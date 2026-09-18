Delhi Horrific Case: ఢిల్లీ నిర్భయ ఘటన ఇప్పటికీ దేశవ్యాప్తంగా ఒళ్లు వణుకు పుట్టించే అంశంగా మిగిలిపోయింది. అటువంటి ఘటనల తరహాలోనే ఢిల్లీలో మరో అత్యంత పాశవిక ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. 17 ఏళ్ల బాలికపై నలుగురు కలిసి గ్యాంగ్ రేప్ చేసి, చంపేసి పొలాల్లో పడేశారు. అక్కడ ఉన్న కుక్కలు ఆ శరీరాన్ని తినేయడం వల్ల, అది పూర్తిగా కుళ్ళిపోవడంతో ఆ డెడ్ బాడీ ఆడ లేదా మగ అనే తేడా కూడా తెలియని స్థితికి చేరుకుంది. అయితే స్థానికులు గుర్తించి వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో, వారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు మొదలుపెట్టారు. ఆ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు.
పోలీసులు దాదాపు 50 సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. ఈ 16 ఏళ్ల బాలికపై దారుణంగా అత్యాచారం చేసిన నలుగురిలో ముగ్గురు మైనర్లు ఉండటం వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తోంది. ఈ ఘటన 13 రోజుల క్రితమే జరిగినట్లు, అది ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసుల విచారణలో వీరంతా కలిసి ఒక టెంపోలో ప్రయాణించినట్లు తేలింది. ఇప్పటికే టెంపో డ్రైవర్ శివం అలియాస్ సుధామ్ అలియాస్ చుచును పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వీరితో పాటు మరో ముగ్గురు మైనర్లను 16, 17 ఏళ్ల వయసు వారు కూడా అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. టెంపో నుంచి రెండు కత్తులతో పాటు, వారు నేరం జరిగిన సమయంలో ధరించిన దుస్తులను కూడా పోలీసులు రికవరీ చేశారు.
చీకటి కారణంగా సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో వాహనాన్ని గుర్తించడం కష్టతరమైంది. అయితే మొత్తం 50 సీసీటీవీలను నిశితంగా పరిశీలించగా, ఆ టెంపో అనుమానాస్పదంగా ఆ ప్రాంతంలో తిరుగుతున్నట్లు గుర్తించి వెంటనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో వీరు నేరం చేసే ముందే మద్యం తీసుకున్నారు. అమ్మాయిపై అత్యాచారం చేసిన తర్వాత ఆమెను చంపేశారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని స్వరూపనగర్లోని జైపాల్ రానా పొలాల్లో పడేయడంతో, 13 రోజుల పాటు వీధి కుక్కలు దాన్ని తినేయడం వల్ల ఆమె శరీరం విడిపోయి కుళ్ళిపోయింది.
అయితే, ఇప్పటివరకు ఆ ప్రాంతాల్లో అమ్మాయి మిస్సింగ్ కేసు ఏదీ నమోదు కాలేదని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసును పోక్సో చట్టం కింద నమోదు చేసి దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. ఈ నేరంలో పాల్గొన్న మరో ముగ్గురు మైనర్లను కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు సమాచారం. వీరంతా అక్కడే ఉన్న కాలనీ వాసులే అయితే, ఘటన సెప్టెంబర్ 15, 16 మధ్య అర్ధరాత్రి సమయంలో జరిగింది. కాబట్టి సరైన సాక్ష్యులు కూడా లేరు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి చూసేసరికి, శరీరం పూర్తిగా కుళ్ళిపోవడం వల్ల లింగాన్ని గుర్తించడం కూడా కష్టమైంది. అమ్మాయి శరీరంపై అనేక కత్తిపోట్లు ఉన్నాయని, ముఖం కూడా గుర్తుపట్టలేనంతగా చిత్రమైపోయిందని అధికారులు తెలిపారు. వైద్య పరీక్షల ద్వారా కూడా ఆ అమ్మాయిపై అత్యాచారం జరిగినట్లు ధృవీకరించారు.