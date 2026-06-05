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Mohali Murder: ఆఫీసులోనే దారుణం.. గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ను 20 సార్లు పొడిచి చంపి, గొంతు కోసుకున్న ఉన్మాది! CCTV విజువల్స్‌..

Punjab office stabbing CCTV video: పంజాబ్‌లో ఒక ఘోరమైన ఘటన వెలుగుచూసింది. కేవలం బ్రేకప్ చెప్పిందనే కారణంతో కక్ష పెంచుకున్న మాజీ ప్రియుడు, కార్యాలయంలోనే ఒక యువతిని కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు. ఈ దారుణానికి సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్న డింపుల్(30), 39 ఏళ్ల హర్విందర్‌ గత మూడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఇటీవల బ్రేకప్ చెప్పడంతో ఈ ఘోరం జరిగింది, ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 05, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:01 PM IST
Mohali Murder: ఆఫీసులోనే దారుణం.. గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ను 20 సార్లు పొడిచి చంపి, గొంతు కోసుకున్న ఉన్మాది! CCTV విజువల్స్‌..
Image Credit: Punjab office stabbing CCTV video: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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