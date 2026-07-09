/రైలులో ‘హనీమూన్ కోచ్’ వివాదం.. టీటీఈ సస్పెండ్, ఉన్నత స్థాయి విచారణకు ఆదేశిస్తూ రైల్వే సంచలన నిర్ణయం!

Indian Railways Action: భారతీయ రైల్వే ద్వారా ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు తక్కువ ఖర్చుతో, సురక్షితంగా తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటారు. అయితే, రైలును ప్రయాణానికి కాకుండా హనీమూన్ కోసం వాడుకోవడం వివాదానికి దారితీసింది. జులై ఆరో తేదీన ముంబై నుండి నందిగ్రామ్ ఎక్స్ప్రెస్లో వెళ్తున్న రైలులోని ఫస్ట్ ఏసీ కోచ్ను ఒక జంట పూలు, బెలూన్లతో హనీమూన్ కోసం అలంకరించుకున్నారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో రైల్వే శాఖ స్పందించి విచారణకు ఆదేశించింది.
సంబంధిత టీటీఈని సస్పెండ్ చేసింది.
ఆ జంట ప్రైవేట్గా డెకరేటర్ను నియమించుకున్నారు. అనుమతి లేకుండా రైలులోకి ప్రవేశించిన ఆ డెకరేటర్పై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ వీడియో దేశవ్యాప్తంగా వైరల్ కావడంతో, ఫస్ట్ ఏసీ కోచ్లో క్యాబిన్ అలంకరించిన విషయంపై పెద్ద దుమారమే రేగింది. సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ కావడంతో టీటీఈకి ఉద్యోగం పోయింది. అసలు విషయం ఏమిటంటే, జూలై 6వ తేదీన నందిగ్రామ్ ఎక్స్ప్రెస్లో ప్రయాణిస్తున్న ఒక జంట, తమ ప్రయాణాన్ని ప్రత్యేకంగా మార్చుకోవడానికి ఆన్లైన్లో ప్రైవేట్ డెకరేటర్ను సంప్రదించి ఫస్ట్ ఏసీ క్యాబిన్ను పూర్తిగా అలంకరించుకున్నారు. ఆ గది మొత్తం హనీమూన్ సెటప్లా మారిపోయింది. ఈ వీడియోను నెట్టింట షేర్ చేయడంతో, రైల్వే శాఖ దీనిని భద్రతా లోపంగా పరిగణించి, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన సిబ్బందిని తక్షణమే సస్పెండ్ చేసి విచారణకు ఆదేశించింది.
A First AC coach has reportedly been decorated with a "honeymoon-style" setup.
The Railway administration must explain: is it's allowed? @RailMinIndia @RailwaySeva @AshwiniVaishnaw @PMOIndia pic.twitter.com/ofE4AGawJH
— The Nalanda Index (@Nalanda_index) July 7, 2026
రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం, ఒక ప్రయాణికుడు క్యాబిన్ను పూర్తిగా బుక్ చేసుకుని స్వయంగా అలంకరించుకోవడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం ఉండదు. అయితే, ఈ కేసులో అసలు వివాదం ఒక ప్రైవేట్ డెకరేటర్ ఎలా రైలులోకి ప్రవేశించాడనేది. ఫస్ట్ ఏసీ కోచ్లోకి డెకరేటర్ను అనుమతించడం భద్రతా నియమాలకు పూర్తిగా విరుద్ధమని రైల్వే యంత్రాంగం స్పష్టం చేస్తోంది. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు నివేదిక వచ్చిన తర్వాత కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని రైల్వే శాఖ పేర్కొంది.
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