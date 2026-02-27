Griha Aadhar Yojana Rs 1500 Every Month: కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక పథకాలను మహిళల కోసం తీసుకువచ్చాయి. అందులో భాగంగా ఈ గృహ ఆధార్ పథకం(Griha Aadhar Yojana) కూడా. ఇది ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మధ్యతరగతి కుటుంబీకులకు ఇది ఆర్థికంగా సహాయపడుతుంది. గోవా ప్రభుత్వం ఈ గృహ ఆధార్ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. దీనివల్ల ప్రతినెలా మహిళలకు రూ.1500 వారి ఖాతాలో జమవుతాయి. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతినెలా 10వ తేదీ మహిళల ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి.
గృహ ఆధార్ యోజన అంటే ఏంటి?
గృహ ఆధార్ యోజన అనేది సీఎం మనోహర్ పారికర్ 2012లో ప్రారంభించారు. ఈ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశం గృహిణులకు వారి డైలీ ఖర్చులకు లేదా వైద్య ఖర్చులకు, పిల్లల చదువు ఇతర అవసరాల కోసం సహాయపడతాయి. ప్రస్తుతం గోవా సీఎం ప్రమోద్ సావన్ ఈ పథకానికి క్రమబద్ధీకరించి కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అర్హత ఉన్న ప్రతి మహిళలు ప్రతి నెల వారి ఖాతాలో రూ.1500 డైరెక్టర్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా పొందుతున్నారు.
గృహ ఆధార్ యోజనకు ఎవరు అర్హులు?
గృహ ఆధార్ యోజన పథకానికి అర్హులు కావాలంటే కొన్ని నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. ప్రధానంగా వారి వయసు 18 ఏళ్లు పైబడి ఉన్న వారు మాత్రమే అర్హులు. శాశ్వతంగా గోవా నివాసి అయి ఉండాలి. కనీసం 15 ఏళ్ల పాటు స్థిర నివాసం ఉండాలి. ఇక ఆమె కుటుంబ ఆదాయం మూడు లక్షలు మించకుండా ఉండాలి. కేవలం పెళ్లయిన మహిళలు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులు.
మొదట్లో ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందాలంటే మహిళలకు కాస్త ఆలస్యంగా డబ్బులు క్రెడిట్ అయ్యేవి. ఇటీవలి కాలంలో ఉమెన్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ కొన్ని వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియలను సులభతరం చేసింది. తద్వారా డైరెక్టు బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా మహిళల ఖాతాలో ప్రతి నెల పదో తారీకు పొందుతున్నారు. గోవా ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన మహిళల ఆర్థిక భద్రత పథకం కుటుంబ సంక్షేమానికి, ఆర్థికంగా కూడా బలంగా మారుతుంది.
ఈ పథకం డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా మహిళల ఖాతాలో ప్రతి నెల పదో తేదీనే రూ.1500 జమ అయిపోతాయి. మహిళల సాధికారత కోసం ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడే ఒక అద్భుతమైన పథకం. అయితే గృహ ఆధార్ పథకంలో అర్హత పొందడానికి ప్రతి ఒక మహిళ వద్ద ఆధార్ కార్డుతో పాటు రేషన్ కార్డు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు కూడా కలిగి ఉండాలి. గృహ ఆధార్ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ఆన్లైన్ ప్రక్రియ సులభతరంగా చేసుకోవచ్చు. ఇది కాకుండా ఆఫ్ లైన్లో కూడా దరఖాస్తు చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది.
