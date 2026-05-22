/SSC CGL 2026: నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే ఛాన్స్.. 12,256 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ, అర్హతలు ఇవే!

SSC CGL 2026 Notification Out Check Eligibility: స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ భారీ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. SSC CGL 2026కు సంబంధించి నిన్న ఒక భారీ నోటిఫికేషన్ను అధికారిక వెబ్సైట్ https://ssc.gov.in/ లో పొందుపరిచింది. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు వెంటనే నోటిఫికేషన్ను క్షుణ్ణంగా చదివి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దాదాపుగా 12,526 పోస్టుల భర్తీని ఈ కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ కింద చేపట్టనున్నారు. 2026 జూన్ 22వ తేదీ లోపు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. SSC CGL ఎగ్జామినేషన్ ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది. ఇందులో గ్రాడ్యుయేట్ గ్రూప్ బి, గ్రూప్ సి పోస్టులను వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, డిపార్ట్మెంట్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో భర్తీ చేస్తారు.
SSC CGL దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం ఏమిటంటే...
2026 మే 21న ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. ఇక 2026 జూన్ 22వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అలాగే, 2026 ఆగస్టు నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్యలో SSC CGL టైర్ 1 పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇక 2026 డిసెంబర్ నెలలో SSC CGL టైర్ 2 పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు.
SSC CGL 2026కు దరఖాస్తు చేసుకునే పద్ధతి...
SSC అధికారిక వెబ్సైట్ ssc.nic.in లో లాగిన్ అవ్వాలి. అక్కడ 'New User Register Now' అని కనిపిస్తుంది. అక్కడ అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, పాస్వర్డ్ ఆధారంగా లాగిన్ అయి SSC CGL 2026 అప్లికేషన్ ఫారం నింపాలి. అక్కడ మీ స్కాన్ చేసిన ఫోటో, సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేయాలి. చివరిగా మీ వివరాలన్నీ రివ్యూ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ సబ్మిషన్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీరు రూ.100 ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఈ పరీక్షలో సెలక్షన్ ప్రాసెస్ టైర్ 1, టైర్ 2 ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించి చేస్తారు. టైర్ 1లో క్వాలిఫై అయిన వారిని టైర్ 2కు అర్హులుగా ప్రకటిస్తారు. అభ్యర్థులు ఎప్పటికప్పుడు అధికారిక వెబ్సైట్లో తమ పరీక్ష అడ్మిట్ కార్డ్, షెడ్యూల్కు సంబంధించి అప్డేట్స్ తెలుసుకోవచ్చు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయాలని చాలా మంది యువత కలలు కంటూ ఉంటారు. వీరికి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఒక వరం లాంటిది. ప్రతి సంవత్సరం నోటిఫికేషన్ ద్వారా లక్షలాది మంది దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారు, పరీక్ష రాసి ఉద్యోగాలు కూడా సంపాదిస్తున్నారు.
అభ్యర్థులు ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి...
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు ముందుగా విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, పరీక్ష నియమాలను సరి చూసుకోండి. సమాచారంలో ఏదైనా తప్పులు ఉంటే మీ అప్లికేషన్ తిరస్కరిస్తారు. అయితే, ఈసారి పోస్టుల్లో 12 వేలకు పైగా ఖాళీలు ఉండటం వల్ల లక్షలాది మంది దరఖాస్తు చేసుకుంటారు, కాబట్టి పోటీ అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అందుకే అభ్యర్థులు ఈ విషయాన్ని గ్రహించి ప్రిపరేషన్కు కూడా సిద్ధం అవ్వాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి