/ Himantha Biswa Sarma: అస్సాం సీఎంగా మరోసారి హిమంత బిశ్వ శర్మ.. అతని ముందున్న ప్రధాన సవాళ్లు ఇవే..

Assam Again Himantha: అవును అస్సాం ముఖ్యమంత్రిగా హిమంత బిశ్వ శర్మ రెండోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అంతేకాదు ఈ రాష్ట్రంలో వరుసగా రెండోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కాంగ్రెసేతర నేతగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ఇక అస్సాంలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే వరుసగా మూడోసారి అధికారంలో వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రిగా హిమంత బిశ్వశర్మతో పాటు నలుగురు మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ..కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, రాజ్ నాథ్ సింగ్ సహా పలువురు కీలక నేతలు హాజరయ్యారు.
హిమంత బిశ్వ శర్మ ఈ ఎన్నికల్లో తన సొంత నియోజకవర్గమైన జలుక్బరి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి 89,000 పైచిలుకు ఓట్లతో ఘన విజయం సాధించారు.అసోం అసెంబ్లీకి జరిగిన ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమి ఘన విజయం సాధించింది. ఏప్రిల్ మొత్తం 126 స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి 102 స్థానాలను గెలుచుకుంది. ఇందులో బీజేపీ 82 సీటతో అతిపెద్ద పార్టీగా అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఇక అసోం గణ పరిషత్, బీపీఎఫ్ (బోడో ల్యాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్) చెరో 10 స్థానాల్లో విజయం సాధించాయి.
హిమంత బిశ్వ శర్మ విషయానికొస్తే.. 2015లో కాంగ్రెస్ను వీడి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. 2021 నుంచి అస్సాంలో బీజేపీకి కీలకనేతగా నిలిచారు. బంగ్లాదేశ్ అక్రమ చొరబాటుదారులను వ్యతిరేకించడం, ఆదివాసీ భూములను చొరబాటుదారుల నుంచి విముక్తి కలిగించడంతో ముఖ్యమంత్రిగా అన్ని ప్రధాన వర్గాలుగా చేరువయ్యారు. ముఖ్యంగా చికెన్నెక్ కారిడార్పై బంగ్లా ప్రకటనలు తిప్పికొట్టడం, బెలూచిస్థాన్ స్వాతంత్ర పోరాటానికి మద్దతుగా నిలవడం, అసాంలో వరద నివారణ చర్యలు తీసుకోవడం వంటి చర్యల ద్వారా ప్రజల ఆదరాభిమానాలు చూరగొన్నారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే బంగ్లా చొరబాట్లకు పూర్తి అడ్డుకట్ట వేస్తామని చెప్పారు. అంతేకాదు ఎన్ఆర్సీని కచ్చితంగా అమలవుతుందని ఆయన చేసిన ప్రచారం ఓటర్లను ఆకట్టుకుంది. ప్రధానమంత్రి మోడీ సైతం హిమంత్ బిశ్వ శర్మ ప్రచారానికి దన్నుగా నిలవడంతో అసోంలో బీజేపీ తిరుగులేని విజయాన్ని మరోసారి సొంతం చేసుకుంది.2016లో బీజేపీ గెలుపులో, 2021లో అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవడంలో కీలకంగా మారింది. అభివృద్ధి పథకాలు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, వలస వ్యతిరేక ఉద్యమాలు.. హిందువుల, గిరిజనుల ఓట్లను గంపగుత్తగా బీజేపీకి దక్కేలా చేశాయి. ఇక, 2014లో అక్రమ చొరబాట్లపై ప్రధాని మోడీ ఇచ్చిన హామీలు ఎగువ అస్సాంలోనూ, బెంగాలీ హిందువుల్లోనే బీజేపీ బలాన్ని బాగా పెంచింది. ఆ తర్వాత 2015లో హిమంత బిశ్వ శర్మ పార్టీలో చేరడం..
అస్సాంలో బీజేపీ ఆధిక్యం పెరగడంలో హిమంత బిశ్వ శర్మ కీలక వ్యక్తిగా నిలిచారు. ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్లో కీలకంగా ఉన్న ఆయన.. తర్వాత బీజేపీ ముఖ్య వ్యూహకర్తగా మారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. సుదీర్ఘకాలం కాంగ్రెస్లో కొనసాగిన హిమంత కు మంత్రిగా పనిచేసిన అనుభవం, కార్యకర్తల మద్దతు భారీగా ఉంది. దీంతో 2015లో ఆయన బీజేపీలోకి రావడం ఆ పార్టీకి బాగా కలిసొచ్చింది. ఆయన మార్గదర్శంలో అమలు చేసిన ప్రచార వ్యూహంతో తొలిసారిగా 2016 ఎన్నికల్లో బీజేపీ 60 సీట్లు గెలుపొందింది. ఏజీపీ వంటి ప్రాంతీయ పార్టీలతో సమన్వయంలోనూ కో-కన్వీనర్గా హిమంత చేసిన కృషి ఫలించి ఎన్డీయే 87 స్థానాల్లో గెలుపొంది ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఇక 2021 ఎన్నికల సమయంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన హిమంత.. పార్టీ అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవడంలో కీలకంగా వ్యవహరించారు.
