Mahila Reservation Bill: మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై అమిత్ సా అత్యవసర మీటింగ్..

Delimitation Bill: మహిళా రిజర్వేషన్ తో పాటు డీ లిమిటేషన్ బిల్లు ఎలాగైన లోక్ సభ గట్టెక్కించాలనే పట్టుదలతో ఉంది కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ సర్కార్. దీంతో ఎలాగయినా బిల్లులు పాస్ చేయించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో బీజేపీ మంత్రాంగం ప్రారంభించింది. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్షా నేతృత్వంలో జరుగుతున్న భేటీకి జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్, పీయూష్ గోయల్, శివరాజ్ చౌహాన్ సహా పార్టీ కీలక నేతలు హాజరయ్యారు.
ఎన్డీఏ బలాబలాలు, కూడగట్టాల్సిన మద్దతుపై చర్చిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇక లోక్సభలో బిల్లులు ఆమోదం పొందాలంటే 2/3 మెజార్టీ అవసరం. అంటే 540 మందికి 360 సభ్యుల మద్దతు అవసరం. ప్రస్తుతం ఎన్డీఏ బలం 293 మంది కాగా ఇండీ కూటమి బలం 233 గా ఉంది. ఎన్డీఏకి ఇంకా 68 మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం ఉంది. దీంతో అవసరమైన మద్దతు కూడగట్టే పనిలో భారత అగ్రనేతలు బీజీగా ఉన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో అమిత్ షా ఎలాంటి వ్యూహం అనుసరిస్తున్నారనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ బిల్లుకు ఏపీలో ప్రతిపక్ష వైయస్ఆర్సీపీ బేషరతుగా మద్దతు ప్రకటించింది. అటు ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములుగా ఉన్న తెలుగు దేశం పార్టీ, జనసేన బిల్లుకు ఇప్పటికే మద్ధతు ప్రకటించాయి. అటు ఒడిషాలోని బిజూ జనతాదళ్ కూడా బిల్లుకు మద్దతు తెలిపింది. అటు శిరోమని అకాలీదళ్ ఎలాంటి నిర్ణయం ప్రకటించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో లోక్ సభలో ఈ బిల్లు గట్టెక్కుతుందా అనేది చూడాలి.
