/ఇథనాల్ ఉత్పత్తి.. అసలు ఎలా తయారు చేస్తారు..?

Central Govt Clarity Abougu E20 Petrol: కేంద్రం పెట్రోల్ కానీ.. వాక్సిన్ కానీ.. దేశ ప్రజలపై నేరుగా ప్రభావం చూపే వాటిపై తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోదు. కేంద్రంలో మోడీ సర్కార్ కానీ.. అంతకు ముందు మన్మోహన్ సర్కారు కానీ ప్రజలపై నేరుగా దుష్ప్రభావం చూపే వాటిపై నిర్ణయం తీసుకోవు. తాజాగా కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ సర్కారు.. ఎన్నో టెస్టుల తర్వాత ఆయా మోటార్ వెహికల్ కంపెనీలకు సంబంధించిన అన్ని వెహికల్స్లో ట్రయల్స్ నిర్వహించిన తర్వాత కానీ E20 పెట్రోల్ ప్రవేశపెట్టలేదు. అసలు వాజ్పేయి హయాంలోనే దీనికి బీజం పడింది. మన్మోహన్ హయాంలో నత్త నడకన సాగింది. పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. కేంద్రంలో పదేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీ నేతృత్వంలోని నరేంద్ర మోడీ సర్కారు ఈ విషయంలో ముందడుగు వేసింది. దీనికి సంబంధించి అనేక టెస్టులు నిర్వహించి ఎలాంటి దుష్ప్రభావం లేదని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత కానీ దీన్ని ప్రవేశపెట్టలేదు.
అసలు E20 ఫ్యూయల్ వల్ల ఇంజిన్కు ఎలాంటి సమస్య లేదు.. కేంద్రం..
ఇథనాల్ కలిసిన పెట్రోల్తో ఎలాంటి ఇంజిన్ సమస్యలు తలెత్తవని కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజవాయువు మంత్రిత్వ శాఖ 2025 ఆగస్టు 5న వివరణ ఇచ్చింది. ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం, ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ జరిపిన పరిశీలనల్లో.. ఇ20 ఇంధనంతో ఇంజిన్ దెబ్బతిన్న దాఖలాలు లేవని తెలిపింది. ‘ఆ భయాలన్నీ నిరాధారమైనవని. వాటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని తెలిపింది.
ఇక పెట్రోల్తో పోలిస్తే ఇథనాల్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటుందని, దానివల్ల మైలేజీలో తగ్గుదల ఉన్నప్పటికీ.. అది చాలా స్వల్పమేనని పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. సంప్రదాయ ఇంధనం, ఇ20 ఇంధనం నింపిన వాహనాలకు లక్ష కిలోమీటర్లు తిప్పడం ద్వారా నిర్వహించిన పరీక్షలో పవర్, టార్క్, ఇంధన సామర్థ్యంలో గణనీయమైన తేడాలు కనిపించలేదని తెలిపింది.
ఇ20ని కలపడం వల్ల 2014-2015 నుంచి భారత్ రూ.1.40 లక్షల కోట్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని మిగుల్చుకోగలిగిందని కేంద్రం చెప్పింది. ఇథనాల్ సేకరణ కార్యక్రమం ద్వారా రూ.1.20 లక్షల కోట్లు రైతుల ఖాతాల్లోకి చేరాయన్నారు. ఇది ఉద్యోగాల సృష్టి జరిగిందని తెలిపింది. ఇ20కి మారడం అకస్మాత్తుగా జరగలేదని, 2021 నుంచి దీనికి సంబంధించిన వివరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇథనాల్ వల్ల కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గుతాయని, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ మెరుగు పడుతుందని తెలిపింది.
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