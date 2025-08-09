Honey Trap: 80 ఏళ్ల ముసలోడితో నలుగురు కత్తిలాంటి అమ్మాయిలు..దర్జాగా రూ.8 కోట్లు లేపేశారు!

Honey Trap for 80 Years Oldman in Mumbai: అమ్మాయిల తీపి మాటలు, ఆకర్షణీయమైన సందేశాలు ఎవరినైనా మోసం చేయగలవు. అది నిజమని చెప్పడానికి ఈ వార్త నిదర్శనం. ఇటీవల ముంబైలోని 80 ఏళ్ల వృద్ధుడు హనీ ట్రాప్లో చిక్కుకుని ఏకంగా రూ.9 కోట్లు పోగొట్టుకున్నాడు. అసలు ఏం జరిగింది..? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
హనీ ట్రాప్.. ఇందులో ఎవరు చిక్కుకోరు చెప్పండి..? గూఢచారుల నుండి వృద్ధుల వరకు అందరూ బాధితులే. ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా అనేక దేశాల రహస్యాలు కూడా బయటపడ్డాయి. దేనికీ లొంగని వ్యక్తి కూడా హానీ ట్రాప్కు చిక్కుకుని బాధపడతాడు. ఈ హనీ ట్రాప్కు అయితే మాత్రం 80 ఏళ్లు ముసలాడే దానికి సాక్ష్యం.
అవును.. ఇటీవల సైబర్ నేరగాళ్లు 80 ఏళ్ల వృద్ధుడిని హనీ-ట్రాప్ చేసి అతని నుండి రూ.9 కోట్లు దోచుకున్నారు. ముంబైలో జరిగిన ఈ సంఘటన సంచలనం సృష్టించింది. ఆ వృద్ధుడిని శార్వి, కవిత, దినాజ్, జాస్మిన్ వంటి వివిధ పేర్లతో మోసం చేశారు.
రెండేళ్ల క్రితం ఆ వృద్ధుడు ఫేస్బుక్లో షార్వి అనే మహిళను కలిశాడు. ఆమె తన భర్త నుండి విడిపోయి పిల్లలతో ఒంటరిగా జీవిస్తున్నానని ఆ వృద్ధుడికి అబద్ధం చెప్పింది. అది నిజమని అతను నమ్మాడు. పిల్లల వైద్యం, విద్య వంటి వివిధ కారణాలను చూపుతూ ఆమె అతని నుండి చాలాసార్లు డబ్బు వసూలు చేసింది. కొన్ని రోజుల తర్వాత షార్వి స్నేహితురాలు కవిత ఆన్లైన్లోకి వచ్చి తనను తాను పరిచయం చేసుకుని డబ్బులు వసూలు చేసింది.
కొన్ని రోజుల తర్వాత షార్వి చనిపోయిందని మరో సందేశం వస్తుంది. అది ఆమె చెల్లి దినజ్ నుండి వచ్చిందని ఆమె చెబుతుంది. అంతే కాదు, ఆమె మళ్ళీ డబ్బులు వసూలు చేస్తుంది. హాస్పిటల్ బిల్లులు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తుంది. చెల్లించకపోతే చంపేస్తానని బెదిరిస్తుంది. అక్కడితో ఆగకుండా.. ఆమె దినజ్ స్నేహితురాలు జాస్మిన్ లాగా నటించి ఆ వృద్ధుడిని మళ్ళీ ట్రాప్ చేస్తుంది.
ఈ విధంగా ఆ వృద్ధుడి నుంచి నలుగురు వ్యక్తుల పేరుతో రూ.9 కోట్లు అందాయి. ఆ వృద్ధుడు మొత్తం 734 లావాదేవీల ద్వారా రూ.9 కోట్లు పంపాడు. తాను పొదుపు చేసుకున్న డబ్బు పోయినప్పటికీ.. ఇతరుల నుంచి అప్పుగా తీసుకుని ఈ యువతులకు పంపడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం ఇదంతా సైబర్ మోసమని, ఆ వృద్ధుడిని ఆసుపత్రిలో చేర్పించారని, ఆయనకు మతిమరుపు ఉందని వైద్యులు చెప్పారని తెలిసింది. ప్రస్తుతం చికిత్స కొనసాగుతోంది.
