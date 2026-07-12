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పెళ్లికి లేదా టూర్‌కు ప్రత్యేక రైలు కోచ్‌ కావాలా?బుక్ చేయడం ఎలా? ఖర్చు ఎంతవుతుంది?

భారతీయ రైల్వేలో ప్రయాణికులకు ప్రత్యేక కోచ్ లేదా పూర్తి రైలును కూడా బుక్ చేసుకునే సదుపాయం ఉందని మీకు తెలుసా? ఫుల్ టారిఫ్ రేట్ (FTR) ద్వారా వీటిని అద్దెకు తీసుకోవచ్చని చాలామందికి తెలియదు. ఈ సదుపాయం కోసం మీరు ప్రయాణానికి ఆరు నెలల నుండి 30 రోజుల ముందుగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒక కోచ్ కోసం అయితే రూ. 50,000, పూర్తి రైలు కోసం అయితే రూ. 9 లక్షల సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 12, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:02 PM IST
పెళ్లికి లేదా టూర్‌కు ప్రత్యేక రైలు కోచ్‌ కావాలా?బుక్ చేయడం ఎలా? ఖర్చు ఎంతవుతుంది?
Image Credit: Indian Railways:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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పెళ్లికి లేదా టూర్‌కు ప్రత్యేక రైలు కోచ్‌ కావాలా?బుక్ చేయడం ఎలా? ఖర్చు ఎంతవుతుంది?
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