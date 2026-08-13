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పాన్ కార్డు కోసం ఏజెంట్లకు డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లేదు! ఉచితంగా ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా పొందాలో తెలుసా?

పాన్‌ కార్డు ఎంతో కీలకం. ప్రధానంగా ఇది ఆర్థిక లావాదేవీలకు తప్పనిసరి. ఆధార్‌ కార్డు మాదిరి పాన్‌ కార్డు కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. అయితే, ఈ పాన్‌ కార్డు పొందడానికి మీరు ఏజెంట్‌లకు డబ్బులు ఇచ్చి మరీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లోనే సింపుల్‌గా పాన్‌ కార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆ స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ ప్రక్రియ తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 13, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:43 PM IST
పాన్ కార్డు కోసం ఏజెంట్లకు డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లేదు! ఉచితంగా ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Image Credit: e-PAN Card Online Free:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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పాన్ కార్డు కోసం ఏజెంట్లకు డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లేదు! ఉచితంగా ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా పొందాలో తెలుసా?
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