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పోస్టాఫీస్‌లో రూ.10 లక్షల ఫండ్ కావాలా? రోజుకు రూ.195 పొదుపు చేస్తే చాలు.. పూర్తి లెక్కలు ఇవే!

ప్రభుత్వం పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా అద్భుతమైన పథకాలను అందిస్తోంది. ఇందులో చిన్న మొత్తాల్లో పొదుపు చేస్తూ మీరు మంచి రిటర్న్స్ పొందవచ్చు. మీ నెల జీతంలో కొద్ది భాగం ఇందులో డిపాజిట్ చేస్తే మంచి లాభం ఉంటుంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ పథకం ద్వారా ప్రతిరోజూ రూ.195 సేవ్ చేయడం ద్వారా మీరు రూ.10 లక్షల కార్పస్‌ను ఎలా తయారు చేయవచ్చో తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 20, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:44 PM IST
పోస్టాఫీస్‌లో రూ.10 లక్షల ఫండ్ కావాలా? రోజుకు రూ.195 పొదుపు చేస్తే చాలు.. పూర్తి లెక్కలు ఇవే!
Image Credit: Post Office Savings Plan:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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