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వామ్మో.. ఇదేం కుక్కరా నాయనా! అద్దెఇల్లు చూద్దామని వెళితే పిట్‌బుల్‌ డాగ్‌ రాక్షస దాడి! వీడియో

అద్దె ఇల్లు చూద్దామని ఓ పాటియాల జంట వెళితే ఊహించని అనుభవం ఎదురైంది. ఆ ఇంట్లో ఓ పెంపుడు కుక్క ఉంది. అది గేటు తీసిన వెంటనే సదరు జంటపై రాక్షస దాడే చేసింది. సోషల్‌ మీడియాలో ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది. చివరకు నెత్తురు చూసేవరకు వద్దల్లేదు. భార్యభర్తలను కొరికి పడేసింది. పలువురు దాని కర్రలతో బాదినా చాలాసేపటి వరకు ఆ జంటకు నరకం చూపించింది. ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు? ఎక్కడ జరిగింది? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 13, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:29 AM IST
వామ్మో.. ఇదేం కుక్కరా నాయనా! అద్దెఇల్లు చూద్దామని వెళితే పిట్‌బుల్‌ డాగ్‌ రాక్షస దాడి! వీడియో
Image Credit: Pitbull Dog Attack Couple Video: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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వామ్మో.. ఇదేం కుక్కరా నాయనా! అద్దెఇల్లు చూద్దామని వెళితే పిట్‌బుల్‌ డాగ్‌ రాక్షస దాడి! వీడియో
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