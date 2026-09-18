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బాలికపై మైనర్‌ల దారుణం..చంపి పడేస్తే కుక్కలు తిన్నాయి! పోలీసులకే మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే నిజాలు!

ఢిల్లీలో ఒక దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.. నలుగురు వ్యక్తులు కలిసి ఒక మైనర్ బాలికపై దారుణంగా అత్యాచారం చేశారు. ఇందులో ముగ్గురు మైనర్లు ఉండటం గమనార్హం. ఆ అమ్మాయిపై దారుణం చేసిన అనంతరం ఆమెను చంపేసి, పొలాల్లో పడేయడంతో వీధి కుక్కలు కూడా ఆ శరీరాన్ని తినేశాయి. ఈ దారుణ ఘటనలో పోలీసులు కూడా విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి, ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 18, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:33 AM IST
బాలికపై మైనర్‌ల దారుణం..చంపి పడేస్తే కుక్కలు తిన్నాయి! పోలీసులకే మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే నిజాలు!
Image Credit: Delhi Horrific Case

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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