English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Holi Holidays: హోలీ సెలవులు వచ్చేస్తున్నాయి! ఏకంగా 4 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు..ఎక్కడెక్కడంటే?

Holi Holidays: హోలీ సెలవులు వచ్చేస్తున్నాయి! ఏకంగా 4 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు..ఎక్కడెక్కడంటే?

Holi Holidays 2026: వసంతకాలం రాకతో వచ్చే రంగుల పండుగ 'హోలీ'కి రంగం సిద్ధమైంది. 2026లో హోలీ పండుగ సందర్భంగా వరుస సెలవుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ఈ సమాచారం ఎంతో ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 23, 2026, 05:56 PM IST

Trending Photos

Hardik Pandya: ఓ పక్క గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో డేటింగ్.. మరోపక్క ఎక్స్ వైఫ్‌కు కాస్ట్లీ కారు గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన హార్దిక్ పాండ్యా..!
5
hardik pandya
Hardik Pandya: ఓ పక్క గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో డేటింగ్.. మరోపక్క ఎక్స్ వైఫ్‌కు కాస్ట్లీ కారు గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన హార్దిక్ పాండ్యా..!
Yash Remuneration: టాక్సిక్ సినిమా కోసం హీరో యష్ ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నాడో తెలుసా..?
5
KGF Hero Yash Remuneration
Yash Remuneration: టాక్సిక్ సినిమా కోసం హీరో యష్ ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నాడో తెలుసా..?
Holi 2026: హోలీకి ముందు ఈ పనులు చేస్తే.. మీ ఇంట్లో ఎప్పటికీ ఐశ్వర్యంకు లోటుండదు.!..
6
Holi 2026
Holi 2026: హోలీకి ముందు ఈ పనులు చేస్తే.. మీ ఇంట్లో ఎప్పటికీ ఐశ్వర్యంకు లోటుండదు.!..
Ketu Transit 2026: మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్.. ఊహించని డబ్బు!
6
Ketu Transit
Ketu Transit 2026: మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్.. ఊహించని డబ్బు!
Holi Holidays: హోలీ సెలవులు వచ్చేస్తున్నాయి! ఏకంగా 4 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు..ఎక్కడెక్కడంటే?

Holi Holidays 2026: వసంతకాలం రాకతో వచ్చే రంగుల పండుగ 'హోలీ'కి రంగం సిద్ధమైంది. 2026లో హోలీ పండుగ సందర్భంగా వరుస సెలవుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు ఈ సమాచారం ఎంతో ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

జ్యోతిష్య శాస్త్రం, క్యాలెండర్ ప్రకారం మార్చి మొదటి వారంలో పండుగ సంబరాలు జరగనున్నాయి. మార్చి 1 (ఆదివారం) వారాంతపు సాధారణ సెలవు ఉండగా.. మార్చి 2 (సోమవారం) హోలికా దహన్ సందర్భంగా చాలా రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ఇవ్వనున్నారు.

అలాగే మార్చి 3 (మంగళవారం) ఇది సాధారణ వర్కింగ్ డే. అయితే, ఈ రోజును కూడా సెలవుగా ప్రకటించాలని తల్లిదండ్రుల నుంచి డిమాండ్లు వస్తున్నాయి. ఒకవేళ స్థానిక ప్రభుత్వాలు దీనిని సెలవుగా ప్రకటిస్తే, విద్యార్థులకు వరుసగా నాలుగు రోజులు సెలవులు వస్తాయి. మార్చి 4వ తేదీన హోలీ పండుగ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా స్కూళ్లు..పలు విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉండనుంది. 

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ, నోయిడా వంటి ప్రాంతాల్లో ప్రైవేట్ పాఠశాలలు సాధారణంగా ఐదు రోజుల వారాన్ని పాటిస్తాయి. కాబట్టి, శనివారం (ఫిబ్రవరి 28) నుంచే వీరికి సెలవులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే ఉత్తర భారతంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో హోలీని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఉదాహరణకు ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మధుర, బృందావనం వంటి ప్రాంతాల్లో హోలీ ప్రాముఖ్యత దృష్ట్యా, యూపీ ప్రభుత్వం రెండు నుంచి మూడు రోజుల పాటు అధికారిక సెలవులను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయాలు:
10, 12 తరగతుల విద్యార్థులకు బోర్డు పరీక్షల షెడ్యూల్ ఉంటే, వారి సెలవుల జాబితాలో మార్పులు ఉండవచ్చు. ప్రైవేట్ పాఠశాలలు వారి సొంత సెలవుల జాబితాను కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి, తుది నిర్ణయం కోసం పాఠశాల డైరీ లేదా అధికారిక నోటీసులను గమనించాలి. 

స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి జిల్లా కలెక్టర్లు మార్చి 3న ప్రత్యేక సెలవు ప్రకటించే అధికారం కలిగి ఉంటారు. హోలీ సెలవులు కుటుంబంతో గడపడానికి మంచి సమయం. అయితే, పండుగ ఉత్సాహంతో పాటు పరీక్షల ప్రిపరేషన్‌ను కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Also REad: Adilabad Open School: ఎగ్జామ్ హాల్‌లో విద్యార్థుల చేతుల్లో సెల్‌ఫోన్లు..ఆదిలాబాద్‌లో ఎగ్జామ్స్‌లో అసలు విషయం ఇదే!

Also REad: India Vs South Africa Match: టీమ్ఇండియాని దెబ్బేసిన జాన్సెన్, కేశవ్ మహారాజ్..సూపర్-8లో బోల్తా కొట్టిన సూర్యసేన!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Holi 2026March 4 holidayHoli Holidays 2026School Holidayschool closure

Trending News