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ఆధార్ కేంద్రానికి వెళ్లకుండా.. ఇంటి వద్దకే వచ్చి మొబైల్ నంబర్ అప్‌డేట్ చేసే సరికొత్త పోస్టల్ సర్వీస్!

మీరు ఆధార్ కార్డు కలిగి ఉన్నట్లయితే, ఈ సమాచారం మీకు అత్యంత ముఖ్యమైన వార్త. ఆధార్ కార్డు అనేది ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక అనివార్యమైన ధృవీకరణ పత్రం. దేశంలో వివిధ రకాల ప్రభుత్వ పథకాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నా లేదా ఇతర సదుపాయాల అడ్మిషన్ల కోసం ఇదొక ప్రాథమిక గుర్తింపు కార్డుగా పనిచేస్తుంది. ఆధార్ కార్డు ద్వారా మనం బ్యాంక్ ఖాతా తెరవడం, పాస్‌పోర్ట్ అప్లికేషన్ ప్రక్రియలు పూర్తి చేయడం, గ్యాస్ సబ్సిడీ వంటి అనేక కీలకమైన సేవలను సులభంగా పొందవచ్చు. అలాగే విద్యార్థులకు స్కాలర్‌షిప్‌లు అందాలన్నా లేదా టాక్స్ రిటర్న్స్ ప్రక్రియలు నిర్వహించాలన్నా ఆధార్ కార్డు పాత్ర ఎంతో ఉంది. ఇవన్నీ సక్రమంగా జరగాలంటే, మీ ఆధార్ కార్డుకు అనుసంధానించబడిన మొబైల్ నెంబర్ ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేటెడ్ గా ఉండటం చాలా అవసరం. అయితే, ఇందుకోసం మీరు ప్రతిసారీ ఆధార్ కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు.. మీ ఇంటి వద్దకే సేవలను తెచ్చుకుని ఫోన్ నెంబర్‌ను మార్చుకోవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 14, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:47 PM IST
ఆధార్ కేంద్రానికి వెళ్లకుండా.. ఇంటి వద్దకే వచ్చి మొబైల్ నంబర్ అప్‌డేట్ చేసే సరికొత్త పోస్టల్ సర్వీస్!
Image Credit: Aadhaar Mobile Number Update

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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