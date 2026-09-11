/పెళ్లయ్యాక ఆధార్‌ కార్డులో మార్పులు ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పత్రాలివే!

Aadhaar Card Update: ముఖ్యంగా మహిళలు పెళ్లి తర్వాత తమ ఆధార్ కార్డులో ఇంటి పేరును (Surname) మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది, మన దేశంలో ఆధార్ కార్డును ఒక ప్రాథమిక గుర్తింపు కార్డుగా పరిగణించవచ్చు. ఇందులో వ్యక్తి బయోమెట్రిక్ వివరాలు ఉంటాయి. ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు పొందాలన్నా లేదా కొత్త సిమ్ కార్డు తీసుకోవాలన్నా ఆధార్ కార్డు అప్డేటెడ్ గా ఉండటం చాలా అవసరం. పెళ్లయిన మహిళలు తమ ఆధార్ కార్డులో పేరు లేదా చిరునామాను మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.
చాలామంది మహిళలు వివాహం తర్వాత తమ భర్త ఇంటి పేరును తమ పేరుకు జోడించుకోవాలని అనుకుంటారు. దీని కోసం అడ్రస్ కూడా మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. పెళ్లి తర్వాత భర్త పేరును గార్డియన్గా నమోదు చేయాలి.అంటే తండ్రి పేరు ఉన్న చోట భర్త పేరును రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆధార్ కార్డును అప్డేట్ చేయాలంటే మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. UIDAI గైడ్లైన్స్ ప్రకారం, పెళ్లి తర్వాత ఇంటి పేరు మార్చుకోవడానికి మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన పత్రం.
కావలసిన పత్రాలు..
మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి. అలాగే పాస్పోర్ట్లో భర్త పేరు లేదా రేషన్ కార్డులో భర్త పేరు ఉండాలి. ఇతర ఆధారాలను కూడా వారు అంగీకరిస్తారు. ఈ డాక్యుమెంట్లను ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేసి సర్ నేమ్ మార్చుకోవచ్చు, లేదా నేరుగా ఆధార్ సర్వీస్ సెంటర్కు వెళ్లి ఆఫ్లైన్లో కూడా చేయించుకోవచ్చు.
ఆన్లైన్లో మార్చుకునే విధానం..
మొదట UIDAI అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేసి, ఆధార్ నంబర్ ద్వారా లాగిన్ అయి ఓటిపి నమోదు చేయాలి. ఆపై 'అప్డేట్ ఆధార్ ఆన్లైన్' ఎంపికను ఎంచుకుని, రిలేషన్షిప్ డీటెయిల్స్లో భర్త పేరును ఎంచుకోవాలి. అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత, వివరాలను సరిచూసుకుని సబ్మిట్ చేయాలి.
అదేవిధంగా, విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత కూడా పేరును తిరిగి పాత పేరుకు మార్చుకునే సదుపాయం ఉంది. దీని కోసం కోర్టు డాక్యుమెంట్స్ లేదా డివోర్స్ సర్టిఫికేట్ తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ కూడా అడగవచ్చు. ఇతర ఆధారాలను అప్లోడ్ చేయడం ద్వారా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు.
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