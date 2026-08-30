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డెబిట్ కార్డు పోయిందా? ఇంట్లో నుంచే మొబైల్‌లో ఇలా బ్లాక్ చేయండి! చాలా ఈజీ!  

రోజువారీ లావాదేవీల కోసం మనం డెబిట్ కార్డులను ఉపయోగిస్తుంటాం. అయితే కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా వాటిని పోగొట్టుకునే అవకాశం ఉంది. అటువంటప్పుడు వెంటనే ఆ కార్డును బ్లాక్ చేయాలి. ఎస్‌బీఐ ఏటీఎం లేదా డెబిట్ కార్డును పోగొట్టుకుంటే ఎలా బ్లాక్ చేయాలో ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 30, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:35 AM IST
డెబిట్ కార్డు పోయిందా? ఇంట్లో నుంచే మొబైల్‌లో ఇలా బ్లాక్ చేయండి! చాలా ఈజీ!  
Image Credit: How to Block Debit Card

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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డెబిట్ కార్డు పోయిందా? ఇంట్లో నుంచే మొబైల్‌లో ఇలా బ్లాక్ చేయండి! చాలా ఈజీ!  
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