కొంది. క్రమశిక్షణ, సంస్థాగత గుర్తింపుకోసం రూపొందించిన యూనిఫామ్ కోడ్ ను మార్చాలని విద్యార్థులు పట్టుబట్టలేరని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 25 మత స్వేచ్ఛ కింద సరైన వాస్తవ, చట్టపరమైన పునాది లేకుండా కేవలం వాదన ఆధారంగా హక్కులను కోరలేదని కోర్టు తేల్చి చెప్పింది.
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