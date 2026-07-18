Address Change On Voter ID: మన దేశంలో ఓటర్లకు ఐడి అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎలక్షన్ కమిషన్ దీనిని జారీ చేస్తుంది. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలన్నా లేదా ఇతర ప్రయోజనాలు పొందాలన్నా ఓటర్ ఐడి తప్పనిసరి. మొబైల్ సిమ్ కార్డ్ కొనుగోలు చేయడానికి కూడా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో, ఓటర్ ఐడి వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేటెడ్గా ఉండాలి. మీరు వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లినా లేదా మీ రూమ్ షిఫ్ట్ చేసినా, ఆధార్ కార్డు లాగే ఓటర్ ఐడిపై కూడా మీ వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోవాలి. పాత అడ్రస్ను తొలగించి కొత్త అడ్రస్తో ఐడిని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ ప్రక్రియను చాలా సులభతరం చేసింది.
ఓటర్ ఐడి అంటే ఏమిటి?
ఓటర్ ఐడిని ఎలక్టోరల్ ఫోటో ఐడెంటిఫికేషన్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది ఒక అధికారిక ధృవీకరణ పత్రం, దీనిని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేస్తుంది. అర్హత కలిగిన భారతీయ పౌరులందరికీ ఈ ఐడిని జారీ చేస్తారు. దీని ద్వారా మీరు ప్రతి ఎన్నికలోనూ మీ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవచ్చు. ఇది ఒక గుర్తింపు కార్డుగా ఉపయోగించడమే కాకుండా, వివిధ ప్రయోజనాలు పొందడానికి మరియు ఫైనాన్షియల్ లావాదేవీలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
ఓటర్ ఐడిపై అడ్రస్ మార్పు:
మీరు ఒక రాష్ట్రం లేదా జిల్లా మారినప్పుడు, ఓటర్ ఐడిపై అడ్రస్ను తప్పనిసరిగా మార్చుకోవాలి. మీ పేరు, ఫోన్ నంబర్ మారకపోయినా, అడ్రస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మార్చాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఓటర్ ఐడిలో ఏవైనా తప్పులు ఉంటే వాటిని కూడా సరిచేసుకోవచ్చు.
ఓటర్ ఐడిని రెండు విధాలుగా మార్చుకోవచ్చు:
ఓటర్ ఐడి అడ్రస్ను మనం రెండు పద్ధతుల్లో మార్చుకోవచ్చు. ఒకటి ఆన్లైన్లో ఇంటి నుండే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు, మరొకటి ఆఫ్లైన్లో ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ను నేరుగా కలిసి అడ్రస్ మార్చుకోవచ్చు.
ఆన్లైన్లో అడ్రస్ మార్పు విధానం..
ఆన్లైన్లో అడ్రస్ మార్చుకోవడానికి ముందుగా నేషనల్ ఓటర్ సర్వీస్ పోర్టల్ లేదా ఎలక్షన్ కమిషనర్ల ఓటర్ సర్వీస్ వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి. మీ మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ లేదా ఇతర లాగిన్ వివరాలతో సైన్-ఇన్ చేయాలి. ఒకవేళ మీకు ఖాతా లేకపోతే, ముందుగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి.
ఆ తర్వాత మీ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఎంచుకుని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. మీరు ఎంచుకున్న అసెంబ్లీ ఆధారంగా అడ్రస్ మార్చుకోవడానికి అవసరమైన వివరాలను అప్లికేషన్ ఫారమ్లో నింపాలి. మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడిని కూడా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అనంతరం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లను అప్లోడ్ చేసి, క్యాప్చా కోడ్ను నమోదు చేయాలి. చివరగా వివరాలను సరిచూసుకుని సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు ఒక రిఫరెన్స్ నంబర్ వస్తుంది. ఈ నంబర్ ద్వారా మీ అప్లికేషన్ స్టేటస్ను ఆన్లైన్లో ట్రాక్ చేయవచ్చు.
ఆఫ్లైన్లో అడ్రస్ మార్పు..
ఒకవేళ మీరు ఆన్లైన్లో అడ్రస్ మార్చుకోలేకపోతే, నేరుగా ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ కార్యాలయానికి వెళ్లాలి. అక్కడ మీకు సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఫారమ్ తీసుకుని, మీ వివరాలతో పాటు కొత్త అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఇతర పత్రాలను జత చేయాలి. అప్పుడు మీకు ఒక రసీదు ఇస్తారు, దీని ఆధారంగా త్వరలోనే మీ అడ్రస్ అప్డేట్ అవుతుంది.
ఓటర్ ఐడి అడ్రస్ మార్పునకు కావలసిన పత్రాలు:
అడ్రస్ మార్చడానికి ఆధార్ కార్డు, పాస్పోర్ట్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు, వాటర్ బిల్లు, గ్యాస్ కనెక్షన్ బిల్లు, బ్యాంక్ పాస్బుక్, రెంట్ అగ్రిమెంట్, టాక్స్ రసీదు, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి వంటివి అవసరమవుతాయి. మీరు ఈ వివరాలతో అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత, ఎలక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ముందుగా వివరాలను వెరిఫై చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో మీ పత్రాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు. అవసరమైతే వెరిఫికేషన్ కూడా చేస్తారు. అంతా సరిగ్గా ఉంటే మీ కొత్త అడ్రస్ను ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ చేస్తారు.
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