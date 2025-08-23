Amit Shah: నక్సలైట్స్ కు మద్ధతుగా తీర్పులిచ్చిన జస్టిస్ సుదర్శన్ ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్ధి ఎలా.. అమిత్ షా..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Amit Shah fires on Vice President Candidate Sudarshan Reddy: కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా.. ఇండి కూటమి అభ్యర్ధిగా ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్ధిగా పోటీ చేస్తోన్న తెలుగు వాడైన జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన నక్సలైట్స్ కు అనుకూలంగా పలు తీర్పులు ఇచ్చిన అర్బన్ నక్సల్ అంటూ దుమ్మెత్తి పోసారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 23, 2025, 11:20 AM IST

Amit Shah fires on Vice President Candidate Sudarshan Reddy:  జగదీప్ ధన్ కడ్ అనారోగ్య కారణాలతో రాజీనామా చేయడంతో ఖాళీ అయిన ఉప రాష్ట్రపతి పదవికి ఎన్నిక జరగనుంది. ఇక ఎన్డీయే తరుపున తమిళనాడుకు చెందిన రాధాకృష్ణన్ ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్ధిగా ఖరారు చేసారు. ఆయన నామినేషన్ కూడా దాఖలు చేశారు. మరోవైపు ఇండి కూటమి తరుపున తెలంగాణకు చెందిన జస్టిస్ట్ సుదర్శన్ రెడ్డిని బరిలో దింపింది. ఆయన కూడా ఇండి కూటమి తరుపున ఉప రాష్ట్రపతి పదవికి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.  ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర హోం అమిత్ షా.. కేరళ వాణిజ్య రాజధాని కొచ్చిలో మనోరమ న్యూస్ కాన్ క్లేవ్ లో  జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డిపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. నక్సలిజానికి , మావోయిజానికి మద్దతు ఇచ్చే వ్యక్తిని ఇండి కూటమి అభ్యర్ధిగా నిలబెట్టిందన్నారు. 2011లో ఛత్తీస్ ఘడ్ లో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా సల్వాజుడుంను వ్యతిరేకంగా  నక్సలైట్స్ కు అనుకూలంగా నిషేధించిన న్యాయమూర్తి కూడా ఈయనే అని వ్యాఖ్యానించారు. 

చైనా తొత్తులుగా వ్యవహరించే నక్సలైట్స్ కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తోన్న గిరిజన యువకులకు ప్రత్యేక పోలీస్ బాస్ లుకా ఉపయోగించడం చట్టవిరుద్ధమంటూ .. రాజ్యాంగ విరుద్ధం అంటూ తీర్పు ఇచ్చిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. నక్సలైట్స్ కు ఎపుడు అనుకూలంగా ఆయన తీర్పులు ఇచ్చేవారన్నారు. ఆయన ఆ తీర్పు ఇచ్చి ఉండకపోతే.. 2020 వరకే నక్సలైట్  ఉద్యమం తుడిచిపెట్టుకుపోయేదన్నారు. ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్ధిగా సుదర్శన్ రెడ్డి నియమించడంతో కేరళలో కాంగ్రెస్ పాలించే ఛాన్సెస్ తగ్గిపోయాయన్నారు. కేరళ కూడా నక్సల్ బాధిత రాష్ట్రమన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ లెఫ్ట్ పార్టీలు ఒత్తిడి చేయడంతో నక్సలైట్స్ సానుభూతి పరుడైన జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి ని వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్ గా ఎంపిక చేసిందన్నారు. 

బీజేపీ నేతృత్వంలోని జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి తమ ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్ధిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్ ను నిలబెట్టింది. తమిళనాడుకు చెందిన ఈయన పూర్తి ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన నేత కావడం గమనార్హం. లోక్ సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ పై ఈ సందర్భంగా తీవ్ర స్థాయిలో విరుచు పడ్డారు. తీవ్రమైన నేరారోపణలపై అరెస్ట్ అయిన ప్రజా ప్రతినిధులను పదవుల నుండి తెలిగించేలా చేసే బిల్లును కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తుందంటూ దుమ్మెత్తి పోసారు. బిహార్ ఎన్నికల్లో ఓట్ చోరి జరిగిందని తప్పుడు ఆరోపణలు చేశారు. ఆయన ఎపుడు ఏ ఎలక్షన్స్ జరిగినా.. ఏదో ఒక ఇష్యూతో ప్రభుత్వాన్ని దుమ్మెత్తి పోయడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దేశం హితం అనేదే పట్టదు. చైనా, సోరోస్ చెప్పిన దాన్ని ఇక్కడ అమలు చేస్తున్నారంటూ ధ్వజమెత్తారు. 

ఇక బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ తమ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా మహారాష్ట్ర గవర్నర్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ను నిలబెట్టింది. తమిళనాడుకు చెందిన రాధాకృష్ణన్ ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం కలిగిన బీజేపీ నేత కావడం గమనార్హం. కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీపై తన దాడిని మరింత పదును పెడుతూ తీవ్రమైన నేరారోపణలపై అరెస్టు చేసిన లేదా నిర్బంధించిన ఎన్నికైన ప్రతినిధులను పదవుల నుండి తొలగించేలా చూసే బిల్లును ఆయన ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారని అమిత్ షా ప్రశ్నించారు.

త్వరలో ఎన్నికలు జరగనున్న బిహార్ లో ఓటర్ అధికార్ యాత్ర రాహుల్  చేయడంపై షా వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై లేని పోని రాద్ధాంతాలు క్రియేట్ చేస్తుందన్నారు.బీహార్ రాష్ట్రం ఓటర్ జాబితాలో ఉన్న 22 లక్షల ఓటర్లు కన్నుమూసారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో వారి పేరుతో బోగస్ ఓట్లు వేసే అవకాశం కొంత మేర ఉందన్నారు. కాబట్టి వారి పేర్లు తొలగించాలా? వద్దా? అని అమిత్ షా  ప్రశ్నించారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

