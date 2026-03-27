NHAI Summer Internship Programme 2026: నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI)విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అందించింది. జాతీయ రహదారి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం భవిష్యత్తు నిపుణులను సిద్ధం చేయడానికి 2 నెలల సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ కోర్సు 2026 ప్రారంభించింది. ఈ కోర్సులో చేరిన వారికి మే నుంచి జూలై రెండు నెలల పాటు విజయవంతమైన సమ్మర్ కోర్సు అందిస్తారు. అంతేకాదు ఈ కోర్సు పూర్తి చేసిన వారికి రెండు నెలల్లో నెలకు రూ.20,000 చొప్పున స్టైపెండ్ మొత్తం రూ.40 వేలు అందుకుంటారు. దీంతోపాటు సర్టిఫికెట్ కూడా పొందుతారు.
నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా గురించి విద్యార్థులు కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ఒక సదా అవకాశం. వేసవి రెండు నెలల ఇంటర్న్షిప్ పూర్తి చేయడంతోపాటు సర్టిఫికెట్ కూడా పొందుతారు. దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులపై పనిచేసే అనుభవం మీరు పొందుతారు. NHAI నివేదిక ప్రకారం ఈ ఇంటర్న్షిప్కు ఎంపికైన విద్యార్థులకు అధికారిక కార్యాలయాలతోపాటు నేషనల్ హైవే ప్రాజెక్టు సైట్లను సందర్శించే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాదు అనుభవజ్ఞులైన నిపుణులతో కలిసి పని చేస్తారు.
NHAI సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్కు దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం..
NHAI అందిస్తున్న ఈ సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్కు భారీ స్పందన లభిస్తోంది. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు మాత్రమే కాకుండా టెక్నాలజీ, మేనేజ్మెంట్, మాస్ కమ్యూనికేషన్ విద్యార్థులకు కూడా ఇది మంచి అవకాశం అందిస్తోంది. అధికారిక వెబ్సైట్ https://internshipsatnhai.digitalindiacorporation.in/ ఓపెన్ చేసి సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ ఇంటర్న్షిప్కు చివరి తేదీ 2025 ఏప్రిల్ 15వ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని NHAI ఎక్స్ వేదికగా తెలిపింది. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు మే, జూలై వరకు శిక్షణ అందిస్తారు.
ఎవరు అర్హులు?
NHAI అందిస్తున్న ఈ సమ్మర్ కోర్సుకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్, ఐటీ, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, ఇన్స్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్, డేటా సైన్స్ ఇంజనీర్లతో పాటు న్యాయ శాస్త్రం బిఏ. LLB, వాణిజ్యం, విజ్ఞాన శాస్త్రం, బీకాం, బీఏ, బీఎస్సి, మాస్ కమ్యూనికేషన్, లైబ్రరీ సైన్స్ వంటి సాంకేతికేతర రంగాల్లో కూడా విస్తరించారు వీరు కూడా అర్హులే.
NHAI Summer Internship Programme 2026 is live!
NHAI invites applications for its 2-months Summer Internship Programme 2026, offering students a unique opportunity to gain hands-on experience across National Highway projects nationwide.
— NHAI (@NHAI_Official) March 26, 2026
ప్రధానంగా అభ్యర్థులు గుర్తింపు కలిగిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి సర్టిఫికెట్ పొంది ఉండాలి. ఈ ప్రత్యేక ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్కు ఇప్పటికే దరఖాస్తుల స్వీకరణ కూడా ప్రారంభం అయింది. విద్యార్థులు తమ వ్యక్తిగత వివరాలను ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తులను ధ్రువీకరించిన తర్వాత విద్యార్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ప్రాధాన్యత ఆధారంగా ఇంటర్న్షిప్ ప్రాజెక్టులను తుది ఎంపిక జరుగుతుంది.
NHAI ప్రోగ్రాం డిసెంబర్ 2025లో ప్రారంభించింది. మొదటి కోర్సు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. దీంట్లో 204 మంది సివిల్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు శీతాకాలపు ఇంటర్న్షిప్ పూర్తి చేశారు. 149 మంది జనవరి నుండి జూన్ 2026 వరకు 6 నెలల ఇంటర్న్షిప్ కోర్సులో చేరారు. మంచి ఆదరణ లభించింది. నైపుణ్యత కలిగిన శ్రామిక శక్తి సృష్టించడానికి ఇదొక అవకాశం.
