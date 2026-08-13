e-PAN Card Online Free: పాన్ కార్డు అనేది మనందరకీ ఎంతో కీలకమైన కార్డు. ఐటీఆర్ లేదా ఏవైనా లావాదేవీలు రూ.50,000 కంటే ఎక్కువ చేస్తే పాన్ కార్డు వివరాలు నమోదు తప్పనిసరి. ఇంతకు ముందు పాన్ కార్డు పొందాలంటే ఫారమ్ నింపాల్సి ఉండేది. మెయిల్ వచ్చే వరకు కూడా కొన్ని వారాల సమయం పట్టేది. ఇప్పుడు ఆ ఎదురు చూపులు అవసరం లేదు.. ఏజెంట్లకు ఎక్కువ డబ్బులు చెల్లించాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. ప్రస్తుతం డిజిటల్ ప్రపంచంలో అన్నీ సేవలు ఆన్లైన్లోనే పొందే సౌలభ్యం వచ్చింది. అయితే, ఆదాయపు పన్ను డిపార్ట్మెంట్ 'ఇన్స్టెంట్ ఇ-పాన్' సర్వీస్ అందిస్తోంది. దీంతో ఇంట్లోనే కేవలం 10 నిమిషాల్లో పాన్ నెంబర్ పొందవచ్చు. ఆ ప్రక్రియ తెలుసుకుందాం.
పాన్ కార్డు దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం..
పాన్ కార్డుకు దరఖాస్తు చేయాలంటే 12 అంకెల ఆధార్ నెంబ్ కూడా కలిగి ఉండాల్సిందే..
దీనికి రిజిస్టర్ మొబైల్ లింక్ అయి ఉండాలి.
ఇది వరకు పాన్ కార్డు లేనివారు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
ఇ-పాన్ ప్రక్రియకు డీజీ లాకర్ యాక్సెస్ తప్పనిసరి. అంతేకాదు పుట్టిన తేదీ రుజువు కూడా తప్పనిసరి.
దరఖాస్తుదారుడు మేజర్ అయి ఉండాలి.
ఇ-పాన్ దరఖాస్తు చేసే విధానం..
ఇ-పాన్కు స్మార్ట్ ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ముందుగ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్ ఓపెన్ చేయాలి
అక్కడ ఇన్స్టెంట్ ఇ-పాన్ అనేది హోంపేజీలో ఎడమవైపు క్విక్ లింక్స్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
గెట్ న్యూ ఇ-పాన్ బట్టన్ క్లిక్ చేయాలి.
ఆధార్ నెంబర్ నమోదు చేసి డిక్లరేషన్ బక్స్ చెక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కంటిన్యూ సెలక్ట్ చేయండి.
ఆ తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబర్కు వచ్చిన 6 డిజిట్ నెంబర్ నమోదు చేయండి
అప్పుడు డీజీలాకర్కు రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. మీ పుట్టిన తేదీ, కేవైసీ వెరిఫై చేస్తారు.
అప్పుడు మీ ఆధార్ కార్డు ప్రకారం పేరు, పుట్టిన తేదీ, ఫోటో స్క్రీన్పై డిస్ప్లే అవుతుంది.
మీ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అక్నాలజెమెంట్ ఐడీ జనరేట్ అవుతుంది. దాన్ని ప్రింట్ తీసి పెట్టుకోవాలి. ఈ ఇ-పాన్కార్డు కూడా చూడటానికి ప్లాస్టిక్ పాన్ కార్డు మాదిరిగానే ఉంటుంది. దీనికి మీరు ఎలాంటి రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.. వంద శాతం ఉచితంగా పొందుతారు.
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