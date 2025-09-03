Ration Cards Type: రేషన్ కార్డులు ఎన్ని రంగుల్లో ఉంటాయో తెలుసా? నీలి రంగు రేషన్ కార్డు ఎవరికీ ఇస్తారు?

Types Of Ration Cards: భారతదేశంలో గుర్తింపు కార్డుగా.. చవకగా నిత్యావసర సరుకులు అందించేందుకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్నవి రేషన్ కార్డులు. రేషన్ కార్డుల ద్వారా ప్రజలకు సరుకులు అందిస్తాయి. రేషన్ కార్డు ఉంటే చౌకధర దుకాణాల ద్వారా సరుకులు పొందవచ్చు. అయితే రేషన్ కార్డుల్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఆయా రంగులు ప్రత్యేక వర్గాలకు అందిస్తారు. ముఖ్యంగా తెల్ల రేషన్ కార్డు దాదాపు పెద్ద సంఖ్యలో అమలు చేస్తున్నారు. దారిద్య్ర రేఖ దిగువ ఉన్న వారికి తెల్ల రేషన్ కార్డు.. దారిద్ర్య రేఖకు ఎగువ ఉన్నవారికి ఒక రంగు కార్డు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఒక రంగు కార్డు.. ఇలా వివిధ అంశాలవారీగా రేషన్ కార్డులు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు అందిస్తాయి.
భారతదేశంలో అత్యధికంగా తమిళనాడులో రేషన్ కార్డులు చాలా రకాల్లో ఉన్నాయి. మొత్తం నాలుగు రంగుల్లో రేషన్ కార్డులు ఇస్తున్నారు. అందరికీ తెలిసిన తెల్ల రేషన్ కార్డుతోపాటు ఆకుపచ్చ (గ్రీన్), కాకి, నీలి, గులాబీ రంగుల్లో ఉన్నాయి. అయితే ఎవరెవరికీ ఏ రంగు రేషన్ కార్డులు అందిస్తారో తెలుసుకుందాం. రేషన్ కార్డుల్లో అంత్యోదయ అన్న యోజన, ప్రాధాన్యత కార్డులు, ప్రాధాన్యత బియ్యం కార్డులు, చక్కెరకు ప్రాధాన్యం లేని రేషన్ కార్డులు, సరుకులు అందించని కార్డులు ఇలా ఆయా రంగులకు కార్డులు ఉన్నాయి.
గ్రీన్ కార్డులు: నిత్యావసర సరుకులు గ్రీన్ కార్డు ద్వారా అందిస్తారు. ఇవి కుటుంబ కార్డు. బియ్యం, ఇతర ముఖ్యమైన వస్తువులను పొందాలనుకునే వారికి గ్రీన్ ఫ్యామిలీ కార్డులు ఇస్తారు. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో గ్రీన్ కార్డులు అమల్లో ఉన్నాయి.
తెల్ల కుటుంబ కార్డులు: ఇది అందరికీ అందించే కార్డులు. బియ్యంతోపాటు మిగతా వస్తువులు అందిస్తారు. ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలను బట్టి సరుకుల్లో వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో చక్కెర, పప్పు, ఉప్పు తదితర వస్తువులు అందిస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల కేవలం బియ్యం మాత్రమే అందిస్తున్నారు.
ఖాకీ రంగు రేషన్ కార్డులు: పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ హోదాలో ఉన్న అన్ని పోలీసు అధికారులకు, కింద పనిచేసే కానిస్టేబుళ్లకు ఖాకీ రంగు రేషన్ కార్డులు జారీ చేస్తారు. ఖాకీ రంగు రేషన్ కార్డు తమిళనాడులో అమల్లో ఉంది.
నీలం రంగు రేషన్ కార్డులు: అటవీ శాఖలో విధులు నిర్వహించేవారికి నీలం రంగు రేషన్ కార్డులు అందిస్తారు. ఫారెస్ట్ గార్డ్ కార్డులు అని చెబుతారు. ఫారెస్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ హోదాకు సమానమైన అన్ని ఫారెస్ట్ గార్డ్ అధికారులకు, వారి కింద పనిచేసే గార్డులకు గార్డు కార్డులు జారీ చేస్తారు. ఇది తమిళనాడులో అందిస్తున్నారు.
