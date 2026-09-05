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ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టిన కారు, 8 మంది ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు దుర్మరణం!

కేరళలోని త్రిసూర్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. నిన్న అర్ధరాత్రి హైవేపై ఆగి ఉన్న లారీని కారు బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. అతివేగంగా వాహనం నడపడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 05, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:46 AM IST
ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టిన కారు, 8 మంది ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు దుర్మరణం!
Image Credit: Trissur Car Accident:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టిన కారు, 8 మంది ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు దుర్మరణం!
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