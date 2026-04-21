PM Internship 2026: డిగ్రీ, ఐటీఐ పాసైన వారికి గోల్డెన్ ఛాన్స్! టాప్ కంపెనీల్లో శిక్షణ, నెలకు రూ.9000, అర్హతలు ఇవే!

Prime Minister Internship Scheme 2026: విద్యార్థులు డిగ్రీ, ఐటిఐ, డిప్లొమా పూర్తి చేసిన తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థుల కోసం ప్రధానమంత్రి ఇంటర్షిప్ స్కీం ప్రారంభించింది. దీంతో టాప్ కంపెనీలో నిపుణత సాధించవచ్చు. అంతేకాదు నెలవారీ వీరికి స్టైఫెండ్ కూడా లభిస్తుంది. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఎఫైర్స్ ఈ పిఎం ఇంటర్న్షిప్ పథకాన్ని 2024-25 బడ్జెట్లో సమావేశల సమయంలో ప్రవేశపెట్టారు. దీని ప్రధాన లక్ష్యం డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులకు ఇంటర్న్షిప్ అందించడం.
ప్రధానమంత్రి ఇంటరన్షిప్ పథకం గడువు..
ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ పూర్తి చేయడానికి దాదాపు 6 లేదా 9 నెలలు పడుతుంది. ఇది ఆయా సెక్టార్, కంపెనీ అవసరాలను బట్టి ఉండవచ్చు. అయితే ఇంటర్న్షిప్ సమయంలో కనీసం సగం రోజులైనా ప్రత్యక్ష వర్కింగ్ అనుభవం పొంది ఉండాలి.
పీఎం ఇంటర్న్షిప్కు కావాల్సిన అర్హతలు..
విద్యార్థులు ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంటర్న్షిప్కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే వయస్సు 18 -25 మధ్యలో ఉండాలి. భారతీయ యువత మాత్రమే అర్హులు. ఎలాంటి ఉద్యోగం ఫుల్ టైం చేసి ఉండకూడదు. వీళ్ళు హైస్కూల్, హైయర్ సెకండరీ స్కూల్ అంటే ఐటిఐ, డిప్లొమా, పాలిటెక్నిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ సర్టిఫికెట్ పొంది ఉండాలి. ఇక అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అంటే బీఏ, బీఎస్సీ, బీకాం, బీసీఏ, బీఫార్మ, బీఈ/ బిటెక్ తదితరాలు. పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ విషయానికి వస్తే MA, MSC,Mcom, MCA, Mtech చదివిన వారు అర్హులు.
అయితే కేవలం రెగ్యులర్, ఫుల్ టైం ఈ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు మాత్రమే ఈ ఇంటర్న్షిప్కు అర్హులు. ఆన్లైన్ లేదా దూరవిద్య విధానంలో పూర్తి చేసిన వారు అర్హులు కాదు. ఇక డిగ్రీ, పీజీ చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ ఇంటర్న్షిప్కు అర్హులు.
ఇంటర్న్షిప్లో నెలవారీ స్టైఫెండ్..
ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంటర్న్షిప్లో చేరిన విద్యార్థులకు ప్రతినెల రూ.9000 లభిస్తుంది. ఇక మీరు కూడా ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే PMIS అధికారిక వెబ్సైట్లో క్షుణ్ణంగా చదివి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
'భారత యువతకు వాస్తవ పారిశ్రామిక అనుభవం'..
ఈ ప్రధానమంత్రి ఇంటర్న్షిప్ పథకం అనేది భారతీయ యువతకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇది ప్రపంచ పారిశ్రామిక అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. అంతే కాదు మెరుగైన కెరీర్ తో పాటు ఆర్థిక సాయం కూడా లభిస్తుందని కేంద్ర మంత్రి జీ కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. మెరుగైన లక్ష్యాలను యువతకు అందించేందుకే ప్రారంభించిన ఒక విప్లవాత్మక కార్యక్రమాన్ని అని ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. అంతేకాదు ఈ వాస్తవ అనుభవాన్ని పొందేందుకు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.
The Prime Minister Internship Scheme is a transformative initiative aimed at empowering India’s youth with real-world industry experience, financial support, and enhanced career opportunities.
• Age: 18–25 years (not in full-time employment)
• Eligibility: Class 10 pass to… pic.twitter.com/0vqoTq8va3
— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) April 20, 2026
