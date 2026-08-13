Pitbull Dog Attack Couple Video: సోషల్ మీడియాలో కొన్ని భయానక, ఆసక్తికర వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. పాటియాల జంటపై కుక్క దాడి ఘటన వీడియో కూడా ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. ఓ జంట అద్దె ఇల్లును చూద్దామని వెతుక్కుంటూ వెళ్లింది. అయితే, సదరు ఇంటి ఓనర్ ఇంటికి వెళ్లగానే ఓ పిట్బుల్ డాగ్ ఈ జంటపై దాడికి దిగింది. గేటు తీసినప్పటి నుంచి నరకమే.. ఆ జంటపై ఆ ఇంటి పెంపుడు కుక్క ఒక్కసారిగా దాడి చేయడం మొదలు పెట్టింది. భార్యభర్తలతోపాటు మరో వ్యక్తి కూడా వారితో వచ్చాడు. ఇక ఇంటికి చెందిన పెద్దావిడ కూడా అక్కడే ఇంది. భార్యపై ముందు ఆ పిట్బుల్ డాగ్ అటాక్ చేసింది. దీంతో ఆవిడ ఒక్కసారిగా కింద పడిపోయింది. ఇక అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టినా భర్త అడ్డుకున్నా వదల్లేదు. అతనిపై కూడా దాడి చేసింది. భార్యకు అడ్డుగా వెళ్తే కూడా ఆయన్ను కూడా వెనుకవైపు నుంచి కరుస్తూ రాక్షసంగా మారింది.
ఈ వీడియోలో ఆ భార్యను రక్షించేందుకు సదరు భర్త విశ్వప్రయత్నమే చేశాడు. కొన్ని నిమిషాలపాటు ఈ దారుణకాండ జరిగింది. భార్యను ఆయన్న గట్టిగా హత్తుకుని అడ్డుగా ఉండి, కాపాడుతూ వచ్చాడు. అయినా కానీ, అతనిపై కూడా దాడి చేస్తూ ఆ రాక్షస పిట్బుల్ డాగ్ ఆమె చేయిని కూడా కొరికేసింది. పూర్తిగా రక్తసిక్తమైంది. చివరకు అక్కడ ఉన్నవారు మరో ముగ్గురు వచ్చి దాన్ని కర్రలతో దాడి చేసినా వదల్లేదు. చేయి పట్టుకుని పైకి ఎక్కి పంటితో కండ పట్టేసి వదల్లేదు.. చివరకు చేసేదేం లేక కుక్క తలపై బాదారు స్థానికులు. అప్పడు తోక ముడిచి అక్కడి నుంచి మళ్లీ గేట్లోకి పారిపోయింది రాక్షస కుక్క. ఇక అప్పటి వరకు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని నరకం చూసిన ఆ జంట అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.
A couple was allegedly attacked by a pitbull while visiting a property in Patiala with a real estate dealer.
The husband and wife had reportedly gone to inspect a house they were considering purchasing. When they rang the doorbell, the pitbull inside the premises suddenly lunged… pic.twitter.com/ocqEynGtTk
— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) August 12, 2026
కుక్క అంటేనే విశ్వాసినికి ప్రతీక కానీ, ఇలాంటి కుక్కల ప్రవర్తను చూస్తే వాటిని పెంచుకోవాలంటేనే భయం వేస్తోందని పలువురు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. పూర్తిగా రాక్షస కుక్కలా ప్రవర్తించిన ఈ కుక్క తీరు చూస్తే, ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్లాలంటే కూడా అరచేతిలో ప్రాణాలు పెట్టుకుని వెళ్లండి అని మరికొందరు కూడా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అయితే, సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో నిన్నటి నుంచి వైరల్ అవుతోంది. ఈ దృశ్యం స్థానికంగా ఉండే సీసీటీవీలో రికార్డు అయింది. అయితే, సదరు జంట పాటియాలలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందినట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత ఈ ఘటనపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారో ఇంకా ఎలాంటి అప్డేట్ రాలేదు..
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