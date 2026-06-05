Punjab office stabbing CCTV video: సంబంధాల మధ్య బ్రేకప్ రావడం కూడా ప్రాణాల మీదకు తీసుకువస్తోంది. పంజాబ్లోని మొహాలిలో ఒక ఆఫీసులో జరిగిన ఈ ఘటనలో ఒక యువతి ప్రాణాలు కోల్పోవడమే కాకుండా, ఆ వ్యక్తి కూడా ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు. ఆమె ఆఫీసు డెస్క్ వద్ద పని చేసుకుంటుండగా, వెనుక నుండి వచ్చి ఒక్కసారిగా ఆమెపై దాడి చేశాడు మాజీ ప్రియుడు. మెడపై కత్తితో పొడుస్తుండగా ఆమె తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించి ఆఫీస్ డోర్ వద్దకు రాగా, అక్కడ కూడా ఆమెను కింద పడేసి సుమారు 20 సార్లు పొడిచాడు. గురువారం జరిగిన ఈ ఘటనలో సహోద్యోగులు అతడిని ఆపాలని ప్రయత్నించినా, అతను వారిని కూడా ఎదురుదాడి చేయాలని చూశాడు. చివరికి ఆ యువతికి 20కి పైగా కత్తిపోట్లు తగిలి అక్కడికక్కడే మరణించింది. ఆ తర్వాత నిందితుడు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు.
A 29-year-old woman, identified as Dimple from Patiala, was allegedly stabbed to death by her Colleague near Bestech Mall in Mohali's Sector 66. The accused, Harvinder Mann alias Harry, later attempted suicide by stabbing himself and remains in critical condition. Police say the… pic.twitter.com/d2g5CZOrAC
— Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) June 5, 2026
ఈ దారుణం అక్కడి సీసీటీవీ ఫూటేజీలో రికార్డు అయ్యింది. వీరు మూడేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నారు, అయితే ఇటీవల విడిపోవడంతో ఈ ఘోరం జరిగింది. పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, గురువారం సాయంత్రం 7:40 గంటల ప్రాంతంలో మొహాలీలోని ఒక ప్రైవేటు ప్యాకర్స్ అండ్ మూవర్స్ కంపెనీలో ఈ హత్య జరిగింది. హర్వీందర్ మాన్ అనే వ్యక్తి ఆఫీసులోకి ప్రవేశించి, తన మాజీ ప్రియురాలిపై కత్తితో దాడి చేశాడు. వారి మధ్య జరిగిన వాదన తర్వాత ఈ దాడి జరిగింది. డింపుల్ తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో ఆమె జుట్టు పట్టుకుని డోర్ వద్దకు ఈడ్చి కిందపడేసి మరీ పొడిచాడు. తోటి ఉద్యోగులు ఎంత ప్రయత్నించినా ఆమెను కాపాడలేకపోయారు. సుమారు 20 సార్లు కత్తితో పొడవడంతో ఆమె అక్కడికక్కడే మరణించింది. నిందితుడు కూడా ఆత్మహత్యాయత్నం చేయడంతో అతడిని ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు.. ప్రస్తుతం అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఒకే చోట మూడేళ్లుగా పనిచేస్తున్న వీరిద్దరూ రిలేషన్షిప్లో ఉండేవారు.. బ్రేకప్ కారణంగానే ఈ దారుణం చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ దారుణమైన దృశ్యాలన్నీ ఆఫీసులోని సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయ్యాయి, అవి ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
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