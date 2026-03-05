Video Viral: మరీ ఇంత ఘోరమా..?..హోలీ రంగు నీళ్లను పిచికారి చేశాడని బామ్మ ఏంచేసిందంటే..?.. వీడియో..

Nagpur woman pouring hot water on grand son while playing holi: దేశ వ్యాప్తంగా హోలీ సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. మరోవైపు ఈసారి చంద్రగ్రహణం నేపథ్యంలో హోలీ పండగను మార్చి 4న జరుపుకున్నారు. చిన్న, పెద్ద తేడాలేకుండా అందరు హోలీని ఎంతో ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా జరుకున్నారు. ముఖ్యంగాచిన్న పిల్లలు హోలీ రోజున రంగు రంగుల నీళ్లను రెడీగా పెట్టుకుంటున్నారు. ఇంటి ముందు నీళ్లను పెట్టుకుని రోడ్డు మీద వస్తు, పోతున్న వారి మీద పిచికారీ చేస్తారు. ఒకరిముఖానికి మరోకరు హోలీ రంగుల్ని పూసుకుని పండగ చేసుకుంటారు. కొంత మంది హోలీ నేపథ్యంలో డీజే పాటలు, బ్యాండ్ లతో గ్రామాల్లో హల్ చల్ చేస్తారు. మరికొంతమంది భంగ్ అనే మత్తుపానీయం తాగి మరీ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ క్రమంలో హోలీ సంబరాల వేళ మహారాష్ట్రలోని నాగ్ పూర్ లో జరిగిన ఒక విషాదం నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్ జిల్లా కోరాడి ప్రాంతంలో ఘోరం చోటు చేసుకుంది. సిందూ థాక్రే అనే వృద్ధురాలు హోలీ వేళ వాకిట్లో నీళ్లను నింపుకుని వెళ్తుంది. ఆమె మనవడు ఓం హరీశ్ వాంగే అక్కడ హోలీ రంగుల్ని ఆడుకుంటున్నారు. రోడ్డు మీద కన్నించిన వారి మీద పిచికారితో రంగులు వేస్తున్నాడు. ఇంతలో తన బామ్మ అని ఆమె మీద కూడా రంగుల్ని పిచికారీ చేశాడు. దీంతో చిర్రెత్తుకువచ్చిన ఆమె నా మీదనే రంగుల్ని పోస్తావా.. అని వెంటనే తన చేతిలో ఉన్న వేడి నీళ్ల బకెట్ ను అతనిపై గుమ్మరించింది. ఆ బకెట్ లో సల సల కాగిన నీళ్లు ఉన్నాయి.
नागपुरात होळी खेळताना अंगावर रंग उडवला म्हणून संतापलेल्या आजीने स्वतःच्याच चार वर्षांच्या नातवावर उकळते पाणी ओतल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. #sakal #nagpur #holi #grandmother #boy #childburncase pic.twitter.com/TWg1vxSUAj
— SakalMedia (@SakalMediaNews) March 5, 2026
కనీసం చిన్న పిల్లాడు అని కూడా చూడకుండా దారుణంకు పాల్పడింది. పాపం..ఈ ఘటనతో బాలుడు విలవిల్లాడిపోయాడు. గట్టిగా ఏడుస్తు కింద మీద పడ్డాడు. దీంతో పక్కన ఉన్నవారు మరల చల్లని నీళ్లను అతనిపై వేశారు. అప్పటికే అతని శరీరం మీద బొబ్బలు వచ్చాయి. అతడ్ని ఆస్పత్రికి తరలించగా అతని శరీరం 20 శాతం కాలిపోయినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సింధూ థాక్రేపై కేసు నమోదు చేశారు.
మరీ కావాలని చేసిందో లేదా కోపంలో ఏదో జరిగిపోయిందా..?.. అన్న దానిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
అంత చిన్న పిల్లాడు రంగులు పిచికారీ చేస్తే అంతగా కోప్పాడాల్సిన అవసరం ఏముందని అంటున్నారు. ఇది కావాలని చేసినట్లు ఉందని మరికొంత మంది ఆమెను తిట్టిపోస్తున్నారు. పాపం.. పిల్లాడ్ని పండగ పూట గాయపర్చావ్ అని మరికొంత మంది ఆమెపై ఫైర్ అవుతున్నారు.
