Aadhaar Mobile Number Update: మన దేశంలో ఆధార్ కార్డు ప్రాముఖ్యత ఎంతో ఉంది.. ఎందుకంటే ఇది అనేక ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సేవలను సులభతరం చేస్తుంది. ఆధార్ కార్డులో మొబైల్ నెంబర్, ఇంటి అడ్రస్ వంటి వివరాలను మనం సులభంగా మార్చుకోవచ్చు. అయితే, సర్ నేమ్ వంటి కీలక వివరాలను మార్చడానికి కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనలు, నియమాలు ఉన్నాయి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, మీ ఆధార్ కార్డుపై మొబైల్ నెంబర్ ఎప్పుడూ అప్డేటెడ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. దీని కోసం మీరు ఆధార్ కేంద్రాల వద్ద పెద్ద క్యూలలో నిలబడాల్సిన లేదా సమయం వృథా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆధార్ కార్డు ఉన్నవారు సర్వీస్ సెంటర్లకు వెళ్లకుండానే తమ ఇంటి వద్దకే సేవలను పొందవచ్చు. ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ (IPPB) మీ ఇంటి వద్దకే వచ్చి ఈ సేవలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా, మీ ఆధార్ వివరాల్లో ఏవైనా టైపోగ్రాఫికల్ ఎర్రర్స్ ఉన్నా, వారు మీ డోర్ స్టెప్ వద్దకు వచ్చినప్పుడు వాటిని సరిచేసుకునే అవకాశం ఉందని యుఐడిఏఐ (UIDAI) తెలిపింది.
ఆధార్ కార్డుపై మొబైల్ నెంబర్ను అప్డేట్ చేయడం అనేది కేవలం అడ్రస్ మార్చుకోవడం అంత సులభం కాదు..దీని ప్రక్రియ కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది. IPPB ప్రతినిధి స్వయంగా మీ ఇంటికి వస్తారు. అక్కడ మీ బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ తీసుకున్న తర్వాతే అడ్రస్ మార్పు లేదా మొబైల్ నెంబర్ అప్డేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దీని కోసం మీరు ముందుగానే ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో దాదాపు అన్ని పనులు ఆన్లైన్లోనే జరుగుతున్నాయి. ఓటీపీ ఆధారిత వెరిఫికేషన్ ద్వారా పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతున్నాయి. ఒకవేళ మీ ఆధార్ కార్డు డియాక్టివేట్ అయినా లేదా ఏదైనా మార్పులు చేసుకోవాలన్నా, మళ్లీ యాక్టివేట్ చేయాలన్నా లేదా ఓటీపీ పొందాలన్నా, ఆ సేవలన్నీ మీ మొబైల్ నెంబర్తో లింక్ అయి ఉండాలి. అందుకే మన మొబైల్ నెంబర్కు వచ్చే ఓటీపీ ఆధార్ వినియోగదారులకు అత్యంత కీలకం. ఫ్యామిలీ ఐడి లింకింగ్, ఆన్లైన్ కేవైసీ, డిజిలాకర్, టాక్స్ సర్వీసులు లేదా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (DBT) ద్వారా గ్యాస్ సబ్సిడీ పొందాలన్నా, ఆధార్కు ఫోన్ నెంబర్ లింక్ అయి ఉంటేనే ఓటీపీ వస్తుంది, తద్వారా మీరు సేవలను పొందగలుగుతారు. IPPB ద్వారా మీరు ఈ అప్డేట్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక అధునాతన బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ అనేక రకాల ఆప్షన్లను అందిస్తుంది. ఈ సేవ ద్వారా పోస్ట్మ్యాన్ లేదా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని సేవకులు మీ ఇంటి వద్దకే వచ్చి ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారు. దీనివల్ల మీరు మీ ఆధార్ నెంబర్కు కొత్త మొబైల్ నెంబర్ను సులభంగా లింక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మీకు ఉన్న అతిపెద్ద లాభం ఏమిటంటే, ఆధార్ సేవా కేంద్రాల వద్ద క్యూలైన్లలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేకుండానే, ఇంటి వద్దకే సేవలు అందుతాయి.
IPPB ద్వారా ఆధార్ సేవలను పొందే విధానం ఉంది..
మొదటగా, IPPB అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేసి, అక్కడ అందుబాటులో ఉన్న 'డోర్ బ్యాంకింగ్ సర్వీస్' అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు ముందుగానే ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోకపోతే, IPPB కస్టమర్ కేర్ ద్వారా కూడా ఈ సేవ కోసం రిక్వెస్ట్ చేయవచ్చు. మీ రిక్వెస్ట్ ఆధారంగా అవసరమైన సమాచారాన్ని రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత, పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగి మీ సేవ కోసం మీ ఇంటి అడ్రస్కు వస్తారు. మీరు ముందుగా ఎంచుకున్న తేదీన పోస్ట్మ్యాన్ లేదా గ్రామీణ సేవకుడు మీ ఇంటికి వచ్చి, మీ ఆధార్ నెంబర్కు కొత్త మొబైల్ నెంబర్ను సులభంగా అప్డేట్ చేస్తారు. అయితే, ఈ అప్డేట్ ప్రక్రియకు ముందు మీ బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలి. ఒకవేళ పాత మొబైల్ నెంబర్ డియాక్టివేట్ అయిపోతే, ఈ సేవలను పొందలేమా? అని. కానీ, మీరు బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా ఈ ప్రక్రియను నిరభ్యంతరంగా పూర్తి చేయవచ్చు; ఆధార్ నంబర్తో బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ సరిపోతుంది. ఈ IPPB డోర్ స్టెప్ సర్వీస్ను పొందడానికి మీరు కేవలం రూ.75 ఫీజును మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
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