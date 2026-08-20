Post Office Savings Plan: మీరు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుకు భద్రతతో కూడిన రిటర్న్స్ పొందాలనుకుంటున్నారా? అతి తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఇచ్చే అద్భుతమైన పోస్ట్ ఆఫీస్ పథకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ పథకంలో మీరు రోజుకు కేవలం రూ.195 సేవ్ చేస్తే సరిపోతుంది, దీని ద్వారా రూ.10 లక్షల కార్పస్ పొందవచ్చు.
పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఒక గ్యారెంటీ పెట్టుబడి.. దీనితో పాటు ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లు కూడా లభిస్తాయి. పోస్ట్ ఆఫీస్ చిన్న మొత్తాల పథకంలో ఎటువంటి రిస్క్ లేకుండా, సులభంగా చిన్న మొత్తాలతో మంచి రిటర్న్స్ పొందవచ్చు. ఇది అత్యంత భద్రమైన సెక్యూరిటీ, గ్యారెంటీ రిటర్న్స్ ఇచ్చే పథకం. ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా, ఎక్కువ వడ్డీతో రిటర్న్స్ పొందాలనుకునే వారికి పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ ఒక మంచి ఎంపిక.
ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ RD పథకాన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ SIP మాదిరిగానే రూ.100తో ప్రారంభించవచ్చు. ఎక్కువ సమయం పొదుపు చేస్తే భారీ కార్పస్ను సృష్టించవచ్చు. ఈ పథకంలో 6.7 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. మీరు కనీసం వంద రూపాయలతో ప్రారంభించవచ్చు. గరిష్ట పరిమితి లేదు. ఎంతైనా మీరు డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు.
పోస్ట్ ఆఫీస్లో వ్యక్తిగతంగా లేదా జాయింట్ అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ చేయవచ్చు. ఐదేళ్ల మెచ్యూరిటీ కాలపరిమితిలో మీరు భారీ కార్పస్ను సృష్టించవచ్చు. ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ పథకంలో రూ.10 లక్షల కార్పస్ పొందాలంటే ప్రతిరోజూ రూ.195 సేవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రకారం, ప్రతిరోజూ రూ.195 రోజువారీ పొదుపు చేస్తే నెలకు రూ.5,860 అవుతుంది. ఐదేళ్ల తర్వాత మీరు రూ.3,51,600 పొందుతారు.. అంటే వడ్డీతో కలిపి మొత్తం కార్పస్ రూ.4,18,201 అవుతుంది. దీనికి మరో 5 ఏళ్ల పాటు డిపాజిట్ కొనసాగిస్తే, మీరు రూ.7,03,200 పొందుతారు. అంటే మీరు అదనంగా రూ.2.98 లక్షలు పొంది మొత్తం కార్పస్ రూ.10,01,203 అవుతుంది.
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