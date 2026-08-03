Village Cooking Channel Monthy Earnings: యూట్యూబ్ వీడియోలో తమిళనాడుకు చెందిన 'విలేజ్ కుకింగ్ ఛానల్' చాలా ఫేమస్ అయిన సంగతి తెలిసిందే.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీరికి మంచి గుర్తింపు కూడా లభించింది. అయితే వీళ్లకి ఇటీవల వీరికి యూట్యూబ్ డైమండ్ ప్లే బటన్ కూడా లభించింది. అయితే ఈ వీడియోల్లో పెరియతంబి అనే పెద్దాయన వంటలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా అభిమానులు ఉన్నారు. పలువురు సెలబ్రిటీలు కూడా వీరిని ఫాలో అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఈ ఛానల్ వీడియోల ద్వారా ప్రతినెల రూ.11 నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు ఆదాయం వస్తుందని సమాచారం. ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా వీరు ప్రతిసారి కనీసం వంద మందికి సరిపడా వంట చేయడం, ఆహారాన్ని పంచడం వీరి స్పెషాలిటీ. గతంలో కూడా కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ వీరితో కలిసి వంట చేయడం గమనారం అంతే కాదు వారితో కలిసి కూర్చొని తిన్నారు కూడా.
విలేజ్ కుకింగ్ ఛానల్ ఇప్పటికే 30 మిలియన్లకు పైగా సబ్స్క్రైబర్లను కలిగి ఉంది. ప్రముఖ యూట్యూబ్ కుకింగ్ ఛానల్ అయిన ఇది ఒక అరుదైన రికార్డును సృష్టించింది. ఈ ఛానల్ను 2018 ఏప్రిల్లో ప్రారంభించారు. అయితే ఇటీవల దీనికి యూట్యూబ్ ద్వారా డైమండ్ ప్లే బటన్ కూడా లభించింది. ఈ ఛానల్ను కొంతమంది యువకులతో పాటు ఒక పెద్దాయన కూడా కలిసి నడుపుతున్నారు. ప్రధానంగా చిన్న వీర మంగళం, కుడుక్కోటానికి చెందిన వ్యక్తి ఈ ఛానల్ను నడుపుతుండగా, కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఇందులో తోడ్పడుతున్నారు. వీళ్లది రైతు కుటుంబం, అన్నదమ్ములు అందరూ కలిసి ఈ ఛానల్ను నిర్వహిస్తున్నారు. సుబ్రహ్మణ్యం, తమిళ సెల్వన్ తో పాటు 'పెరియతంబి' అనే తాతయ్య కూడా ఇందులో ఉన్నారు. ఈయనకు గతంలో క్యాటరర్గా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. కోవిడ్ సమయంలో తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్ పబ్లిక్ రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ రూ. 10 లక్షలు డొనేషన్ కూడా అందించారు.
విలేజ్ కుకింగ్ ఛానల్ టీమ్..
విలేజ్ కుకింగ్ ఛానల్ టీమ్లో పెద్దాయన పెరియతంబి, మత్తు మాణిక్యం, మురుగేషన్ అయ్యనార్, తమిళ సెల్వన్ , అడ్మిన్ సుబ్రహ్మణ్యం అందరూ కలిసి ఈ ఛానల్ను నడుపుతున్నారు.
విలేజ్ కుకింగ్ ప్రత్యేకత ఏంటి?
విలేజ్ కుకింగ్ ఛానల్కు ఒక ప్రత్యేకమైన ఫిలాసఫీ ఉంది. వీరు ప్రతిరోజూ వీడియోలను షూట్ చేస్తూ, వంట చేసే సమయంలో కనీసం 100 మందికి ఆహారాన్ని వండుతారు. అంతేకాకుండా, వండిన వంటను వృద్ధాశ్రమాలకు ఇతర చారిటీలకు పంచుతారు. ఆ దృశ్యాలను కూడా వీడియోలో రికార్డ్ చేస్తారు.
వీరి ఈ ప్రత్యేకమైన విధానం వల్ల కోట్లాది మంది సబ్స్క్రైబర్లను సంపాదించుకున్నారు. ఇటీవల వారు డైమండ్ ప్లే బటన్ పొందినందుకు వ్యూవర్స్కు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా తాతయ్య పెరియతంబి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపును పొందారు. వీరు అమెరికా వెళ్లి అక్కడ వంట చేసిన వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
అనేక సెలబ్రిటీలు కూడా ఈ ఛానల్ను ఫాలో అవుతున్నారు. కాంగ్రెస్ అధినేత రాహుల్ గాంధీ కూడా వీళ్ళతో కలిసి వంట చేసి, భోజనం చేసిన వీడియోలు ఉన్నాయి.
విలేజ్ కుకింగ్ షోలో వీరు ఎక్కువగా సాంప్రదాయ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు. కేవలం కట్టెల పొయ్యి మీద వండటం మాత్రమే కాకుండా, పసుపు, కారం వంటి వాటిని రోలు, రోకలి సహాయంతో తాజాగా నూరి వంటల్లో కలుపుతారు. ఇలా సాంప్రదాయ వంటకాలతో పాటు ఆధునిక స్టైల్లో కూడా వీరి వంటతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నారు.
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