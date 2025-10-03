English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Schools Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు 14 రోజులు సెలవులు.. బ్యాంకులకు కూడా!

Schools Will Remain Closed For 14 Days In October And Banks Also: దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు, దసరా పండుగ అయిపోయింది. అక్టోబర్‌ నెల ప్రారంభం ఘనంగా జరగ్గా ఈ నెలలో కూడా భారీగా సెలవులు వస్తున్నాయి. స్కూళ్లకు 14 రోజుల సెలవులు వస్తున్నాయి. వాటితో పాటు బ్యాంకులకు కూడా సెలవులు ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 3, 2025, 11:16 AM IST

Schools And Banks Holiday: గత నెల సెప్టెంబర్‌లో విద్యార్థులు పండుగ చేసుకున్నారు. కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో పాఠశాలలు, కాలేజీలకు సెలవులు వచ్చాయి. బతుకమ్మ, దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు, దసరా సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున సెలవులు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు అక్టోబర్‌ నెలలో కూడా అదే స్థాయిలో సెలవులు వస్తున్నాయి. 14 రోజుల పాటు స్కూల్స్‌, కాలేజ్‌లకు సెలవులు ఉన్నాయి. వాటితో పాటు బ్యాంకులకు కూడా సెలవులు ఉండడం విశేషం.

అక్టోబర్ నెల ప్రారంభమవగా.. దీనిని పండుగల నెల అని పిలవవచ్చు. నవరాత్రి నుంచి దీపావళి వరకు అన్నీ అక్టోబర్‌లోనే ప్రధాన పండుగలు వచ్చాయి. ఈ పండుగలు, ఉత్సవాల కారణంగా దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలు, కళాశాలలు,  బ్యాంకులకు సెలవులు వస్తున్నాయి. దసరా సెలవులు తెలంగాణతోపాటు ఏపీలో ఆదివారంతో ముగియనున్నాయి. ఇక దీపావళి సెలవులు అక్టోబర్ 20 నుంచి 23వ తేదీ వరకు ఉండనున్నాయి.

  • అక్టోబర్ 7వ తేదీన మహర్షి వాల్మీకి జయంతి వచ్చింది. ఈ రోజు ఢిల్లీ, హర్యానా, పంజాబ్, చండీగఢ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ఉంది.
  • అక్టోబర్ 17వ తేదీన కర్వా చౌత్ సందర్భంగా పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఢిల్లీ రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ సెలవుగా ఉంది. ఈ రోజున బ్యాంకులు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు మూసి ఉండనున్నాయి.
  • అక్టోబర్ 20 నుంచి 23 వరకు దీపావళి సెలవులు ఉంటాయి. నరక చతుర్దశి, లక్ష్మీ పూజ, భాయ్ దూజ్ వంటి పండుగ సందర్భంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు, పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. ఈ సెలవులు ఢిల్లీ, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉంటాయి.
  • అక్టోబర్ 27 నుంచి 28 వరకు ఛత్ పూజ సందర్భంగా బీహార్, జార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలు, కళాశాలలు, బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటాయి.
  • అక్టోబర్ 31వ తేదీన కాళీ పూజ నిర్వహిస్తారు. ఈరోజు పశ్చిమ బెంగాల్‌లో సెలవు ఉంటుంది. ఇక ఇదే రోజున సర్దార్ పటేల్ జయంతి రావడంతో గుజరాత్‌లో ప్రభుత్వ సెలవుగా ఉంది.
  • పండుగలు, ఉత్సవాలు, ప్రత్యేక దినాలు కాకుండా అక్టోబర్ 5, 12, 19, 26 ఆదివారాలు, అక్టోబర్ 11, 25 రెండు, నాలో శనివారాలు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి.

