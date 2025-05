Himanta Biswa Sarma Video: ఇందిరాగాంధీ ఏంతోపా..?.. కడిగి పారేస్తా.!.. హిమంత బిశ్వశర్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో వైరల్..

Himanta biswa sarma sensational comments on 1971 war and pm Indira Gandhi: భారత్ జమ్ములోని పహల్గంలో ఏప్రిల్ 22న జరిగిన ఉగ్రకుట్రకు ప్రతీకారంగా పాక్ లోని ఉగ్రస్థావరాలపై ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో.. దాడి చేసి 100 మందికిపై ఉగ్రవాదుల్ని హతమార్చింది.ఈ క్రమంలో పాక్ మాత్రం భారత్ తో కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడి కయ్యానికి కాలుదువ్వింది. దీంతో పాక్ కు కూడా.. మన సత్తా ఏంటో ఇండియన్ ఆర్మీ రుచి చూపించింది. ఇండియన్ ఆర్మీ దూకుడుముందు.. పాక్ విలవిల్లాడిపోయింది.

If Indira Gandhi was alive, I would have had 3 questions for her:

Why despite our military defeating Pakistan, her government couldn’t

1️⃣ Take back PoK?

2️⃣ Expand Chicken Neck Corridor by 100 km?

3️⃣ Secure sea port access for North East?

She FAILED us! pic.twitter.com/9FteFBlv1I

