Hotels And Hostels Close: ఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకు వచ్చినట్టు అక్కడెక్కడో కొన్ని దేశాలు యుద్ధం చేస్తుంటే దాని ప్రభావం భారతదేశంపై తీవ్రంగా పడింది. ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మధ్య జరుగుతున్న ఘర్షణ వాతావరణం.. యుద్ధ పరిస్థితులు నెలకొనడంతో భారత ప్రజల జీవనం అతలాకుతలమవుతోంది. దీంతో బ్యాచిలర్స్, ఉద్యోగులు, గృహిణులతోపాటు యావత్ ప్రజానీకం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
యుద్ధం ప్రభావంతో అంతర్జాతీయంగా చమురు దిగుమతులపై తీవ్ర ప్రతిబంధకం ఏర్పడింది. ఇంధనం, చమురు దిగుమతులపై అనిశ్చితి నెలకొనడంతో దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్తోపాటు ఎల్పీజీ గ్యాస్ సరఫరాపై వదంతులు వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. దేశంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ కొరత ఏర్పడుతుందనే వార్తలు దావానంలా వ్యాపిస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా ఆతిథ్య రంగం తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతోంది. హోటల్ రంగం కుదేలవుతోంది. వాణిజ్య ఎల్పీజీ గ్యాస్ సరఫరా కొరత ఏర్పడిందని.. సరిపడా గ్యాస్ లభించడం లేదని వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో హోటళ్లు మూతపడుతున్నాయి. ఇప్పటికే బెంగళూరు, ముంబై, చెన్నైలో హోటళ్లు సగానికి పైగా మూతపడ్డాయి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కూడా మూతపడే అవకాశం ఉంది.
వాణిజ్య ఎల్పీజీ సరఫరాపై ప్రతిబంధకం ఏర్పడిన నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ హోటళ్ల సంఘం సమావేశమైంది. అంతర్జాతీయంగా ఏర్పడిన పరిస్థితులు.. దేశంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ సరఫరా ఎలా ఉందని హోటల్ అసోసియేషన్ చర్చించింది. ప్రస్తుతానికి అయితే హోటళ్ల బంద్ను సంఘం ప్రకటించలేదు. అంతేకాకుండా హైదరాబాద్లో హాస్టల్స్ కూడా మూతపడుతాయనే వార్తలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. హాస్టల్స్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగం జరుగుతుంటుంది. కమర్షియల్ గ్యాస్లు వినియోగిస్తుండడంతో ఇప్పుడు కొరత ఉండే నేపథ్యంలో హాస్టల్స్ కూడా బంద్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే హాస్టల్స్ సంఘం కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. ప్రభుత్వం గ్యాస్ కొరత రాకుండా చూసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
ప్రస్తుతానికి అయితే తెలంగాణతోపాటు హైదరాబాద్లో ఎల్పీజీ గ్యాస్ ప్రభావంతో హాస్టల్స్, హోటళ్లు మూసివేసే అవకాశాలు లేవు. ప్రస్తుతం చెన్నై, బెంగళూరు, ముంబైలో హోటళ్లు మూసివేయగా.. హాస్టల్స్పై కూడా ప్రభావం చూపింది. హోటళ్లు మూసివేయడంతో ఆయా నగరాల్లో బ్యాచిలర్స్, ఉద్యోగస్తులు, వ్యాపారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరి యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుందో.. గ్యాస్ కొరత ఎప్పుడు తీరుతుందో వేచి చూడాలి.
