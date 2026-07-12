Indian Railways: భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు వేల సంఖ్యలో అందుబాటులో ఉన్న రైళ్ల ద్వారా ప్రయాణిస్తుంటారు. సుదీర్ఘ ప్రయాణాలకు రైలు అత్యంత వేగవంతమైన, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ప్రత్యామ్నాయం కావడంతో చాలామంది దీనికే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అయితే, భారతీయ రైల్వేలో ప్రయాణికులకు ప్రత్యేక కోచ్ లేదా పూర్తి రైలును బుక్ చేసుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంది. దీనిని ఫుల్ టారిఫ్ రేట్ (FTR) పద్ధతిలో అద్దెకు తీసుకోవచ్చు. ఈ బుకింగ్ కోసం ప్రయాణానికి 30 రోజుల నుండి ఆరు నెలల ముందుగానే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఒక కోచ్ కోసం రూ. 50 వేలు లేదా పూర్తి రైలు కోసం రూ. 9 లక్షల సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ సదుపాయాన్ని ఆన్లైన్లో లేదా నేరుగా స్టేషన్కు వెళ్లి పొందవచ్చు.
సాధారణంగా గ్రూప్ బుకింగ్ అంటే విమానాల్లో మాత్రమే సాధ్యం అనుకుంటారు.. కానీ రైళ్లలో కూడా ఈ సదుపాయం ఉంది. మీరు ఏదైనా టూర్ లేదా పెళ్లి వేడుకల కోసం వెళ్తున్నట్లయితే, మీ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఒక ట్రైన్ కోచ్ లేదా పూర్తి రైలును బుక్ చేసుకోవచ్చు. సౌత్ సెంట్రల్ చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ శ్రీధర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఫ్యామిలీ వెకేషన్లు, పెళ్లిళ్లు లేదా ఆధ్యాత్మిక యాత్రల కోసం గ్రూప్గా వెళ్లేవారు పూర్తి రైలును లేదా ఒక కోచ్ను బుక్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది.
అయితే, FTR అమౌంట్ డిపాజిట్ చేస్తే కోచ్ లభించడం ఖాయం అని చెప్పలేము.. కోచ్ అందుబాటులో ఉంటేనే మంజూరు చేస్తారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న సమయాల్లో లేదా హై-డిమాండ్ ప్రాంతాల్లో ఇది కొంచెం కష్టతరం కావచ్చు. ఇప్పటికే వెస్ట్రన్ రైల్వే వంటి ప్రాంతాల్లో (ముంబై సెంట్రల్, అహ్మదాబాద్ వంటి చోట్ల) ఈ FTR బుకింగ్ సదుపాయం ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ FTR బుకింగ్లో మీకు కోచ్ కావాలా? లేక పూర్తి రైలు కావాలా? అనేది అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఎంచుకోవచ్చు. అక్కడ మీ ప్రయాణ వివరాలైన ప్రారంభ స్టేషన్, గమ్యస్థానం, తేదీ, కోచ్ టైప్ ,రూట్ వంటి వివరాలను ఖచ్చితంగా నమోదు చేయాలి. వివరాలు సమర్పించిన తర్వాత మీకు ఒక రిఫరెన్స్ నంబర్, రిజిస్ట్రేషన్ అమౌంట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ అమౌంట్ చెల్లించడానికి 6 రోజుల సమయం ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ లోపు చెల్లించకపోతే రిఫరెన్స్ నంబర్ రద్దవుతుంది.
మీరు ట్రైన్ కోచ్ బుక్ చేయాలనుకుంటే, మీ చీఫ్ బుకింగ్ సూపర్వైజర్ లేదా స్టేషన్ మాస్టర్ వద్దకు వెళ్లి ప్రయాణ వివరాలతో కూడిన దరఖాస్తును సమర్పించాలి. అక్కడ మీకు ఒక రిఫరెన్స్ నంబర్, స్లిప్ అందిస్తారు. డబ్బులు చెల్లించిన తర్వాత మీకు FTR స్లిప్ లభిస్తుంది. మరొక్కసారి గుర్తుంచుకోండి.. కోచ్ లేదా రైలును బుక్ చేయాలంటే కనీసం 30 రోజుల ముందు నుండి ఆరు నెలల ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలి. పెళ్లిళ్లు, ట్రిప్స్ లేదా ఆధ్యాత్మిక యాత్రల కోసం ఈ సౌకర్యం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. FTR స్పెషల్ ట్రైన్ ద్వారా మీరు 24 కోచ్ల వరకు బుక్ చేసుకోవచ్చు, అయితే ఇందులో కనీసం రెండు SLR కోచ్లు ఉండటం తప్పనిసరి.
కోచ్ బుకింగ్ వివరాల ప్రకారం.. ఏడు రోజుల టూర్ కోసం ఒక కోచ్కు రూ. 50,000 చెల్లించాలి. ఒకవేళ ఏడు రోజులు మించితే, ప్రతి అదనపు రోజుకు ఒక కోచ్కు రూ. 10,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పూర్తి రైలును బుక్ చేసుకుంటే, రెండు SLR కోచ్లతో కలిపి మొత్తం 18 కోచ్లకు ఏడు రోజుల కోసం రూ. 9 లక్షల సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ చేయాలి. ఒకవేళ మీరు బుకింగ్ను క్యాన్సిల్ చేయాలనుకుంటే, రైల్వే వారు మాన్యువల్ సిస్టమ్ ద్వారా రిఫండ్ ప్రక్రియను చేపడతారు. చీఫ్ కమర్షియల్ మేనేజర్ మీ డబ్బును తిరిగి చెల్లిస్తారు. అయితే, FTR నిబంధనల ప్రకారం కొన్ని ఛార్జీలు మినహాయించిన తర్వాత మిగిలిన మొత్తాన్ని మీకు అందిస్తారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook