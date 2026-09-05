/ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టిన కారు, 8 మంది ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు దుర్మరణం!

Trissur Car Accident: అర్ధరాత్రి ప్రయాణాలు ప్రాణాపాయంగా మారుతున్నాయి. అతివేగం, మద్యం సేవించి లేదా నిద్రమత్తులో వాహనాలు నడపడం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతూ, ఇతరుల ప్రాణాలను కూడా ప్రమాదంలో తోస్తున్నారు. కేరళలోని త్రిసూర్ లో కూడా ఇటువంటి ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్లుగా ఉండాల్సిన ఎనిమిది మంది యువకులు మరణించారు. నిన్న అర్ధరాత్రి హైవేపై నిలిపి ఉన్న లారీని వారు ప్రయాణిస్తున్న కారు ఢీకొట్టడంతో ఆ ఎనిమిది మంది అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. మృతులంతా తమిళనాడుకు చెందిన ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులని పోలీసులు గుర్తించారు. కారు పూర్తిగా ధ్వంసం కావడంతో, అతివేగమే ఈ ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణమని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
ప్రమాద తీవ్రతకు వాహనం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జు అయింది. దీంతో ప్రమాదం గురించి వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది కారులో ఇరుక్కున్న వారి మృతదేహాలను బయటకు తీసి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు.
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, ఈ ప్రమాదం శుక్రవారం రాత్రి 11:40 గంటల సమయంలో జరిగింది. ప్రస్తుతం మృతదేహాలను త్రిసూర్ మెడికల్ కాలేజీకి పోస్టుమార్టం కోసం తరలించారు. వారు ప్రయాణిస్తున్న కారు తమిళనాడు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను కలిగి ఉంది. వీరు గురువాయూర్ నుండి కొడంగల్లూరు వైపు వెళ్తున్న సమయంలో రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టడంతో ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది.
మృతులందరూ దుండిగల్ లోని ఇంజనీరింగ్ కళాశాలకు చెందిన విద్యార్థులని వారి వద్ద దొరికిన ఐడి కార్డుల ద్వారా పోలీసులు గుర్తించారు. నిర్మాణ ప్రాంతంలో అనుమతి లేకుండా రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న లారీని కారు వెనుక భాగం నుండి బలంగా ఢీకొట్టడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మృతదేహాలు కారులో పూర్తిగా ఇరుక్కుపోవడంతో, అగ్నిమాపక సిబ్బంది కారు భాగాలను కట్ చేసి వారిని బయటకు తీయాల్సి వచ్చింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. మృతుల కుటుంబాలకు సమాచారం కూడా ఇప్పటికే అందించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.