Veerappan Death Mystery Latest News: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బందిపోటు, పోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్స్ లో వీరప్పన్ ఒకరు. ఆయన నేర చరిత్ర గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. అతని అసలు పేరు కూసే మునిస్వామి వీరప్పన్ గౌండర్.. వీరప్పన్ కర్ణాటక తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన సరిహద్దు అడవి ప్రాంతాల్లో జీవించేవాడు. అతను ఈ ప్రాంతాలను ఓ పెద్ద సామ్రాజ్యంగా స్థాపించకున్నాడు. వీరప్పన్ ఆ సమయంలో గంధపు చెక్కలతో పాటు ఏనుగు దంతాల అక్రమ రవాణాలతో దాదాపు 143 కోట్ల రూపాయలకు పైగా అక్రమ సంపాదన పోగేశాడు. అంతేకాకుండా ఎన్నో నేరాలు చేసి ఏమీ తెలియనట్టు అడవికి రారాజుగా సామ్రాజ్యాన్ని పాలించేవాడు.
వీరప్పన్ 17 ఏళ్ల వయస్సులోనే మొదటి హత్య చేశాడు.. అతను ప్రాణాలతో ఉన్నప్పటివరకు పోలీసు అధికారులతో పాటు స్థానికుల సహాయంతో ఏకంగా 184 మందికి పైగా చంపినట్లు అధికారిక లెక్కలు ఉన్నాయి. 1990 సమయంలో ఇతడి ఆగడాలు ఒక స్థాయిలో మితిమీరి పోయాయి. ఇక 2000 సంవత్సరంలో కన్నడ సినీ నటుడు రాజ్ కుమార్ ను కూడా కిడ్నాప్ చేయడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా వీరప్పన్ పేరు మారుమోగిపోయింది. 108 రోజుల తర్వాత రాజ్ కుమార్ ను విడుదల చేయడానికి కర్ణాటక ప్రభుత్వం దాదాపు 20 కోట్ల రూపాయలు వీరప్పన్ కు చెల్లించినట్లు సమాచారం.
పోలీసులు అడవుల్లో వీరప్పన్ కోసం గాలించిన.. వారి కళ్ళు కప్పి ఎంతో సులభంగా ఒకచోటు నుంచి మరొక చోటికి వెళ్లి తప్పించుకొని తిరిగేవాడు. వీరప్పన్ను పట్టుకోవడానికి కర్ణాటక ప్రభుత్వంతో పాటు తమిళనాడు ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన సంయుక్త ఆపరేషన్ చేపట్టారు. దీనికి ఆపరేషన్ కుకూన్' (Operation Cocoon) అని పేరు పెట్టారు. అయితే ఈ ఆపరేషన్ కోసం దాదాపు 100 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేశారని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. అప్పట్లో ఆపరేషన్ ప్రారంభించి 10 ఏళ్ళు అయినప్పటికీ వీరప్పన్ ఏమాత్రం పట్టుకోలేకపోయారు. ఈ ప్రత్యేకమైన టాస్క్ ఫోర్స్ బాసులుగా కే. విజయ్ కుమార్, సెంతామరై కన్నన్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషించారు.
వీరప్పన్ను లొంగదీసుకోవడానికి పోలీసులు ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యూహానికి రచన చేశారు. పోలీసుల్లో ఒకరు అంబులెన్స్ డ్రైవర్గా మారువేషం వేసి వీరప్పన్ కు చాలా దగ్గర అయ్యారు. కంటి చూపు సమస్యతో బాధపడుతున్న వీరప్పన్ను ఆపరేషన్ పేరుతో అంబులెన్స్ ద్వారా బయటికి తీసుకువచ్చారు. 2024 అక్టోబర్ 18న పోలీసులు ముందుగానే నిర్ణయించిన చోట ఆంబులెన్స్ ను ఆపేశారు. అయితే అంబులెన్స్ లో నుంచి డ్రైవర్ దూకి పారిపోగానే.. కాపుగాసి పోలీసులంతా అంబులెన్స్ పై కాల్పులు జరిపారు. 15 నిమిషాల పాటు జరిపిన ఈ కాల్పుల్లో భాగంగా వీరప్పన్ తో పాటు అతని అనుచరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
