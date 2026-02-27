English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Griha Aadhar Yojana: ప్రతి నెలా 10న మహిళలకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. వారి ఖాతాల్లో రూ.1500 జమా..!

Griha Aadhar Yojana: ప్రతి నెలా 10న మహిళలకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. వారి ఖాతాల్లో రూ.1500 జమా..!

Griha Aadhar Yojana Rs 1500 Every Month: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా రైతులు మహిళలు కోసం కొత్త పథకాలను పరిచయం చేస్తునే ఉన్నారు. అలాంటిదే గృహ ఆధార్ యోజన(Griha Aadhar Yojana).  ఈ పథకం ద్వారా మహిళలు ప్రతినెల 10వ తేదీ రూ.1500 పొందుతారు. గోవా ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. అయితే ఈ పథకానికి అర్హత ఏంటి? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 27, 2026, 09:13 PM IST

Griha Aadhar Yojana: ప్రతి నెలా 10న మహిళలకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. వారి ఖాతాల్లో రూ.1500 జమా..!

Griha Aadhar Yojana Rs 1500 Every Month: కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక పథకాలను మహిళల కోసం తీసుకువచ్చాయి. అందులో భాగంగా ఈ గృహ ఆధార్‌ పథకం(Griha Aadhar Yojana) కూడా. ఇది ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మధ్యతరగతి కుటుంబీకులకు ఇది ఆర్థికంగా సహాయపడుతుంది. గోవా ప్రభుత్వం ఈ గృహ ఆధార్‌ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. దీనివల్ల ప్రతినెలా మహిళలకు రూ.1500 వారి ఖాతాలో జమవుతాయి. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతినెలా 10వ తేదీ మహిళల ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి.

గృహ ఆధార్ యోజన అంటే ఏంటి?
గృహ ఆధార్ యోజన అనేది సీఎం మనోహర్‌ పారికర్‌ 2012లో ప్రారంభించారు. ఈ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశం గృహిణులకు వారి డైలీ ఖర్చులకు లేదా వైద్య ఖర్చులకు, పిల్లల చదువు ఇతర అవసరాల కోసం సహాయపడతాయి. ప్రస్తుతం గోవా సీఎం ప్రమోద్ సావన్ ఈ పథకానికి క్రమబద్ధీకరించి కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అర్హత ఉన్న ప్రతి మహిళలు ప్రతి నెల వారి ఖాతాలో రూ.1500 డైరెక్టర్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా పొందుతున్నారు. 

 గృహ ఆధార్ యోజనకు ఎవరు అర్హులు?
 గృహ ఆధార్ యోజన పథకానికి అర్హులు కావాలంటే కొన్ని నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. ప్రధానంగా వారి వయసు 18 ఏళ్లు పైబడి ఉన్న వారు మాత్రమే అర్హులు. శాశ్వతంగా గోవా నివాసి అయి ఉండాలి. కనీసం 15 ఏళ్ల పాటు స్థిర నివాసం ఉండాలి. ఇక ఆమె కుటుంబ ఆదాయం మూడు లక్షలు మించకుండా ఉండాలి. కేవలం పెళ్లయిన మహిళలు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులు. 

Also Read: పీఎం కిసాన్‌.. 22వ విడుత నిధులు పొందాలంటే రైతులకు ఫార్మర్‌ కార్డు ఉండాల్సిందేనా?

 మొదట్లో ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందాలంటే మహిళలకు కాస్త ఆలస్యంగా డబ్బులు క్రెడిట్ అయ్యేవి. ఇటీవలి కాలంలో ఉమెన్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డెవలప్‌మెంట్ కొన్ని వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియలను సులభతరం చేసింది. తద్వారా డైరెక్టు బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా మహిళల ఖాతాలో ప్రతి నెల పదో తారీకు పొందుతున్నారు. గోవా ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన మహిళల ఆర్థిక భద్రత పథకం కుటుంబ సంక్షేమానికి, ఆర్థికంగా కూడా బలంగా మారుతుంది.

Also Read: గ్యాస్‌ సబ్సిడీ వస్తోందా?.. మార్చి 31 లోపు వెంటనే ఈ పనిచేయకపోతే డబ్బులు రీఫండ్‌ కావు..!

ఈ పథకం డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా మహిళల ఖాతాలో ప్రతి నెల పదో తేదీనే రూ.1500 జమ అయిపోతాయి. మహిళల సాధికారత కోసం ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడే ఒక అద్భుతమైన పథకం. అయితే గృహ ఆధార్‌ పథకంలో అర్హత పొందడానికి ప్రతి ఒక మహిళ వద్ద ఆధార్ కార్డుతో పాటు రేషన్ కార్డు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు కూడా కలిగి ఉండాలి. గృహ ఆధార్‌ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ఆన్‌లైన్ ప్రక్రియ సులభతరంగా చేసుకోవచ్చు. ఇది కాకుండా ఆఫ్ లైన్లో కూడా దరఖాస్తు చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Griha Aadhar YojanaGoa Griha Aadhar Yojana Rs 1500Griha Aadhar Yojana eligibilityGriha Aadhar Yojana apply onlineGoa women welfare scheme

