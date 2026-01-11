Hindu priest wife divorce her husband after becoming sub inspector in Bhopal: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా కొంత మంది చేస్తున్న పనులు వల్ల వివాహ బంధంకు కాస్త విలువలేకుండా పోయిందని చెప్పుకొవచ్చు. ప్రతిరోజు భార్యభర్తలు ఒకర్ని మరోకరు చంపుకొవడం, సుపారీలు ఇచ్చి దాడులు చేసుకొవడం వంటివి చేస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని బాగా సంపాదించడంలేదని, తమకు లగ్జరీ లైఫ్ ను ఇవ్వడంలేదని వేధిస్తున్నారు. మరికొంత మంది పెళ్లయిన తర్వాత కూడా ఎఫైర్ లు పెట్టుకుంటున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు శాడిస్టులుగా తమ భార్యల్ని వేధిస్తున్నారు. వంట రాదని, కట్నం తేలేదని అత్యాచారాలు చేస్తున్నారు.
మొత్తంగా ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొన్ని చోట్ల భర్తలు ఎంతో కష్టపడి తమ భార్యల్ని చదివిస్తున్నారు. తీరా ఉద్యోగాలు వచ్చాక వారు ఇతరులతో వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా తమ భర్తలకు డైవర్స్ లు ఇవ్వడం, హత్యలు చేయడానికి కూడూ వెనుకాడటంలేదు. ఈ క్రమంలో మధ్య ప్రదేశ్ లోని భోపాల్ లో ఒక భార్యభర్తల ఘటన సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది.
భోపాల్ లో స్థానికంగా పురోహితుడైన యువకుడికి, పక్క గ్రామంలో యువతితో పెళ్లి చేశారు. పురోహితం చేసి తన ఇంటిని బాగా పోషించుకుంటున్నారు . భార్యకు చదువంటే ఇష్టమని డిగ్రీ చదవించాడు. ఆ తర్వాత ఉద్యోగం కోసం కోచింగ్ కూడా ఇప్పించాడు. ఇలా పెళ్లై ఆరు ఏళ్లు అయ్యింది. ఆమె ఇటీవల ఎస్ ఐ ఎగ్జామ్ లకు ప్రిపేరు అయి రాసింది. దానిలో సెలక్ట్ అయ్యింది. అనూహ్యంగా ట్రైనింగ్ కూడా పూర్తి చేసుకుంది.
అయితే.. గత కొన్నిరోజులుగా తరచుగా భర్తతో గొడవలు పడుతూ తనకు కలిసి ఉండటం ఇష్టంలేదని విడాకులు ఇవ్వాలని గొడవలు పెట్టుకుంది. బైట తిరగాలంటే నామోశిగా ఉందని వెంటనే డైవర్స్ ఇవ్వాలని భర్తతో గొడవలకు దిగింది. ఇంట్లోని వారు ఆమెకు సముదాయించిచెప్పడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ ఆమె మాత్రం విన్పించుకోలేదు.
ఇక కలసి ఉండలేనని ఫ్యామిలీ కోర్టులో విడాకులు కావాలని పిటిషన్ వేసింది. అతగాడు మాత్రం తన పురోహితంతో వచ్చిన డలోబ్బులతోనే తన భార్యను కష్టపడి చదివించానని, ఆమెకు ఏ లోటు లేకుండా చూసుకున్నానని ఈరోజు తనను, తన పురోహితం పట్ల ఆమె చిన్నచూపును వేధింపులను కోర్టు వారికి ఆ భర్త చెప్పారు. దీంతో ఆమెకు పలుమార్లు కోర్టు వారు కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించారు.
కానీ ఆమె మాత్రం పంచకట్టు, ఆ పిలకతో కలిసి ఉండలేనని, డైవర్స్ కావాలని తెల్చి చెప్పింది. దీంతో కోర్టు వారు ప్రస్తుతం ఈ కేసును పెండింలో పెట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇలా మారిపొవడం ఏంటని, ఇన్ని రోజులు కలసి ఉన్నప్పుడు గుర్తుకు రాలేదా అంటూ ఆమెను ఏకీపారేస్తున్నారు.
