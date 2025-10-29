2026 Holiday Calendar India: మరో నెల అయితే 2025 సంవత్సరం ముగిసిపోతుంది. దీని తర్వాత 2026 కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. ఇప్పటికే బ్యాంకు ఉద్యోగులతో పాటు ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులు రాబోయే సంవత్సరంలో ఎన్ని సెలవులు పొందుతారని ఆసక్తిగా సెలవులు క్యాలెండర్ కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇప్పటికే సెలవుల క్యాలెండర్ కూడా విడుదలైంది. ఈ 2026 సెలవులు క్యాలెండర్ ప్రకారం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మొత్తం 31 సెలవులతో పాటు అదనంగా ప్రత్యేకమైన 19 సెలవులు లభించబోతున్నాయి. ఇవన్నీ కలిసి ఈ ఏడాది మొత్తం 50 కంటే ఎక్కువగా సెలవులు ఉండబోతున్నట్లు క్యాలెండర్లో పేర్కొన్నారు.
తగ్గిన సెలవులు..
2026 సంవత్సరం సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం శని లేదా ఆదివారాల్లో ఎక్కువగా పండుగలు వచ్చాయి. దీని కారణంగా ఈసారి కొన్ని సెలవులు తగ్గినట్లు క్యాలెండర్లో వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా కొన్ని పండగలు ఆదివారాల్లో రావడంతో దాదాపు 9 సెలవులకు పైగా తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే కొంతమంది ఉద్యోగులు ఈ పండగలకు ప్రత్యేకమైన సెలవులు వస్తాయని ఆశించి.. ఈ క్యాలెండర్ లో సెలవులు రాకపోవడంతో నిరాశ చెందుతున్నారు. అలాగే వీటితోపాటు చాలామంది ఉద్యోగులు కొన్ని ప్రత్యేకమైన సెలవులు కూడా వస్తాయి అనుకున్నారు. కానీ వారికి కూడా ఈ క్యాలెండర్ ద్వారా నిరాశే ఎదురైందని చెప్పొచ్చు.
పండగల వారిగా సెలవులు..
2026 సంవత్సరంలో హోలీ పండుగ మార్చి 2,3 తేదీల్లో వస్తోంది. దీని కారణంగా వీరికి రెండు రోజులపాటు సెలవులు లభించబోతున్నాయి. అలాగే దీవాలి నవంబర్ 8వ తేదీన గోవర్ధన పూజ, నవంబర్ 9వ తేదీన వస్తోంది.. దీని కారణంగా వీరికి వరసగా ఈ సమయంలో కూడా రెండు రోజులపాటు సెలవులు లభించబోతున్నట్లు క్యాలెండర్లో పేర్కొన్నారు. అలాగే అదనంగా సెప్టెంబర్ 21వ తేదీన రాందేవ్ జయంతి కూడా వచ్చింది. దీంతోపాటు తేజ దశమి దుర్గాష్టమికి అక్టోబర్ 19వ తేదీన ప్రత్యేకమైన సెలవు వచ్చింది. ఇక ఫిబ్రవరి 15న ఈ ఏడాది మహాశివరాత్రి వచ్చింది. ఆ తర్వాత జనవరి 25న దేవనారాయణ జయంతి కూడా జరుపుకుంటారు. దీని కారణంగా ఈ సమయాల్లో కూడా ప్రత్యేకమైన సెలవులు లభిస్తాయి.
వరసగా మూడు సెలవులు..
2026 సంవత్సరంలో సెలవులు క్యాలెండర్ లో వచ్చిన పరసగా మూడు సెలవుల వివరాల్లోకి వెళితే.. 12 వారాల్లో వరసగా మూడు సెలవులు వస్తాయి. ఏడు వారాలు శుక్రవారం ప్రభుత్వ సెలవులు ఉంటే.. కొన్ని వారాల్లో ప్రత్యేకమైన సెలవులు వచ్చాయి. దీని కారణంగా శుక్ర వారంతో పాటు శని, ఆదివారాలు కూడా ప్రత్యేకమైన సెలవులు లభించబోతున్నాయి. ఈ ఏడాది ఆదివారం చాలా పండగలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 15న మహాశివరాత్రి తో పాటు జనవరి 25న నారాయణ జయంతి అక్టోబర్ 11న ఘటస్థాపన, నవంబర్ 8న దీపావళి, ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర దినోత్సవం, ఏప్రిల్ 11న జ్యోతిరావు పూలే జయంతి వంటి సెలవు దినాలు ఆదివారం వస్తే.. స్పెషల్ సెలవులు లభించకపోవచ్చు.
