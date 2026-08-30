How to Block Debit Card: మనం కొన్ని వస్తువులను పోగొట్టుకోవచ్చు లేదా మర్చిపోవచ్చు, అందులో డెబిట్, ఏటీఎం లేదా క్రెడిట్ కార్డులు కూడా ఉంటాయి. మీరు పర్స్ లేదా ఏటీఎం కార్డును పోగొట్టుకున్న వెంటనే, దానిని వెంటనే బ్లాక్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. లేకపోతే, మోసపూరిత లావాదేవీలు జరిగే ప్రమాదం ఉంది. మీ డబ్బును ఎవరైనా దొంగిలించవచ్చు. కాబట్టి ఎస్బీఐ కార్డుదారులు ఫ్రాడ్ జరగకుండా ఉండటానికి ఈ క్రింది పద్ధతుల ద్వారా కార్డును బ్లాక్ చేయవచ్చు.
కస్టమర్ కేర్కు కాల్ చేయండి..
మీరు ఎస్బీఐ ఏటీఎం లేదా డెబిట్ కార్డును పోగొట్టుకుంటే, వెంటనే కస్టమర్ కేర్ నంబర్ 1800 425 3800 కి కాల్ చేయాలి. మీరు మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండే కాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు కస్టమర్ సపోర్ట్ టీమ్ మీకు కాల్ కనెక్ట్ అవుతుంది. వారు కార్డును బ్లాక్ చేసే విధానం గురించి మీకు వివరిస్తారు. మీరు మీ వివరాలను వెరిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆ వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన తర్వాత వారు మీకు మరికొన్ని సూచనలు ఇస్తారు.
ఖాతా సంఖ్య ద్వారా బ్లాక్ చేయడం
ఒకవేళ మీ వద్ద డెబిట్ కార్డ్ వివరాలు లేకపోతే, మీ బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్ ద్వారా కూడా కార్డును బ్లాక్ చేయవచ్చు. మీ పాస్బుక్ తీసుకుని, టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు కాల్ చేసి, మొదట '0' నొక్కాలి. ఆ తర్వాత '2' నొక్కి మీ అకౌంట్ నంబర్ను నమోదు చేయాలి. చివరిగా '1' నొక్కి కన్ఫర్మ్ చేస్తే, మీ కార్డు ఆటోమేటిక్గా బ్లాక్ అయిపోతుంది.
ఐదు అంకెల ద్వారా కార్డు బ్లాక్ చేయడం..
మీ ఎస్బీఐ డెబిట్ లేదా ఏటీఎం కార్డులోని చివరి ఐదు అంకెలు మీకు తెలిస్తే, వాటి ద్వారా కూడా కార్డును బ్లాక్ చేయవచ్చు. దీని కోసం మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి 1800 112 211 లేదా 1800 425 3800 నంబర్కు కాల్ చేయాలి. కాల్ చేసిన తర్వాత మొదట '0' నొక్కండి, అక్కడ కార్డు బ్లాకింగ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. అప్పుడు '1' నొక్కి, మీ డెబిట్ కార్డులోని చివరి ఐదు అంకెలను నమోదు చేసి, మళ్ళీ '1' నొక్కి కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఆ తర్వాత మీ చివరి ఐదు అంకెలతో పాటు '2' నొక్కితే కార్డు బ్లాక్ అవుతుంది.
SMS ద్వారా బ్లాక్ చేయడం..
మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ ద్వారా కూడా ఎస్బీఐ ఏటీఎం కార్డును సులభంగా బ్లాక్ చేయవచ్చు. దీని కోసం 'BLOCK <కార్డ్ చివరి 4 అంకెలు>' అని టైప్ చేసి 567676 నంబర్కు పంపాలి. ఈ ప్రక్రియ మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండే జరగాలి. అనంతరం మీకు కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ వస్తుంది.
యోనో యాప్ ద్వారా..
ప్రస్తుతం చాలామంది ఎస్బీఐ యోనో యాప్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ యాప్ ద్వారా కూడా సులభంగా డెబిట్ కార్డును బ్లాక్ చేయవచ్చు. మొదట యోనో యాప్లోకి లాగిన్ అయ్యి, 'Service Request' ఎంచుకుని, 'ATM Card' సెలెక్ట్ చేయండి. అక్కడ 'Block Card' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిని సెలెక్ట్ చేసి, అక్కడ ఉన్న సూచనలను పాటించండి. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చే ఓటీపీని సబ్మిట్ చేస్తే ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా బ్లాక్ చేయడం..
మీకు బ్యాంకింగ్ వివరాలు తెలిసి ఉంటే, ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా ఎస్బీఐ డెబిట్ కార్డును బ్లాక్ చేయవచ్చు. దీని కోసం onlinesbi.sbi వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేసి, మీ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత 'Services' ట్యాబ్లోకి వెళ్లి 'ATM Card Services' ఎంచుకోండి. అక్కడ 'Block ATM Card' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. మీ డెబిట్ కార్డును సెలెక్ట్ చేసి 'Block' నొక్కి, సబ్మిట్ చేయండి. చివరగా పాస్వర్డ్తో అథరైజ్ రిక్వెస్ట్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేయండి.
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