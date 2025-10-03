Schools Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు 14 రోజులు సెలవులు.. బ్యాంకులకు కూడా!

Schools And Banks Holiday: గత నెల సెప్టెంబర్లో విద్యార్థులు పండుగ చేసుకున్నారు. కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో పాఠశాలలు, కాలేజీలకు సెలవులు వచ్చాయి. బతుకమ్మ, దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు, దసరా సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున సెలవులు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు అక్టోబర్ నెలలో కూడా అదే స్థాయిలో సెలవులు వస్తున్నాయి. 14 రోజుల పాటు స్కూల్స్, కాలేజ్లకు సెలవులు ఉన్నాయి. వాటితో పాటు బ్యాంకులకు కూడా సెలవులు ఉండడం విశేషం.
Also Read: Tomorrow Holiday: విద్యార్థులకు పండుగ.. రేపు కూడా అన్నీ స్కూల్స్, కాలేజ్లకు సెలవు!
అక్టోబర్ నెల ప్రారంభమవగా.. దీనిని పండుగల నెల అని పిలవవచ్చు. నవరాత్రి నుంచి దీపావళి వరకు అన్నీ అక్టోబర్లోనే ప్రధాన పండుగలు వచ్చాయి. ఈ పండుగలు, ఉత్సవాల కారణంగా దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలు, కళాశాలలు, బ్యాంకులకు సెలవులు వస్తున్నాయి. దసరా సెలవులు తెలంగాణతోపాటు ఏపీలో ఆదివారంతో ముగియనున్నాయి. ఇక దీపావళి సెలవులు అక్టోబర్ 20 నుంచి 23వ తేదీ వరకు ఉండనున్నాయి.
Also Read: Anchor Pregnany: వ్రతం ఫలించింది.. గర్భం దాల్చిన స్టార్ యాంకర్ శివజ్యోతి
- అక్టోబర్ 7వ తేదీన మహర్షి వాల్మీకి జయంతి వచ్చింది. ఈ రోజు ఢిల్లీ, హర్యానా, పంజాబ్, చండీగఢ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ఉంది.
- అక్టోబర్ 17వ తేదీన కర్వా చౌత్ సందర్భంగా పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఢిల్లీ రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ సెలవుగా ఉంది. ఈ రోజున బ్యాంకులు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు మూసి ఉండనున్నాయి.
- అక్టోబర్ 20 నుంచి 23 వరకు దీపావళి సెలవులు ఉంటాయి. నరక చతుర్దశి, లక్ష్మీ పూజ, భాయ్ దూజ్ వంటి పండుగ సందర్భంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు, పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. ఈ సెలవులు ఢిల్లీ, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉంటాయి.
- అక్టోబర్ 27 నుంచి 28 వరకు ఛత్ పూజ సందర్భంగా బీహార్, జార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలు, కళాశాలలు, బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటాయి.
- అక్టోబర్ 31వ తేదీన కాళీ పూజ నిర్వహిస్తారు. ఈరోజు పశ్చిమ బెంగాల్లో సెలవు ఉంటుంది. ఇక ఇదే రోజున సర్దార్ పటేల్ జయంతి రావడంతో గుజరాత్లో ప్రభుత్వ సెలవుగా ఉంది.
- పండుగలు, ఉత్సవాలు, ప్రత్యేక దినాలు కాకుండా అక్టోబర్ 5, 12, 19, 26 ఆదివారాలు, అక్టోబర్ 11, 25 రెండు, నాలో శనివారాలు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి.
Also Read: DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ గిఫ్ట్.. 3 శాతం డీఏ ప్రకటన
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook