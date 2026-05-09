/West Bengal CM Salary: బెంగాల్‌ కొత్త ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి జీతం ఎంత?

Chief Minister Salary And Allowances: భారతదేశంలో అతి పెద్ద రాష్ట్రం.. బ్రిటీష్ కాలం నుంచి అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా ఉన్న పశ్చిమ బెంగాల్లో తొలిసారి బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాలు గెలిచి కాషాయ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేసింది. ముఖ్యమంత్రిగా సువేందు అధికారి పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమానికి ప్రధానమంత్రి, ఎన్డీయే నాయకులు హాజరయ్యారు. అయితే సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సువేందు ఎంత జీతం పొందుతారో తెలుసుకుందాం.
15 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నెరవేర్చిన మమతా బెనర్జీ ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోలేదు. మరి ఆమె లాగా సువేందు అధికారి జీతం, ఇతర అధికారిక సౌకర్యాలు పొందుతారో చూడాలి. వాస్తవంగా తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా ప్రభుత్వపరంగా ముఖ్యమంత్రికి జీతం, భత్యాలతోపాటు కొన్ని అధికారిక సౌకర్యాలు ముఖ్యమంత్రికి లభిస్తుంటాయి. పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సువేందు అధికారికి జీతం ఎంత, ఏమేమీ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయో తెలుసుకుందాం.
పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం దేశంలోనే చాలా పెద్దది. జనాభా కూడా అదే స్థాయిలో ఉంది. సంపద అధికంగా ఉండే పశ్చిమ బెంగాల్లో ముఖ్యమంత్రికి కూడా భారీగా జీతం ఉంది. జీతంతోపాటు అధికారిక నివాసం.. ఇతర అలవెన్స్లు, సేవలు ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్నవారు పొందుతారు. పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రిగా సువేందు అధికారికి నెలకు సుమారు రూ.2.10 లక్షల జీతం పొందుతారు.
వాస్తవంగా పశ్చిమ బెంగాల్ ఎమ్మెల్యేకు రూ.50,000 చొప్పున జీతం ఇస్తారు. ముఖ్యమంత్రికి రూ.లక్ష జీతం ఇస్తుండగా.. భత్యంగా రూ.51,600 చెల్లిస్తారు. అన్నీ కలిపితే రూ.2.10 లక్షలు జీతం, భత్యం రూపంలో ముఖ్యమంత్రి పొందుతారు. ముఖ్యమంత్రి అధికారిక ఖర్చులు, బహిరంగ సభల కోసం ప్రత్యేక భత్యాలు పొందుతారు. ఎమ్మెల్యేగా, ఆయన కార్యాలయ పనుల కోసం, తన నియోజకవర్గంలోని సమస్యలను పరిష్కరించడానికి రూ.48,000 భత్యం చెల్లిసతారు.
రోజువారీ సమావేశ భత్యంగా రూ.2,000 అందిస్తారు. ఇది నెలకు మొత్తం రూ.60,000 అవుతుంది. ముఖ్యమంత్రికి ప్రభుత్వ నివాసం, ప్రభుత్వ వాహనం, సిబ్బంది, టెలిఫోన్, ఇంటర్నెట్ బిల్లులు, భద్రతా కాన్వాయ్ లభిస్తాయి. జెడ్-ప్లస్ భద్రత ఉన్నవారు ఉచిత వైద్య చికిత్స, ఉచిత ప్రయాణ భత్యంతో సహా అనేక అదనపు ప్రయోజనాలను పొందుతారు. అయితే వీటన్నిటి సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సువేందు అధికారి పొందుతారో లేదో తెలియాల్సి ఉంది. మమతా బెనర్జీ బాటలో సువేందు పొందుతాడో లేదో చూడాలి.
