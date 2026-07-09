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రైలులో ‘హనీమూన్ కోచ్’ వివాదం.. టీటీఈ సస్పెండ్, ఉన్నత స్థాయి విచారణకు ఆదేశిస్తూ రైల్వే సంచలన నిర్ణయం!

ఫస్ట్ ఏసీ రైలు కోచ్‌లో హనీమూన్ కోసం డెకరేషన్ చేయించుకున్న ఒక క్యాబిన్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. భారతీయ రైల్వే తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. జులై 6వ తేదీన ముంబై నుండి నందిగ్రామ్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో జరిగిన ఈ ఘటనపై రైల్వే శాఖ క్రమశిక్షణ చర్యలు చేపట్టింది. ఆ సమయంలో విధుల్లో ఉన్న టీటీఈను సస్పెండ్ చేయడంతో పాటు, సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించింది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 09, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:45 AM IST
రైలులో ‘హనీమూన్ కోచ్’ వివాదం.. టీటీఈ సస్పెండ్, ఉన్నత స్థాయి విచారణకు ఆదేశిస్తూ రైల్వే సంచలన నిర్ణయం!
Image Credit: Indian Railways Action: XSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రైలులో ‘హనీమూన్ కోచ్’ వివాదం.. టీటీఈ సస్పెండ్, ఉన్నత స్థాయి విచారణకు ఆదేశిస్తూ రైల్వే సంచలన నిర్ణయం!
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