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  • /UP Bride Honey moon Divorce: ఇదెక్కడి విడ్డూరం... హనీమూన్ తీసుకెళ్లాడని భర్తకు డైవర్స్.!. అసలు ట్విస్ట్ తెలిస్తే షాక్.!..

UP Bride Honey moon Divorce: ఇదెక్కడి విడ్డూరం... హనీమూన్ తీసుకెళ్లాడని భర్తకు డైవర్స్.!. అసలు ట్విస్ట్ తెలిస్తే షాక్.!..

Honey moon turns family tour in Uttar Pradesh: హనీమూన్ కు భర్త తన కుటుంబంతో కలసి వచ్చాడు. దీనిపై భార్య రచ్చ చేసింది.ఆ తర్వాత వీరి గొడవల కాస్త డైవర్స్ వరకు వెళ్లాయి. యూపీలోని మీరట్ లో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 09, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:50 PM IST
UP Bride Honey moon Divorce: ఇదెక్కడి విడ్డూరం... హనీమూన్ తీసుకెళ్లాడని భర్తకు డైవర్స్.!. అసలు ట్విస్ట్ తెలిస్తే షాక్.!..
Image Credit: uttarpradeshnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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