/himanta biswa sarma : రేపే అస్సామ్ సీఎంగా రెండోసారి హిమంత బిశ్వ శర్మ ప్రమాణ స్వీకారం..

ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ వికాసానికి మూల పురుషుడైన హిమంత బిశ్వ శర్మ.. మూడోసారి అసోంలో భారతీయ జనతా పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చాడు. ఈ సారి అసోంలో సంకీర్ణంగా అధికారంలోకి వచ్చినా.. బీజేపీకి పూర్తి మెజారిటీ సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలో అసోం తదుపరి సీఎంగా మరోసారి హిమంత బిశ్వ శర్మ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. అసోం ముఖ్యపట్టణం గౌహతీలోని ఖానాపారా వెటర్నరీ కాలేజీ గ్రౌండ్స్లో ఉదయం 11:40 గంటలకు ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇక, మంగళవారం జరిగే హిమంత ప్రమాణ స్వీకారం కార్యక్రమానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ తో తో పాటు తదితర కీలక నేతలు, ఎన్డీయే పాలిత ముఖ్యమంత్రులు హాజరయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ శాసనసభాపక్ష సమావేశంలో హిమంత బిశ్వ శర్మను ఏకగ్రీవంగా తమ నాయకుడిగా ఎన్నుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన కూటమి భాగస్వామ్య పార్టీల నేతలతో కలిసి లోక్ భవన్కు వెళ్లి గవర్నర్ను కలిశారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన మద్దతు పత్రాలను గవర్నర్కు అందజేశారు. దీంతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని గవర్నర్ హిమంత బిశ్వ శర్మకు ఆహ్వానించారు. అసోంలో ఎన్డీఏ కూటమి వరుసగా మూడోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. ఎన్డీఏ మొదటిసారి అధికారంలో వచ్చినపుడు ప్రస్తుత కేంద్ర మంత్రి సర్బానంద్ సోనేవాల్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఆయన నేతృత్వంలో రెండోసారి ఎన్నికలకు వెళ్లిన బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ తిరిగి అధికారంలో వచ్చింది. అయితే రెండోసారి మాత్రం హిమంత బిశ్వశర్మను ముఖ్యమంత్రిని చేసింది బీజేపీ అధిష్ఠానం.
అసోం శాసన సభకు జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమి ఘన విజయం సాధించింది. ఏప్రిల్ మొత్తం 126 స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ 102 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. ఇందులో బీజేపీ ఒక్కటే 82 సీట్లు గెలుచుకొని అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఇక అసోం గణ పరిషత్, బీపీఎఫ్ (బోడో ల్యాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్) చెరో 10 స్థానాల్లో విజయం సాధించాయి. 2021లో తొలిసారి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన హిమంత బిశ్వ శర్మ, అసోంలో వరుసగా రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయిన తొలి కాంగ్రెస్ యేతర నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందారు. 2016లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ నాయకత్వంలో బీజేపీ కూటమి తొలిసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇది ఎన్డీఏకు వరుసగా మూడో ప్రభుత్వం.
