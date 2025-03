Himani Narwal Mother Video: నా కూతుర్ని చంపింది కాంగ్రెస్ వాళ్లే..?.. సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన హిమానీ నర్వాల్ తల్లి.. వీడియో వైరల్..

Haryana Congress Himani narwal mother video viral: హర్యానాలోని రోహ్ తక్ జిల్లాలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన యువ నాయకురాలిని గుర్తు తెలియని దుండగులు మెడ పిసికి, అత్యంత దారుణంగా హతమార్చి.. సూట్ కేసులో కుక్కి సప్లా బస్టాండ్ సమీపంలో పడేశారు. పెద్దగా ఉన్న సూట్ కేసును చూసి బాంబు అని భావించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి.. సూట్ కేసును తెరిచి చూడగా.. హిమానీ నర్వాల్ హత్య విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. వెంటనే పోలీసులు శవాన్ని పోస్టు మార్టంకు తరలించారు.

ఈ ఘటన హర్యానాలో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై ప్రస్తుతం రాజకీయ ప్రకంపనలు చెలరేగుతున్నాయి. తాజాగా.. ఈ ఘటనపై హిమానీ నర్వాల్ తల్లి సవితా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన కూతురు చాలా ఏళ్లనుంచి కాంగ్రెస్ కోసం కష్టపడి పనిచేస్తుందని చెప్పింది. అంతే కాకుండా.. రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో కార్యక్రంలో కూడా తాను యాక్టివ్ గా పాల్గొందని చెప్పుకొచ్చింది.

#WATCH | Body of a woman Congress worker found in a suitcase | Rohtak, Haryana: Savita, mother of deceased Himani Narwal says, "...Election and party claimed my daughter's life. She made some enemies due to that. These (perpetrators) could be even from the party, they could be… pic.twitter.com/cozG3xD4gB

