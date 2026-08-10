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ఇథనాల్ ఉత్పత్తి.. అసలు ఎలా తయారు చేస్తారు..?

How To Ethanol Procedure: ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా E20 ఫ్యూయల్ ‌పై పెద్ద రచ్చ నడుస్తుంది. దీని వలన వాహనాల మైలేజీ తగ్గుతుందనే అపోహలు మొదలయ్యాయి. కానీ కేంద్రం మాత్రం అసలు ఇథనాల్ వల్ల మన వాడే వాహనాలకు ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు ఉండవని తేల్చి చెప్పారు.  అసలు ఇథనాల్‌ను ఎలా ఉత్పత్తి చేస్తారు ? దాని ప్రాసెస్ ఏమిటి..?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 10, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:05 AM IST
ఇథనాల్ ఉత్పత్తి.. అసలు ఎలా తయారు చేస్తారు..?
Image Credit: E 20 Ethanal Procedure (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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