/UP Bride Honey moon Divorce: ఇదెక్కడి విడ్డూరం... హనీమూన్ తీసుకెళ్లాడని భర్తకు డైవర్స్.!. అసలు ట్విస్ట్ తెలిస్తే షాక్.!..

Newly bride seek divorce after husband brings parents in Meerut uttar Pradesh: సమాజంలో ఇటీవల భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. పెళ్లి చేసుకుని కష్టసుఖాల్లో ఒకరికి మరోకరు అండగా ఉండాల్సింది పోయి ఒకర్నిమరోకరు స్కెచ్ లు వేసి, సుపారీలు ఇచ్చుకుని మరీ చంపుకుంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని చంపితే, మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని కాటికి పంపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వివాహేతర సంబంధాలు, ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు వీటికి ప్రధాన కారణంగానిలుస్తున్నాయి.
కొన్ని చోట్ల చిన్నచిన్న కారణాలు కూడా పెళ్లైన జంటలు డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. ఏ సమస్యలు ఉన్న నాలుగు గోడల మధ్య మాట్లాడుకుని సమస్యల్ని సాల్వ్ చేసుకొకుండా ప్రతిదానికి డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో యూపీలోని మీరట్ లో ఈ కోవకు చెందిన ఒక ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ మీరట్కు చెందిన దివ్య, ఢిల్లీలో నివసించే శివమ్ కుమార్లకు మధ్య మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్ తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి కూడా అంతే జెట్ స్పీడ్ లో జరిగిపోయింది. ఇక శివమ్ సింగపూర్లో హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ చదివాడు. ఈ క్రమంలో శివమ్ పెళ్లైన తర్వాత దుబాయ్ కు హనీమూన్ ప్లాన్ వేశాడు. భర్తతో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయోచ్చని భార్య పండగకు రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడ భర్త ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు.
హనీమూన్ కు తనతో పాటు తన తల్లిదండ్రులు, సోదరి, సోదరుడిని కూడా అదే ట్రిప్కు తీసుకెళ్లాడు. దీంతో భార్య పెట్టుకున్న ప్రైవేటుగా గడొపచ్చని పెట్టుకున్న ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్లైంది. ఈ క్రమంలో భార్య హనీమూన్ లో భర్తతో కస్సు బుస్సులాడింది. ఇది కాస్త పెద్దల వరకు వెళ్లింది.
హనీమూన్ అనేది దంపతుల వ్యక్తిగత విషయమని, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వెళ్తే అది హనీమూన్ కాదని, ఫ్యామిలీ టూర్ అని ఆమె వాదించింది. ఈ గొడవ కాస్త చిలికి చిలికి గాలివానలా మారింది. కొత్త జంట ఎవరు కూడా వెనక్కు తగ్గకుండా .. నేనంటే నేనే రైట్ అని గొడవ పడటంతో చేసేది లేక నవవధువు ఫ్యామిలీ కోర్టును డైవర్స్ కావాలని ఆశ్రయించింది. భర్త, అతని కుటుంబం ఎంత చెప్పిన ఆమె విన్పించుకొలేదు.
స్థానికంగా కౌన్సెలర్లు భార్యాభర్తల మధ్య సయోధ్య కుదిర్చేందుకు ఇప్పటి వరకు మూడు రౌండ్ల చర్చలు జరిపారు . కానీ ఇద్దరు కూడా తమ మంకుపట్టు మాత్రం వదల్లదు. దీంతో వీరికి నాలుగో సెషన్ ను నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఘటన కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు నవవధువుకు ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. హనీమూన్ అంటే భార్యభర్తలకు సంబంధించింది.. దీనిలో ఆమె వాదన కరెక్ట్ అంటున్నారు.
మరికొంత మంది మాత్రం అసలు తల్లిదండ్రులకు ఈ విషయంలో కొత్త జంటల మీరు వెళ్లండి.. మనం తర్వాత ఎక్కడికైన ఫ్యామిలీ టూర్ కు వెళ్దామంటే అసలు ఈ రచ్చనే ఉండొదు కదా.. పైగా వారిపై కొత్త కోడలికి మరింత రెస్పెక్ట్ పెరిగేది అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా కొత్త జంట హనీమూన్ , డైవర్స్ ఘటన నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.
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