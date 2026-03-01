English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • CM Yogi: హోలీ గిఫ్ట్..! 1.86 కోట్ల కుటుంబాలకు పెద్ద బహుమతి.. సీఎం భారీ ప్రకటన..!!

CM Yogi: హోలీ గిఫ్ట్..! 1.86 కోట్ల కుటుంబాలకు పెద్ద బహుమతి.. సీఎం భారీ ప్రకటన..!!

CM Yogi Adityanath Announces Free Cylinder: ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్య  నాథ్ హోలీకి ముందు ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్ వినిపించారు. ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన లబ్ధిదారులకు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ ప్రకటించారు. తొమ్మిది సిలిండర్లకు సబ్సిడీ కొనసాగుతుందని తెలిపారు. మహిళల భద్రత, బాలికల గర్భాశయ క్యాన్సర్ టీకా కార్యక్రమాన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 1, 2026, 09:07 AM IST

Trending Photos

March Festivals 2026: మార్చి నెలలో హోలీ.. ఉగాది.. శ్రీరామనవమి, ఏ రోజు రానున్నాయి తెలుసా?
5
March Festivals 2026
March Festivals 2026: మార్చి నెలలో హోలీ.. ఉగాది.. శ్రీరామనవమి, ఏ రోజు రానున్నాయి తెలుసా?
8th Pay Commission: 8వ కేంద్ర పే కమిషన్ కీలక దశ ప్రారంభం..ఉద్యోగులకు ముఖ్యమైన సమాచారం..
6
8th Central Pay Commission News
8th Pay Commission: 8వ కేంద్ర పే కమిషన్ కీలక దశ ప్రారంభం..ఉద్యోగులకు ముఖ్యమైన సమాచారం..
Rashmika Vijay: పెళ్లయ్యాక రష్మిక, విజయ్ ఫోటోలు వైరల్.. పీఎం మోడీని కలిసిన కొత్త జంట..!
5
Vijay Deverakonda Rashmika Wedding
Rashmika Vijay: పెళ్లయ్యాక రష్మిక, విజయ్ ఫోటోలు వైరల్.. పీఎం మోడీని కలిసిన కొత్త జంట..!
Anchor Pradeep: ఎమ్మెల్యే అని పెళ్లి చేసుకోనున్న యాంకర్ ప్రదీప్.. డేటింగ్ లో ఉన్నారా..?
5
Pradeep Machiraju Marriage News
Anchor Pradeep: ఎమ్మెల్యే అని పెళ్లి చేసుకోనున్న యాంకర్ ప్రదీప్.. డేటింగ్ లో ఉన్నారా..?
CM Yogi: హోలీ గిఫ్ట్..! 1.86 కోట్ల కుటుంబాలకు పెద్ద బహుమతి.. సీఎం భారీ ప్రకటన..!!

UP Free Cylinder: హోలీ పండుగకు ముందుగా ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రజలకు యోగి ప్రభుత్వం  శుభవార్త అందించింది. ముఖ్యమంత్రి  ఆదిత్యనాథ్ , ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన లబ్ధిదారులైన ప్రతి కుటుంబానికి ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ అందిస్తామని ప్రకటించారు. ఈ సౌకర్యాన్ని హోలీతో పాటు దీపావళి పండుగల సందర్భాల్లో కూడా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

లక్నోలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సీఎం మాట్లాడుతూ.. ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన కింద ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం తొమ్మిది సిలిండర్లకు సబ్సిడీ అందించే విధానాన్ని అమలు చేస్తోందని తెలిపారు. సిలిండర్ రీఫిల్ చేసినప్పుడు సుమారు రూ. 335.40 మొత్తాన్ని నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో జమ చేయడం ద్వారా పారదర్శకతను పెంచుతున్నామని చెప్పారు. ఈ విధానం దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడమే కాకుండా.. పేద కుటుంబాల ఆర్థిక భారం తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఇది కేవలం పండుగ కానుక మాత్రమే కాదని, గౌరవప్రదమైన జీవన విధానానికి ప్రభుత్వ నిబద్ధత అని సీఎం స్పష్టం చేశారు. హోలీ, దీపావళి వంటి సందర్భాల్లో ఇంధన అవసరాలు పెరుగుతాయని, ఆ సమయంలో కుటుంబాలు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వివరించారు. మహిళల భద్రత, ఆరోగ్యం అంశాలపై కూడా సీఎం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. రాష్ట్రంలో మహిళల స్వావలంబన, గౌరవం, రక్షణ కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టామని చెప్పారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి బజ్రేష్ పతాక్ ఆధ్వర్యంలో 14 ఏళ్ల బాలికలకు గర్భాశయ క్యాన్సర్ నిరోధక టీకా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించారు. సాధారణంగా రూ. 2100 విలువ చేసే ఈ టీకాను కేవలం రూ. 300కే అందుబాటులో ఉంచడమే కాకుండా, అవసరమైతే ఉచితంగా అందించేందుకు కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.  మా కుమార్తె సురక్షితంగా ఉంటేనే కుటుంబం సురక్షితంగా ఉంటుంది  అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

Also Read: Gold Rate Today: అమెరికా–ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు.. భారీగా పెరిగిన పసిడి ధర.. మార్చి 1వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఇవే..!!  

ఈ సందర్భంగా గత ప్రభుత్వాలపై కూడా సీఎం యోగి ఆదిత్య నాథ్  విమర్శలు గుప్పించారు. గతంలో పాలన కుటుంబ కేంద్రంగా మారిందని, అభివృద్ధి కొద్దిమందికే పరిమితమైందని అన్నారు. అయితే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని 25 కోట్ల ప్రజలను ఒక కుటుంబంగా భావిస్తోందని, వారి భద్రత, గౌరవం, సంక్షేమం కోసం కట్టుబడి పనిచేస్తోందని స్పష్టం చేశారు.

Also Read:  China Currency Explainer: ప్రపంచ కరెన్సీ మార్కెట్లో ప్రకంపనలు.. చైనా చేసిన పనితో కంగుతిన్న అగ్రరాజ్యం..!!   

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి..

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Yogi Adityanathup newsHoli 2026UP Free CylinderFree Cylinder

Trending News