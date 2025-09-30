English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Employees Holidays: అక్టోబర్‌లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పండుగే.. మొత్తం 7 రోజుల సెలవులు

Govt Empoloyees Get 8 Holidays In October 2025 Here Full List: క్యాలెండర్‌లో మరో నెల వచ్చేసింది. 2025 దాదాపుగా ముగుస్తోంది. సంవత్సరంలో కీలకమైన అక్టోబర్‌ నెల ప్రారంభమైంది. మరి ఈ నెలలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఎన్ని సెలవులు.. ఎప్పుడెప్పుడో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 30, 2025, 07:45 AM IST

Employees Holidays: అక్టోబర్‌లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పండుగే.. మొత్తం 7 రోజుల సెలవులు

Govt Employees October Holidays: అప్పుడే సెప్టెంబర్‌ నెల దాటేసింది అక్టోబర్‌లోకి అడుగుపెట్టాం. చూస్తుండగానే 2025 సంవత్సరం కూడా ముగిసిపోతుంది. ఈ ఏడాది ఎలా గడిచిందో ఏమిటో అని ఒక్కసారి గుర్తుచేసుకుంటే ఆశ్చర్యపోతాం. రోజులు అలా గడిచిపోతున్నాయి.. నెలలు ఇలా మారిపోతున్నాయి. అక్టోబర్‌ నెల వచ్చేసింది. మరి ఈ నెలలో ఏమేమీ విశేషాలు ఉన్నాయి? అక్టోబర్‌కు ఏమి ప్రాధాన్యం ఉంది? ఎన్ని రోజుల సెలవులు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

అక్టోబర్‌ నెలలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీగానే సెలవులు ఉన్నాయి. అయితే ఆగస్టు, సెప్టెంబర్‌తో పోలిస్తే అక్టోబర్‌లో కొన్ని తక్కువగా సెలవులు వచ్చాయి. ఈ నెలలో మొత్తం 8 రోజులు సెలవులు లభించాయి. ఈ సెలవులన్నీ దేశవ్యాప్తంగా ఉంటాయి. అయితే కొన్ని చోట్ల ఆయా సంప్రదాయాలు, పద్ధతులు, పండుగలను బట్టి సెలవుల్లో మార్పు ఉండవచ్చు. ఈనెల 31 రోజులు రాగా.. వర్కింగ్‌ డేస్‌ 24 ఉండగా.. సెలవులు ఏడు ఉన్నాయి.

దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మొత్తం 7 రోజుల సెలవులు ఉన్నాయి. ఉద్యోగులను బాధ పెట్టే విషయం ఏమిటంటే అనివార్యంగా ఒక సెలవు పోయింది. దసరా పండుగ రోజే గాంధీ జయంతి వచ్చింది. రెండూ ఒకే రోజు రావడంతో రెండు సెలవులు రావాల్సి ఉండగా.. ఒకటే వచ్చింది. అక్టోబర్‌ 2వ తేదీ గాంధీ జయంతితోపాటు దసరా పండుగ ఉంది. 5, 12, 19, 26 యథావిధిగా ఆదివారం సెలవు కాగా.. 11వ తేదీ రెండో శనివారం వచ్చింది. 20వ తేదీ సోమవారం దీపావళి పండుగ వచ్చింది. ఆదివారం తర్వాత పండుగ రావడంతో రెండు రోజులు కలిసివచ్చే అవకాశం ఉంది.

దాదాపుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వచ్చిన ఈ సెలవులే బ్యాంకు ఉద్యోగులకు కూడా ఉన్నాయి. పాఠశాలలు, కళాశాలలకు కూడా ఈ సెలవులు వర్తిస్తాయి. ఈ సెలవులు ఎప్పుడు ఉన్నాయో ముందే తెలుసుకుంటే వాటిని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సెలవు రోజు ముందే తెలుసుకుని ప్రణాళికగా వేసుకుంటే ఆ సెలవు వృథా కాదు. మీరు కూడా సెలవు చూడండి ప్లాన్‌ చేసుకుని ఎంజాయ్‌ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

govt holidaygovt employeesPublic holidayWorking DaysOptional Holidays

