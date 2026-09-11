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పెళ్లయ్యాక ఆధార్‌ కార్డులో మార్పులు ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పత్రాలివే!

ప్రస్తుత కాలంలో ఆధార్ కార్డు అనేది అందరికీ తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన పత్రం. దీని ద్వారా బ్యాంకు సౌకర్యాలు పొందవచ్చు. పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్లు తీసుకోవచ్చు. అయితే, ఆధార్ కార్డును ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్ చేస్తూ ఉండాలి. పెళ్లి తర్వాత మహిళలు తమ ఆధార్‌ కార్డుపై పేరు ఎలా అప్‌డేట్‌ చేయాలి తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 11, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:07 PM IST
పెళ్లయ్యాక ఆధార్‌ కార్డులో మార్పులు ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పత్రాలివే!
Image Credit: Aadhaar Card Update:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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పెళ్లయ్యాక ఆధార్‌ కార్డులో మార్పులు ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పత్రాలివే!
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