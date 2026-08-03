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విలేజ్ కుకింగ్ ఛానల్ నెల సంపాదన ఎంతో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాకే.. యూట్యూబ్‌తో ఎన్ని లక్షలంటే?

తమిళనాడుకు చెందిన 'విలేజ్ కుకింగ్ ఛానల్' రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.. అయితే యూట్యూబ్ చాలా ఫేమస్ పెద్దాయన పెరియతంబి చేసే భారీ వంటలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో  వారు వీడియోలతో ప్రతి నెల ఎంత సంపాదిస్తున్నారో తెలుసా? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 03, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:48 AM IST
విలేజ్ కుకింగ్ ఛానల్ నెల సంపాదన ఎంతో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాకే.. యూట్యూబ్‌తో ఎన్ని లక్షలంటే?
Image Credit: Village Cooking Channel Monthy Earnings:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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విలేజ్ కుకింగ్ ఛానల్ నెల సంపాదన ఎంతో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాకే.. యూట్యూబ్‌తో ఎన్ని లక్షలంటే?
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