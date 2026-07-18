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ఓటర్ కార్డ్‌లో అడ్రస్ ఆన్‌లైన్‌లో మార్చుకోండిలా.. సులువైన ప్రాసెస్ ఇదే!

ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సర్వే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. సాధారణంగా ఓటర్ ఐడి వివరాలు ఎప్పుడు అప్‌డేటెడ్‌గా ఉండాలి? మన దేశంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన గుర్తింపు కార్డు, దీనిని లక్షలాది మంది కలిగి ఉంటారు. ఎలక్షన్ కమిషన్ దీనిని జారీ చేస్తుంది. మీరు ఓటర్ ఐడిపై మీ అడ్రస్‌ను ఆన్‌లైన్‌లోనే మార్చుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 18, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:37 AM IST
ఓటర్ కార్డ్‌లో అడ్రస్ ఆన్‌లైన్‌లో మార్చుకోండిలా.. సులువైన ప్రాసెస్ ఇదే!
Image Credit: Address Change On Voter ID

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఓటర్ కార్డ్‌లో అడ్రస్ ఆన్‌లైన్‌లో మార్చుకోండిలా.. సులువైన ప్రాసెస్ ఇదే!
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